Sự cố sân khấu khiến 1 ca sĩ qua đời:

Vừa qua, làng nhạc Trung Quốc rúng động trước thông tin nữ ca sĩ chính của ban nhạc độc lập Ordinary Rock Band là Tạ Huệ Quân đã qua đời sau một sự cố sân khấu. Thông tin được ban nhạc xác nhận qua cáo phó đăng tải trên mạng xã hội. Tạ Huệ Quân trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 10, sau hơn mười tiếng cấp cứu không thành công.
Trước đó, vào sáng ngày 9/11, trong lúc làm việc, Tạ Huệ Quân bất ngờ gặp sự cố khi giàn giáo đỡ khung ghế điện đổ sập và đè mạnh lên vùng ngực, khiến cô gãy nhiều xương sườn kèm theo tình trạng khó thở nghiêm trọng. Ngay lập tức, Tạ Huệ Quân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không qua khỏi.
Nguyên văn thông báo của ban nhạc:
Gửi tới toàn thể người hâm mộ và bạn bè của Ordinary Rock Band:
Mang theo nỗi đau vô hạn trong lòng, chúng tôi buộc phải thông báo với mọi người một tin tức đau buồn:
Nữ ca sĩ của Ordinary Rock Band, Tạ Huệ Quân đã gặp tai nạn trong quá trình làm việc vào ngày 9/11. Phần ngực của cô bị vật nặng rơi trúng dẫn đến gãy nhiều xương sườn và gây ra hàng loạt biến chứng. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu suốt nhiều giờ, nhưng cuối cùng cô vẫn không qua khỏi.
Rạng sáng ngày 10/11, Huệ Quân đã rời xa chúng ta mãi mãi.
Từ khi thành lập Ordinary Rock Band đến nay, với tư cách là nữ ca sĩ chính, cô đã cùng chúng tôi sáng tạo hơn mười bài hát, ghi âm vô số bản demo và cùng nhau đi qua vô vàn sân khấu. Cô nỗ lực rèn luyện thể lực, chăm chỉ tập luyện, tích cực sáng tạo, dùng âm nhạc để thể hiện bản thân. Là đồng đội và bạn bè, chúng tôi vô cùng may mắn khi được đồng hành cùng một nghệ sĩ tài hoa như vậy!
Cô không chỉ là "chị gái Yoyo" của cuộc sống đời thường, mà còn là A Trấn của từng sợi dây đàn trên sân khấu; là cô thiếu nữ kéo violin mỏng manh nhưng kiên cường, là nghệ sĩ tài năng luôn tìm kiếm sự đổi mới, là người dùng âm nhạc để ghi lại những cảm xúc tinh tế của cuộc sống.
Cô là tiếng nói của tuổi trẻ và nhiệt huyết, là bông pháo hoa bùng sáng trong trái tim khán giả, và càng là linh hồn âm nhạc của Ordinary Rock Band.
"Xuyên qua màn sương mù, hướng về phía trước, cô đã đi đến một nơi xa xôi hơn, tiếp tục cuộc hành trình âm nhạc của riêng mình!"
Cuối cùng, Ordinary Rock Band chỉ muốn nói một câu: "Đứa con của thế giới âm nhạc không bao giờ rời bỏ chúng ta. Ở nơi đó, chúng ta chỉ là những người lặng lẽ tiến bước trong hàng ngũ của ánh sáng và lý trí."
Hy vọng mọi người có thể tiếp tục yêu âm nhạc, yêu cuộc sống, và cũng mong mọi người có thể ghi nhớ cô ấy - người chị gái YoYo từng đồng hành cùng mọi người trên hành trình dài rộng của cuộc đời này!
-Thông báo từ toàn thể thành viên Ordinary Rock Band
Theo các chuyên gia y học, gãy xương sườn là chấn thương phổ biến nhưng trở nên cực kỳ nguy hiểm khi có nhiều vị trí gãy cùng lúc. Lực ép mạnh vào vùng ngực có thể làm xương sườn gãy, gây tổn thương phổi hoặc các cơ quan nội tạng. Việc khó thở kéo dài là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang trong tình trạng khẩn cấp, có thể dẫn đến tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.
Tạ Huệ Quân là giọng ca chính kiêm nghệ sĩ violin của Ordinary Rock Band. Với fan nhạc, Tạ Huệ Quân là "át chủ bài", không chỉ giữ tâm điểm của sân khấu mà còn tham gia sáng tác, góp phần tạo nên những ca khúc đặc trưng nhất của Ordinary Rock Band. Giọng hát mạnh mẽ đầy nội lực, hòa cùng violin giàu cảm xúc và phong cách trình diễn cuốn hút, đã giúp Tạ Huệ Quân trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của indie Trung Quốc. Khán giả thường gọi cô là "thủ lĩnh âm thanh u sầu" - biệt danh phản ánh rõ nét chất nhạc mang tính nỗi niềm và sự tinh tế trong từng màn trình diễn.
Khi tin tức về sự ra đi của Tạ Huệ Quân lan truyền, cộng đồng yêu nhạc indie không khỏi bàng hoàng. Nhiều người hâm mộ đã đăng tải lại những khoảnh khắc biểu diễn của Tạ Huệ Quân, nhắc nhớ hình ảnh một nghệ sĩ luôn cháy hết mình.
Ordinary Rock Band là một ban nhạc indie mang phong cách post-punk đến từ Đại Liên (Trunng Quốc). Nhóm tạo dấu ấn mạnh mẽ trong giới indie Trung Quốc nhờ sự kết hợp táo bạo giữa violin và synthesizer, tạo ra một màu sắc âm thanh độc đáo, nhiều tầng cảm xúc.
Cuối năm 2022, nhóm phát hành album đầu tay City Hit Hits Collection, đánh dấu bước tiến lớn trên hành trình nghệ thuật. Album được cộng đồng underground đánh giá cao bởi khả năng hòa trộn tinh thần nổi loạn của punk với chất trữ tình, day dứt của violin. Năm 2023, Ordinary Rock Band tiếp tục lan tỏa âm nhạc của mình bằng chuyến lưu diễn toàn quốc, đi qua hàng loạt thành phố như Nam Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, đưa tinh thần indie đến gần hơn với khán giả.
Sự ra đi đột ngột của Tạ Huệ Quân là cú sốc lớn đối với Ordinary Rock Band và cộng đồng yêu nhạc độc lập Trung Quốc.