Sự độc đoán của nữ tỷ phú chuyển giới và ông Nawat

Kể từ khi chính thức sở hữu cuộc thi Miss Universe, nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip đưa ra nhiều quyết sách được cho là quyết liệt, khắt khe khiến các giám đốc quốc gia và tổ chức đang nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ gặp xáo trộn.

Nhiều đơn vị thể hiện sự bất bình với sự đổi mới của bà Anne. Trong khi đó, khán giả cho rằng nữ tỷ phú người Thái Lan đang thể hiện tham vọng bằng sự độc đoán của mình.

Nếu đưa lên bàn cân, có thể thấy cách điều hành kinh doanh của bà Anne có nhiều điểm tương đồng với ông Nawat khi cả hai doanh nhân người Thái Lan đều thể hiện tham vọng đưa cuộc thi mà mình sở hữu lên nắm giữ vị trí số 1 trong thế giới sắc đẹp.

Nữ tỷ phú Thái Lan: "Miss Universe là duy nhất"

Sau khi chi nhiều triệu USD để sở hữu cuộc thi Miss Universe, bà Anne không giấu tham vọng biến cuộc thi này thành thương hiệu uy tín duy nhất trong giới sắc đẹp.

Để thực hiện điều này, bà Anne quyết tâm cải tổ Miss Universe trên toàn cầu bằng những chính sách quyết liệt. "Cú nổ" đầu tiên mà nữ tỷ phú chuyển giới đưa ra là chính sách đấu thầu bản quyền Miss Universe.

Nữ tỷ phú Thái Lan: "Miss Universe là duy nhất".

Việc đấu thầu bản quyền đang khiến nhiều quốc gia điêu đứng. Các tổ chức từng nhiều năm liền nắm quyền cử đại diện đi thi Miss Universe đã mất bản quyền như Indonesia, Malaysia và gần đây nhất là Việt Nam. Trong khi đó, một số quốc gia như Ghana hay Belize quyết định từ bỏ việc đấu thầu bản quyền và không cử thí sinh đi thi Miss Universe trong những năm tới.

Chưa dừng lại ở đó, bà Anne tiếp tục tạo nên một "cuộc cách mạng" khác để biến thương hiệu Miss Universe trở thành duy nhất. Tại cuộc họp báo ở Indonesia mới đây, bà Anne đưa ra khẩu hiệu mới để định nghĩa về cuộc thi Miss Universe: "One Beauty Pageant Brand" (Tạm dịch: Thương hiệu sắc đẹp số 1).

Theo đó, bà Anne cho biết sẽ yêu cầu các quốc gia chỉ cử người giành danh hiệu Hoa hậu đến tham dự cuộc thi Miss Universe. Điều đó cũng có nghĩa những người đẹp giành danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 sẽ không có cơ hội đến với Miss Universe.

Không chỉ thế, bà Anne còn dự kiến yêu cầu các cuộc thi cấp quốc gia không áp danh hiệu của cuộc thi khác cho các Á hậu. Thông thường các cuộc thi cấp quốc gia sẽ cử người chiến thắng tới Miss Universe, trong khi đó các Á hậu được cử đi thi cuộc thi khác như Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia, Hoa hậu Hòa bình hay Hoa hậu Trái Đất.

Tuy nhiên, với quy định mới này của bà Anne, các Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cấp quốc gia sẽ không được tham dự cuộc thi khác. Điều này tiếp tục gây ra những tranh cãi gay gắt.

Nhiều chỉ trích tiếp tục nhắm vào nữ tỷ phú. Bà bị cho rằng độc đoán, chuyên quyền kể từ khi nắm quyền điều hành tổ chức Miss Universe.

Ông Nawat: "Chúng tôi là Grand - số một và duy nhất"

Ngay từ khi khai sinh ra cuộc thi Miss Grand International, ông Nawat đã sáng tạo ra khẩu hiệu cho cuộc thi của mình "We are Grand - The One and Only" (Tạm dịch: Chúng tôi là Grand - số một và duy nhất).

Ông Nawat cũng không giấu tham vọng biến cuộc thi Miss Grand International thành thương hiệu sắc đẹp số 1 thế giới, vượt qua các cuộc thi khác như Miss Universe hay Miss World.

Cuộc thi của ông Nawat gắn liền với khẩu hiệu "We are Grand - The One and Only".

Với ông Nawat, Miss Universe được coi là đối thủ trực tiếp. Vị chủ tịch Hoa hậu Hòa bình cũng nhiều lần thẳng thừng thể hiện thái độ khiêu chiến với Hoa hậu Hoàn vũ.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, ông Nawat cho phát một clip trong đó logo MU (tượng trưng cho cuộc thi Miss Universe) bị logo MGI (tượng trưng cho cuộc thi Miss Grand International) đá văng khỏi trái đất.

Hành động này được cho là thể hiện tham vọng của ông Nawat muốn vượt mặt cuộc thi Miss Universe của bà Anne để trở thành sân chơi nhan sắc lớn nhất nhì trên thế giới.

Để thực hiện chiến lược của mình, ông Nawat tiếp tục đưa ra những quy định khắt khe đối với quốc gia muốn tham dự Miss Grand International.

Tuy không bắt đấu thầu bản quyền giống như bà Anne Jakrajutatip, ông Nawat yêu cầu các quốc gia tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình cấp quốc gia để tìm ra một đại diện "danh chính ngôn thuận" đến với cuộc thi Miss Grand International.

Ông Nawat cũng đưa ra những cấm đoán được cho là cực đoan. Theo đó, vị chủ tịch cấm các người đẹp từng giành danh hiệu tại cuộc thi của mình đăng ký tham dự sân chơi nhan sắc khác.

Trước đó vào năm 2015, ông Nawat tước vương miện của Claire Elizabeth Parker - Hoa hậu Hòa bình 2015 khi cô quyết định dự thi Miss Universe Australia 2019 để tìm kiếm cơ hội tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Khi đó, ông Nawat giải thích rằng hành động của Claire Elizabeth Parker không phù hợp với cương vị mà cô đang nắm giữ. Mặc dù vậy, người đẹp sinh năm 1991 vẫn cương quyết giữ quyết định của mình nên ông Nawat thẳng tay thu hồi vương miện của cô.

Gần đây nhất, ông Nawat tiếp tục gây tranh cãi khi ra thông báo những thí sinh từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan sẽ không còn cơ hội dự thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023. Ông Nawat cũng cho biết các cuộc thi Miss Grand cấp tỉnh tại Thái Lan đều phải chấp hành nội quy mới này. Nếu giám đốc của đơn vị địa phương nào vi phạm đều sẽ bị rút giấy phép.

Những quyết sách của ông Nawat trong thời gian qua đều nhận về chỉ trích thay vì sự ủng hộ của công chúng. Ông Nawat bị cư dân mạng chỉ trích là hám lợi, dùng nhiều chiêu trò "câu like" và thiếu chuẩn mực trong phát ngôn.

Nhiều người cho rằng nếu ông Nawat không thay đổi tích cực trong thời gian tới thì đẳng cấp của cuộc thi Miss Grand International tiếp tục đi xuống, khó cạnh tranh với các cuộc thi sắc đẹp khác.