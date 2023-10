Sứa Thủy Tinh lộ mặt: Là thí sinh The Voice, Quán quân 2 show âm nhạc nhưng đều chiến thắng rất cồng kềnh

Tập 11 The Masked Singer mùa 2 lên sóng tối 20/10 với kết quả chung cuộc: HippoHapy là mascot tiếp theo có mặt trong Top 6, còn Sứa Thủy Tinh phải dừng chân tại vòng này và cởi mặt nạ lộ diện là nữ ca sĩ Phượng Vũ. Cô là một trong những mascot nổi bật của The Masked Singer mùa này, đặc biệt với tiết mục Lửng Lơ khá vira trên MXH trong vòng thi đầu tiên. Sứa Thủy Tinh cũng nhiều lần được cho là nữ ca sĩ Hương Tràm.

Phượng Vũ sinh năm 1988, tên thật là Vũ Thị Phượng. Cô xuất thân là một nhân viên văn phòng trong ngành dầu khí, đam mê ca hát từ nhỏ. Cô nổi lên từ năm 2015, trong một video quay ngẫu hứng tiết mục "vừa ăn vừa hát". Sau đó, Phượng Vũ thi The Voice 2015. Thời điểm thi The Voice 2015, cô có hoạt động tương đối sôi nổi cùng HLV của mình nhưng sau đó, cô đã không thể duy trì được phong độ.

Sứa Thủy Tinh lộ diện là nữ ca sĩ Phượng Vũ

Cái tên Phượng Vũ dần mờ nhạt và gần như "vụt tắt" hẳn khỏi làng nhạc Việt giữa một thị trường có tốc độ đào thải vô cùng khắc nghiệt. Trên kênh YouTube của cô, sản phẩm có lượt view cao nhất là một sân khấu song ca với Bằng Kiều với 2.4 triệu view. Ngoài ra các sản phẩm chính chủ lẫn cover của Phượng Vũ cũng chỉ dao động vài chục nghìn đến vài trăm nghìn view.

Không có hit, ít show đi hát, thu nhập của Phượng Vũ cũng trở nên bấp bênh. Vài năm qua, cô làm nhiều nghề như một cách lấy ngắn nuôi dài, từ bán hàng online đến môi giới bất động sản. Cô đăng kí tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, nghệ thuật, cũng không ít lần giành giải cao nhất song may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô. Trong một lần chia sẻ với truyền thông hồi tháng 3/2022, cô cho biết: "Tôi làm mọi thứ để lo cho cuộc sống cá nhân, khoản dư ra sẽ tiết kiệm làm sản phẩm âm nhạc như album, quay MV, tăng độ nhận diện với khán giả".

Phượng Vũ có nhan sắc, có giọng hát tốt song thiếu "duyên" để bật lên thành ngôi sao

Nhiều năm trước, cô từng kết hôn nhưng bị chồng cũ phản bội dẫn đến li hôn. Năm 2017, cô quen bạn trai người Pháp, đã đính hôn nhưng mãi vẫn chưa tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cô cũng đã "đường ai nấy đi" với bạn trai người Pháp vào cuối năm 2022.

Đứng trên sân khấu The Masked Singer, nói về quá trình hoạt động trong nghề của mình, Phượng Vũ chia sẻ: "Sứa không ngại khi flex về vấn đề flop vì những sản phẩm âm nhạc Sứa cho ra mắt trước đó chưa nhận về kết quả tốt, tuy nhiên mình vẫn chờ đợi đến giai đoạn đủ trưởng thành về cảm xúc lẫn giọng hát thì sẽ có sản phẩm cho riêng mình".

Phượng Vũ từng giành giải Quán quân 2 chương trình Ai Sẽ Thành Sao (2018) và The Cover Show (2022). Éo le ở chỗ, ở cả 2 chương trình, Phượng Vũ đều phải chia sẻ ngôi vị Quán quân với 1 người khác, ngậm ngùi chia đôi giải thưởng. Ở Ai Sẽ Thành Sao, cô chia đôi giải với Phù Vạn Nam Huơng; ở The Cover Show, cô là đồng Quán quân với Huyền Cadie. Trường hợp hi hữu này chắc làng nhạc Việt xưa nay chỉ có 1!

Phượng Vũ và Huyền Cadie là đồng quán quân trong chương trình The Cover Show

Tại chương trình, Phượng Vũ đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả với loạt màn trình diễn xuất sắc qua mỗi vòng đấu, đầy nghẹn ngào cô chia sẻ: "Đến với chương trình em đã được trải nghiệm nhiều thử thách sau lớp mặt nạ nên em trưởng thành hơn rất nhiều, nhờ đó em biết giọng hát mình phù hợp với dòng nhạc nào. Sau đó, em đã có định hướng về âm nhạc cho riêng mình".

Đặc biệt Sứa Thủy Tinh còn tiết lộ con đường đến với âm nhạc của cô khá chông gai khi phải thuyết phục gia đình trong khoảng thời gian khá dài mới có thể theo nghề được đến tận bây giờ. Trấn Thành động viên: "Cái ngành kế toán sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì nếu thiếu đi bạn, nhưng thị trường âm nhạc mất đi một giọng hát như này thì phí quá". Chia tay chương trình, Sứa Thủy Tinh mang đến ca khúc mới Not My Only của nhạc sĩ Mew Amazing sáng tác.