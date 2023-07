Sự kiện Pink Venom cho tín đồ thời trang đến từ SOYOUNG chính thức đổ bộ

Ở Việt Nam, không ít các brands đã nhanh chóng tung BST mới trước thềm concert BlackPink với đa dạng phong cách. Tuy nhiên với riêng SOYOUNG - thương hiệu luxury dành riêng cho giới trẻ tới từ Việt Nam đã "chơi lớn" khi vừa tung BST mới "Femme Fatale SS23" vừa tặng riêng cho khách hàng rất nhiều quà và voucher cực khủng.



SOYOUNG - một brand thời trang tới từ Việt Nam không quá xa lạ với giới trẻ nhờ sự đa dạng trong phong cách, sản phẩm,.. đặc biệt là Flagship Store nổi nhất phố Bà Triệu, Hà Nội. SOYOUNG được biết đến là brand thời trang luxury dành cho giới trẻ trong 7 năm hoạt động. Với khát khao tôn vinh cá tính riêng biệt tiềm ẩn bên trong mỗi cô gái thông qua linh vật Mèo Jennie, mỗi thiết kế của SOYOUNG đều được lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa phong cách Y2K cùng nét nữ tính mong manh gợi cảm của người phụ nữ. Ấn tượng ban đầu khi nhìn vào trang phục của SOYOUNG, vừa có sự ứng dụng vừa có khác lạ nhưng chỉ cần ngắm kỹ, hiểu sâu về thời trang, rồi họ sẽ nhận ra cái chất riêng rất đáng tôn vinh - điều hiếm thấy ở các local brand Việt hiện nay.

Để lan tỏa rộng rãi hơn cũng như chiều lòng các Blinks trước thềm concert BlackPink, vào ngày 28 tháng 7 tuần này, SOYOUNG sẽ chính thức tổ chức Event Pink Venom ra mắt dòng phụ kiện mới kèm theo vô vàn các món quà và voucher cực kì hấp dẫn.

Tặng trà sữa Yi He Tang và hoa cho khách hàng đến tham dự Event

Event lần này sẽ là sự kết hợp cùng brand Trà sữa vô cùng nổi tiếng Yi He Tang và brand Hoa tươi đính kết tiên phong tại Việt Nam SBHN Flowers and Gifts.

50 khách hàng check in đầu tiên tại SOYOUNG Flagship Store 56 Bà Triệu, Hà Nội sẽ được gửi tặng SOYOUNG Pink Milk Tea đến từ Yi He Tang và các bó bông vô cùng sang chảnh đến từ SBHN Flowers and Gifts.

Chia sẻ về Event lần này, Brand Manager Thảo Đặng chia sẻ:" Không chỉ là bán hàng, để có thể mang lại nhiều giá trị về mặt tinh thần cho khách hàng, SOYOUNG luôn cố gắng kết nối cùng nhiều brand trong đa dạng lĩnh vực."

Vậy là các Blinks yên tâm là vừa sắp được đồ đẹp vừa có quà mang về nhé!

Đại tiệc shopping - Cơ hội được mua SY Save 30% không giới hạn item!

Lần hiếm hoi trong 7 năm hoạt động, SOYOUNG đem đến chương trình Save Up to 30% nhân dịp BlackPink tổ chức Concert Born Pink tại Việt Nam. Không uổng công là brand thời trang Việt dành cho giới trẻ chịu chơi bậc nhất thị trường.

Với sản phẩm đa dạng, khách hàng khi đến store sẽ thoải mái lựa chọn các thiết kế yêu thích. Save up to 30% sẽ áp dụng cho gần 100 mã chọn lọc, đặc biệt có các mã New Season, Last Chance to Buy, Restock, Y2K,... Samples sẽ được phủ kín ngôi nhà màu hồng SOYOUNG.

Một thông tin vô cùng đặc biệt nữa chính là Event sẽ áp dụng cả ONLINE cho các tín đồ mua sắm ở xa Sài Gòn và Hà Nội. Vậy nên không cần phải lo lắng nếu không thể đến tận Flagship Store săn đồ nhé!

Offline Store sẽ mở cửa từ 8:30 sáng đến 12 giờ đêm. Mọi người hoàn toàn có thể đến sớm để nhận quà tặng vì "Concert SOYOUNG" cũng hot không kém đấy.



Không chỉ đem lại những thiết kế độc đáo, SOYOUNG còn mong muốn biến Flagship Store trở thành tụ điểm check in độc đáo, "chịu chơi" nhất dành cho giới trẻ tại Việt Nam. Đến với SOYOUNG Flagship Store, khách hàng không chỉ dừng lại ở việc mua sắm mà kèm theo đó là sự cảm nhận trong nghệ thuật cùng những kiến thức thời trang bổ ích. Để lan tỏa rộng rãi hơn giá trị này đến cộng đồng, SOYOUNG đã và đang tổ chức rất nhiều event, private party dành riêng cho giới trẻ, qua đó mọi người sẽ được tiếp cận gần hơn với câu chuyện SOYOUNG mang lại được lồng ghép vào trong từng sản phẩm.

Dưới đây là link đăng ký nhận quà trước khi các bạn đến store offline. Mọi người nhớ điền trước để giữ slot nhận quà nhé:

Đăng ký tại đây



Sau khi đã pick cho mình những items yêu thích để đi concert BlackPink, việc còn lại là hãy chuẩn bị một tinh thần thật cũng như sức khỏe thật tốt để ngày hôm sau quẩy thật sung với BlackPink nhé!