Sự giận dữ nhắm vào RHYDER

Mới đây, cộng đồng fan của RHYDER đang “dậy sóng” trước hàng loạt trục trặc xoay quanh màn ra mắt album đầu tay của nam ca sĩ. Từ thông báo thời gian mở bán không rõ ràng, việc lùi lịch phát hành đến những thông tin cập nhật sát giờ, tất cả khiến người hâm mộ cảm thấy hoang mang và thất vọng.

Tối 10/11, RHYDER Entertainment đăng tải thư xin lỗi gửi đến cộng đồng FLASH về việc thay đổi thời gian mở bán RHYDER’s THE FIRST ALBUM - TRAP | Special Version, với lý do muốn “đồng hành và sẻ chia cùng đồng bào miền Trung” đang chịu ảnh hưởng thiên tai. Ekip cũng điều chỉnh một số chi tiết như cho phép fan chọn giữa hai phiên bản R Version và X Version, đồng thời giảm giá X Version từ 999.000 VND xuống 799.000 VND. Món quà “đặc biệt” dự kiến tặng ngày 23/11 cũng được dời sang 30/11/2025.

Công ty RHYDER đăng thông báo đính kèm xin lỗi

Nguyên văn thông báo: "Thân gửi FLASH, Lời đầu tiên, RHYDER Entertainment xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì việc thay đổi thời gian mở bán RHYDER's THE FIRST ALBUM – TRAP | Special Version một cách đột ngột. Trong thời điểm này, miền Trung nước ta đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Với mong muốn đồng hành và sẻ chia cùng cộng đồng trước những khó khăn đó, RHYDER và RHYDER Entertainment đã quyết định chọn một thời điểm phù hợp hơn để chính thức ra mắt phiên bản Đặc biệt của album đầu tay, cụ thể như sau: - Thời gian bắt đầu mở bán: 20:00 – 14.11.2025 - Kênh bán hàng chính thức: CTicket Ngoài thay đổi về ngày mở bán, RHYDER Entertainment cũng đã điều chỉnh một số chi tiết để phù hợp hơn với nhu cầu của FLASH: - Các bạn có thể tự chọn phiên bản vỏ hộp mà mình yêu thích: R Version hoặc X Version. - Giá bán X Version được điều chỉnh còn 799.000 VND thay vì 999.000 VND như thông tin đã công bố trước đó. Bên cạnh đó, món quà "đặc biệt" mà RHYDER dự kiến dành tặng FLASH vào ngày 23.11.2025 cũng sẽ được dời sang 30.11.2025 – một cột mốc nhiều ý nghĩa trong hành trình âm nhạc của RHYDER. Một lần nữa, RHYDER Entertainment mong các bạn có thể thông cảm cho sự thay đổi này. Hi vọng tất cả mọi người ở miền Trung cũng như khắp cả nước luôn bình an và khoẻ mạnh, nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão. Xin trân trọng cảm ơn mọi lời góp ý và tình cảm mà FLASH luôn dành cho RHYDER Entertainment cũng như RHYDER. Trân trọng, RHYDER Entertainment".

Ngay khi thông báo được đưa ra, làn sóng chỉ trích đã nhanh chóng bùng nổ trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều người cho rằng việc thay đổi lịch phát hành chỉ trước giờ mở bán khoảng hai tiếng là thiếu tôn trọng khán giả và thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu làm việc.



Lý do ekip đưa ra không thuyết phục được phần lớn người hâm mộ. Việc dời lịch "món quà đặc biệt" sang 30/11 tiếp tục khiến cộng đồng fan “xoay như chong chóng”, bởi nhiều người đã đặt vé, lên kế hoạch hoặc đầu tư chi phí để theo dõi sự kiện. Sự thay đổi liên tục không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người hâm mộ mà còn làm giảm niềm tin của họ vào ekip, vốn đã nhiều lần bị cho là thiếu nhất quán trong quá trình làm việc.

Phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ RHYDER:

Không chỉ vậy, ekip còn bị chỉ trích vì những sai sót khác như việc album thông báo “sold out” nhưng hàng merch lại công bố cận ngày, không có giá bán cụ thể, thiếu thông tin về pre-order hay các phiên bản “secret”. Một bộ phận fan cho rằng cách làm việc của công ty quá chộp giật và thiếu chuyên nghiệp so với tiêu chuẩn của các nghệ sĩ khác.

