Thời hoàng kim nhờ Vườn Sao Băng

Năm 2009, Vườn Sao Băng làm mưa làm gió khắp châu Á, trở thành bệ phóng đưa hàng loạt diễn viên trẻ thành sao hạng A. Trong đó, Goo Hye Sun - người thủ vai “nàng Cỏ” Geum Jan Di nhanh chóng trở thành biểu tượng của thế hệ diễn viên nữ mới.

Với gương mặt ngọt ngào, lối diễn tự nhiên và hình ảnh trong sáng, cô được khán giả Hàn gọi là “tình đầu quốc dân”. Sau thành công vang dội, Goo Hye Sun phủ sóng khắp nơi: đóng phim, ra mắt album nhạc, tổ chức triển lãm tranh, rồi còn đạo diễn phim ngắn.

Thời kỳ ấy, truyền thông ưu ái dành cho cô danh xưng “nữ nghệ sĩ toàn năng”. Cô đại diện cho mẫu phụ nữ trí tuệ, đa tài, khác biệt giữa showbiz vốn ưa hình mẫu hào nhoáng.

Sóng gió đời tư và hình ảnh rạn nứt

Thế nhưng ánh hào quang ấy nhanh chóng lung lay sau cuộc ly hôn ồn ào với Ahn Jae Hyun vào năm 2019. Khi đó, Goo Hye Sun lên mạng xã hội tố chồng “thay lòng đổi dạ”, “muốn ly hôn vì chán vợ”. Công chúng ban đầu thương cảm cô, xem cô là nạn nhân bị phản bội.

Nhưng khi Ahn Jae Hyun im lặng, những tin nhắn, bài đăng đầy cảm tính của Goo Hye Sun lại khiến dư luận dần khó chịu. Nhiều chi tiết cô công bố bị cho là mâu thuẫn, không kiểm chứng được. Một số khán giả Hàn nói thẳng: “Từ người đáng thương, Goo Hye Sun đang biến mình thành kẻ đáng ghét.”

Tình thế đảo chiều nhanh chóng khi nhiều đồng nghiệp trong giới bênh vực Ahn Jae Hyun. Nam diễn viên Jung Yumi (đóng cùng anh trong New Journey to the West) công khai nói “Ahn Jae Hyun là người hiền lành, ít nói và rất chịu đựng”. Đạo diễn Na Young Seok cũng bày tỏ sự tin tưởng vào anh. Trong khi đó, cư dân mạng mổ xẻ từng lời Goo Hye Sun đăng tải, cho rằng cô đang cố thao túng dư luận bằng cảm xúc.

Trên các chương trình truyền hình, nhiều MC và khách mời không ngại mỉa mai cô. Trong một tập của Radio Star, các MC nhắc lại chuyện “đội mũ vì không gội đầu” của Goo Hye Sun, khiến khán giả cười ồ - ngầm chế giễu thái độ thiếu tôn trọng của cô. Một lần khác, diễn viên hài Kim Sook nói bóng gió: “Có những người nghĩ mình là đạo diễn, nghệ sĩ, nhà văn cùng lúc, nhưng cuối cùng lại chẳng làm tốt cái gì cả” - khán giả ngay lập tức liên tưởng tới Goo Hye Sun.

Kể từ đó, hình ảnh “nàng Cỏ” đáng yêu năm nào đã bị thay thế bởi hình tượng một người phụ nữ khó đoán, thất thường và bị xem là thích thao túng truyền thông.

Sau ly hôn, Goo Hye Sun tuyên bố tạm ngừng hoạt động để “chữa lành bản thân”, rồi quay lại với vai trò đạo diễn, họa sĩ. Nhưng công chúng không còn mặn mà. Những phim ngắn cô làm gần như không ai biết đến, tranh vẽ dù được trưng bày nhưng không tạo được tiếng vang như trước.

Không chỉ mất đi hào quang nghệ thuật, Goo Hye Sun còn gặp khó khăn trong quan hệ công việc. Cô từng bị công ty quản lý kiện ngược lại và thua kiện vào năm 2024, phải tự chi trả chi phí pháp lý. Năm 2025, cô gây sốc khi tiết lộ vẫn chưa có nơi ở ổn định, phải ngủ lại trong xe ở bãi đậu xe trường đại học - nơi cô theo học chương trình sau đại học tại KAIST.

Từng là ngôi sao được săn đón, giờ Goo Hye Sun gần như bị gạt khỏi danh sách diễn viên được mời đóng phim. Các nhãn hàng không còn tìm đến, fanclub lớn nhất của cô tại Hàn cũng tuyên bố ngừng hoạt động. Trong mắt công chúng, cô không còn là “nàng Cỏ quốc dân”, mà là biểu tượng cho một ngôi sao đánh mất mình giữa vòng xoáy cảm xúc và thị phi.

Đồng nghiệp xa lánh, công chúng mệt mỏi

Trong giới giải trí, Goo Hye Sun gần như bị cô lập. Những nghệ sĩ từng thân thiết với cô đều giữ khoảng cách. Một người từng hợp tác trong phim Blood tiết lộ: “Cô ấy rất cầu toàn, nhưng hay thay đổi cảm xúc, khiến ê-kíp làm việc luôn căng thẳng”.

Goo Hye Sun hiện tại

Trong khi đó, Ahn Jae Hyun dần lấy lại hình ảnh, tái xuất trong chương trình giải trí và nhận được phản ứng tích cực. Việc đồng nghiệp ủng hộ anh và ngầm mỉa mai Goo Hye Sun khiến dư luận càng nghiêng về phía nam diễn viên.

Một phần công chúng cho rằng Goo Hye Sun đáng tiếc: nếu cô biết tiết chế, giữ im lặng và chuyên tâm làm nghệ thuật, có lẽ sự nghiệp đã không lụi tàn nhanh như vậy. Nhưng cô chọn con đường “nói mọi thứ” - và điều đó khiến người ta thấy mệt mỏi.



