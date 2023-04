Sự kiện âm nhạc RockFest 2023 trở lại cuồng nhiệt cùng giới trẻ TP.HCM

(Nguồn ảnh: RockFest Vietnam)

Tiếp nối thành công của RockFest 2022 - sự kiện âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Rock trên sân khấu lớn, quy tụ 13 ban nhạc và hơn 2500 khán giả yêu nhạc tại TP. HCM, RockFest 2023 tiếp tục hội ngộ đông đảo công chúng với thông điệp về WhiteBird - Những cánh chim luôn biết Tự Do.

Khán giả cuồng nhiệt tại RockFest 2022 (Nguồn ảnh: RockFest Vietnam)

Bằng hình ảnh tượng trưng white bird cùng lời nhắn gửi "Dù nhiễu loạn cuộc sống có thể phủ đen bộ lông trắng, thì sâu bên trong tâm hồn, chúng ta vẫn là những cánh chim luôn biết tự do theo đuổi điều mình muốn", RockFest 2023 muốn truyền sức mạnh và sự cổ vũ để mỗi người tham gia thêm lạc quan, mạnh mẽ, can đảm phá bỏ mọi rào cản và tự do tung cánh cùng giấc mơ lớn của mình.

Đại tiệc âm nhạc đa màu sắc tại RockFest 2022 (Nguồn ảnh: RockFest Vietnam)

Nhằm mục tiêu chiêu đãi khán giả một đại tiệc âm nhạc, RockFest 2023 có sự tham gia của 9 ban nhạc Rock thuộc nhiều thế hệ và có chỗ đứng trong cộng đồng Rock Việt như người anh lớn UnlimiteD, cánh chim tiên phong của Punk Rock Việt - 7Uppercuts, nhóm Indie Rock hàng đầu - Cá Hồi Hoang, đặc biệt là sự xuất hiện của 2 ban nhạc đến từ Hàn Quốc - Synsnake và End These Days, cùng với đó là những nghệ sĩ trẻ đang từng bước tạo dựng chỗ đứng như The Flob, District 105, Giấy Gấp, The Mèo. 9 ban nhạc với 9 màu sắc, 9 câu chuyện truyền cảm hứng, tất cả cùng kết hợp để mang đến những sân khấu đầy cảm xúc và bùng nổ cho khán giả.

Nơi giao lưu của các thế hệ Rock Việt (Nguồn ảnh: RockFest Vietnam)

Không chỉ dừng lại ở một đêm diễn, RockFest đã và đang trở thành một sự kiện quen thuộc với khán giả yêu Rock. Thông qua RockFest, cộng đồng và tinh thần Rock Việt từng bước được hâm nóng trở lại, đưa Rock đến gần hơn với khán giả đại chúng, đồng thời tạo thêm một sân chơi thường niên cho các thế hệ nghệ sĩ và khán giả được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Tất cả vì sứ mệnh chung tay giữ lửa Rock luôn bùng cháy.

RockFest 2023 sẽ được diễn ra vào lúc 14h00 - 22h00 ngày Chủ Nhật - 23/04/2023 tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên - Số 4 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM.

Nghệ sĩ trình diễn: UNLIMITED | CÁ HỒI HOANG | 7UPPERCUTS | SYNSNAKE | END THESE DAYS | THE FLOB | DISTRICT 105 | GIẤY GẤP | THE MÈO

Vé tham dự đang được bán tại: https://rockfest.vn/