Theo người hâm mộ, đây không phải lần đầu tiên ekip mắc lỗi, và càng không thể biện minh bằng lý do “còn non trẻ”, khi những sai lầm tương tự đã lặp lại nhiều lần. Việc thiếu kinh nghiệm có thể chấp nhận ở giai đoạn đầu, nhưng sau hàng loạt sự cố liên quan đến quản lý, truyền thông và tổ chức, đây không còn là “sai sót đáng thông cảm” mà là dấu hiệu của sự thiếu chuyên nghiệp kéo dài.

Trước đây, ekip của RHYDER từng nhiều lần bị fan phản ứng dữ dội

Trước đây, ekip của RHYDER từng bị phản ứng dữ dội khi cản trở các hoạt động của fan, làm mất job quảng cáo hoặc khiến các dự án hợp tác quan trọng bị đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của RHYDER lẫn công sức fan bỏ ra. Dù cộng đồng người hâm mộ nhiều lần lên tiếng góp ý, mong ekip cải thiện cách làm việc, nhưng sự thiếu lắng nghe và thái độ thờ ơ từ phía công ty khiến niềm tin ngày càng lung lay. Không ít fan cho rằng, họ đã quá nhiều lần chọn cảm thông, chấp nhận những “trục trặc nhỏ” với hi vọng ekip sẽ trưởng thành và chuyên nghiệp hơn theo thời gian. Một bộ phận người hâm mộ thẳng thắn bày tỏ rằng tình yêu thương dành cho nghệ sĩ không thể mãi bao dung cho một ekip làm việc thiếu trách nhiệm và thiếu tôn trọng khán giả.

Lần này, làn sóng chỉ trích không chỉ nhắm vào ekip mà còn hướng trực tiếp tới RHYDER

Lần này, làn sóng chỉ trích không chỉ nhắm vào ekip mà còn hướng trực tiếp tới RHYDER. Nhiều fan cho rằng dù các sai sót bắt nguồn từ công ty, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về nghệ sĩ, người đại diện cho toàn bộ dự án. Một số ý kiến cảnh báo rằng những lỗi lặp đi lặp lại sẽ khiến khán giả cảm thấy bị xem thường và mất niềm tin vào nghệ sĩ. Người hâm mộ mong RHYDER tự nhìn nhận những thiếu sót và phối hợp với ekip chuyên nghiệp hơn, đồng thời nâng tiêu chuẩn làm việc của ekip thay vì viện lý do non trẻ. Bởi tình yêu và niềm tin của fan là nền tảng quan trọng để nghệ sĩ phát triển bền vững, và nếu không duy trì, RHYDER sẽ khó tiến xa trên con đường sự nghiệp.

Bên cạnh làn sóng chỉ trích, vẫn có một số ý kiến bênh vực RHYDER, cho rằng dư luận đôi khi quá khắt khe. Người hâm mộ nhấn mạnh nam ca sĩ vốn cầu tiến, nỗ lực trong khâu sản xuất, và các quyết định thay đổi lịch trình có lý do riêng, do đó không thể hoàn toàn quy trách lỗi cho anh. Một số ý kiến trung lập cũng cho rằng RHYDER yêu nghề và trân trọng fan, các sự cố vừa qua không mang tính cố ý. Vì vậy, cộng đồng nên nhìn nhận nhẹ nhàng hơn, bởi nghệ sĩ chắc chắn không mong muốn những sai sót này xảy ra và vẫn muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.

Người hâm mộ mong RHYDER tự nhìn nhận những thiếu sót và phối hợp với ekip chuyên nghiệp hơn, đồng thời nâng tiêu chuẩn làm việc

Hiện tại, dư luận trên mạng xã hội vẫn chia thành hai luồng rõ rệt. Ngoài những ý kiến chỉ trích gay gắt nhiều phần đông fan kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng RHYDER và ekip sẽ cải thiện cách làm việc, quản lý thông tin và truyền thông tốt hơn, đồng thời tin rằng những sai sót vừa qua là cơ hội để ekip trưởng thành và rút kinh nghiệm.