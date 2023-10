Sử dụng đồ điện sao cho đúng cách để không gây cháy, nổ mất an toàn?

Một trong những nguyên nhân lớn gây ra những vụ cháy, nổ trong chung cư đó là do các thiết bị điện gia dụng ở trong nhà. Vẫn có tỉ lệ các thiết bị này gặp lỗi từ nhà sản xuất nên xảy ra chập, cháy nhưng sự thật đó là đa phần đều do người dùng sử dụng sai cách. Vậy hãy trang bị cho mình những "hành trang" kiến thức về cách sử dụng thiết bị điện trong nhà để luôn giữ an toàn cho bản thân và gia đình mình!

Không được đặt các thiết bị điện quá gần nhau

Có những hộ gia đình ở trong một căn nhà với diện tích khiêm tốn, nên để các thiết bị điện tử tivi, tủ lạnh, máy giặt… quá sát nhau và gần với những món đồ gia dụng khác trong nhà. Điều này khiến hệ thống tản nhiệt của các thiết bị này không hoạt động hiệu quả, có thể làm cháy các linh kiện bên trong và lan rộng ra các thiết bị khác nếu không để ý.

Lời khuyên từ các chuyên gia đó là khi đặt cách thiết bị điện thì luôn để một không gian "thở" với các đồ dùng khác trong nhà. Nhờ đó mà thiết bị có thể hoạt động mát mẻ, tránh quá nhiệt. Và nếu như không may xảy ra chập, cháy thì cũng sẽ dễ dàng xử lý hơn, không bị lan nhanh sang các thiết bị điện khác.

Mua những bộ chia điện chất lượng cao

Hãy giơ tay nếu bạn vẫn đang sử dụng bộ chia sẻ được mua từ nhiều năm trước và "vì lười mà chưa muốn thay"! Đây quả thực là một thói quen xấu có thể gây mất an toàn, vì những loại ổ chia ổ cắm cũ có thể bị hở điện, hoặc do dùng quá lâu mà bị nóng, chảy lớp nhựa khiến dây điện tiếp xúc với nhau dẫn đến chập, cháy rất nguy hiểm.

Ổ cắm chia điện chất lượng tốt cũng không hề quá đắt. Một ổ cắm từ Xiaomi với 6 lỗ cắm điện, 3 cổng USB có giá bán chỉ 249.000 Đồng, hay một lựa chọn vô cùng uy tín là Điện Quang cũng có giá chỉ từ 149.000 Đồng. Đây là một món đồ gần như phải hoạt động 24/7, bên cạnh đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến "sức khỏe" của các thiết bị điện tử đắt tiền mà bạn cắm vào nên mua 1 chiếc chất lượng tốt vẫn luôn là khoản đầu tư thông minh!

Tránh cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ chia điện

Dù ổ cắm có "xịn" đến mấy, chắc chắn mọi người cũng nhất quyết không được cắm chung nhiều thiết bị công suất cao vào cùng một chiếc, có thể gây quá tải, đoản mạch và cuối cùng là cháy. Các thiết bị công suất cao có thể kể tới máy tính bàn, bếp điện, máy sấy tóc, máy giặt, máy rửa bát… Thay vào đó, hãy cắm những thiết bị này vào các ổ cắm khác nhau ở trong nhà, từ đó chia đều mức tải điện để để giữ an toàn trong suốt quá trình sử dụng.

Sử dụng thiết bị điện trong phòng tắm đúng cách

Điện và nước là 2 thứ rất không nên ở gần nhau, vì nước khi lọt vào các thiết bị điện sẽ ngay lập tức gây ra chập điện, nhẹ thì làm hỏng món đồ điện còn nặng hơn thì sẽ tạo ra đám cháy. Đó là còn chưa kể tới việc khi sử dụng các thiết bị điện kém chất lượng với tay ướt sẽ đưa bạn vào tình trạng dễ bị giật điện. Vậy nên khi sử dụng các thiết bị điện ở trong phòng tắm, bạn cần để ý những điều sau đây:

- Các ổ cắm điện phải cách xa bồn tắm và vòi hoa sen ít nhất 3m, có nắp đậy để tránh những tia nước vẩy vào.

- Nên hạn chế sử dụng ổ cắm trong nhà tắm để sấy tóc, vẫn luôn có nguy cơ hơi ẩm trong không khí có thể gây chập các linh kiện bên trong máy sấy.

- Lắp những loại bóng đèn ốp trần, với tất cả phần dây đã được "giấu" bên trong tường và trần nhà để tránh gây chập điện.

- Điều tương tự cũng được áp dụng với đèn sưởi trong nhà tắm, hãy lắp đặt nó cách xa vòi sen và bồn tắm 3m và chọn loại có dây được lắp bên trong tường, trần nhà.

Không được để dây điện lòng thòng, phải rút ra khi đi xa

Khi lắp đặt các thiết bị điện trong nhà, điều chắc chắn bạn cần làm đó là sắp xếp thật gọn những dây nối lại, và nếu được thì hãy lắp dây điện dạng âm tường. Những sợi dây điện để lòng thòng dưới mặt đất sẽ có thể bị dẫm vào, ghế lăn qua… rồi tróc lớp cao su bên ngoài, điện rò rỉ gây ra cháy rất nguy hiểm. Và tất nhiên rồi, vấp vào những sợi dây này còn có thể gây té, ngã nữa, nên tốt nhất là cứ "gọn gàng, ngăn nắp" vẫn tốt hơn.

Bên cạnh đó, mỗi khi đi vắng nhiều ngày thì bạn nên tạo thói quen rút dây cắm những thiết bị điện trong nhà. "Cẩn tắc vô áy náy", các thiết bị điện dù có hiện đại, có nhiều tính năng an toàn cũng luôn có nguy cơ bị chập cháy, quá nhiệt dẫn đến những vụ hỏa hoạn. Và khi gia đình đã đi xa, không kịp xử lý đám cháy thì hậu quả để lại sẽ rất khôn lường!