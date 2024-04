Tá hỏa khi nhận thông báo số căn cước bị dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng lừa đảo 300 triệu đồng

Cụ thể, vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2024, vợ chồng anh Đàm Văn Ngụy sinh năm 1987; trú tại xóm Bản Súm, xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã đến Công an xã Xuân Nội báo cáo vụ việc có 2 người tự xưng là Công an tỉnh Cao Bằng và Công an Thành Phố Đà Nẵng gọi điện thoại (SĐT: 0839.874.497) với nội dung: “Số CCCD của anh Nguỵ đăng ký tài khoản ngân hàng và đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 2 người trên hối thúc anh ra bưu điện chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản của họ cung cấp.

Anh Nguỵ đã rất sợ và hoang mang, ngay sau đó hai vợ chồng anh đến Công an xã Xuân Nội báo cáo vụ việc trên và đã được lực lượng Công an giải thích, động viên, hướng dẫn ngăn chặn kịp thời việc chuyển tiền cho hai đối tượng lừa đảo trên.

Cảm kích trước hành động của lực lượng chức năng, anh Nguỵ đã viết bức thư cảm ơn Công an xã Xuân Nội.

Qua vụ việc trên, Công an xã Xuân Nội khuyến cáo Nhân dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, mạng viễn thông. Cơ quan chức năng: Công an, Toà án, Viện kiểm sát… đều không làm việc qua điện thoại và không yêu cầu người Dân chuyển tiền làm bất kỳ việc gì.