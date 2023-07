Sự thật "gây sốc" về câu thoại nổi tiếng nhất Gia Đình Là Số 1, phản cảm nên phải "xào nấu" cho khác bản gốc?

Gia Đình Là Số 1 là một trong những phim Hàn kinh điển, được đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi đón xem. Tại Việt Nam, phần 1 và 2 của phim được đón nhận và yêu thích rộng rãi, trong đó phần 2 tạo nên "cơn sốt" nhờ dàn nhân vật đáng yêu, hài hước. Trong đó, cô bé Heri (Jin Ji Hee đóng) có nhiều fan hơn cả, còn nổi tiếng với một câu thoại.

Trong Gia Đình Là Số 1, nhân vật cô bé Heri có câu cửa miệng "gây sốt" là "Cái đồ đáng ghét", đặc biệt dành cho cô bé Shin Ae và cả cô chị Se Kyung. Mỗi khi không vừa ý chuyện gì về 2 chị em này, Heri đều thẳng thừng gọi cả hai là "Đồ đáng ghét lớn" và "Đồ đáng ghét nhỏ". Với những khán giả quen thuộc với Gia Đình Là Số 1, câu thoại này của Heri đã trở nên kinh điển và thậm chí nổi tiếng vượt ra khỏi phạm vi bộ phim.

Tuy vậy, trong bản gốc tiếng Hàn của Gia Đình Là Số 1, câu thoại này lại có ý nghĩa khác. Theo câu thoại gốc, Heri đã nói "빵꾸똥꾸" với ý nghĩa khá nhạy cảm, liên quan đến chuyện "thả bom". Sở dĩ Heri lại thốt lên câu chữ có phần không đúng với lứa tuổi này là vì một sự kiện từng xảy ra trong quá khứ, khi cô bé đáng yêu của Gia Đình Là Số 1 chuẩn bị nói từ đầu tiên trong đời.

Trong một tập phim Gia Đình Là Số 1, khán giả được chứng kiến quá trình "em bé" Heri lớn lên. Lúc này, mẹ của Heri rất lo lắng khi con gái chưa biết nói, dù đã được chồng liên tục trấn an. Lúc này, ông Lee Soon Jae bất ngờ xuất hiện, rồi còn có hành động gây sốc hơn là "thả bom" trước mặt Heri. Thấy ông Soon Jae có hành động khiếm nhã, mẹ Heri lên tiếng chê trách, rồi cả hai có tranh cãi nhỏ.

Trong cuộc hội thoại, hai người cứ lặp đi lặp lại cụm từ "thả bom" nên sau đó, Heri vốn im lặng lại cất tiếng nói đầu đời, và đó cũng chính là cụm từ "빵꾸똥꾸" mang nghĩa "thả bom" như trên.

Heri bắt đầu nói cụm từ nhạy cảm trên khi nghe ông và mẹ cãi nhau

Dù là phân đoạn dở khóc dở cười đúng chất Gia Đình Là Số 1 nhưng khi phim được chiếu ở Việt Nam, chi tiết này đã được làm khác đi để phù hợp hơn. Thay vì giữ nguyên ý nghĩa cụm từ gốc, Heri thông qua lồng tiếng Việt Nam đã nói "Cái đồ đáng ghét", và về sau trở thành câu thoại gây sốt nhất của cả loạt phim.

Thông tin này đang được khán giả quan tâm trong thời gian gần đây khi một tài khoản tên tienghanthucchien chia sẻ trên TikTok, nhận hơn 800 nghìn lượt xem sau 1 ngày đăng tải. Có thể thấy dù đã kết thúc từ rất lâu nhưng Gia Đình Là Số 1 vẫn được khán giả Việt yêu thích, xem đi xem lại và thậm chí "lục tìm" những chi tiết ẩn, hiếm ai biết.