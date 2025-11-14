Sự cố sân khấu khiến 1 ca sĩ qua đời:

Nguyên văn thông báo của ban nhạc:

Gửi tới toàn thể người hâm mộ và bạn bè của Ordinary Rock Band:

Mang theo nỗi đau vô hạn trong lòng, chúng tôi buộc phải thông báo với mọi người một tin tức đau buồn:



Nữ ca sĩ của Ordinary Rock Band, Tạ Huệ Quân đã gặp tai nạn trong quá trình làm việc vào ngày 9/11. Phần ngực của cô bị vật nặng rơi trúng dẫn đến gãy nhiều xương sườn và gây ra hàng loạt biến chứng. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu suốt nhiều giờ, nhưng cuối cùng cô vẫn không qua khỏi.

Rạng sáng ngày 10/11, Huệ Quân đã rời xa chúng ta mãi mãi.

Từ khi thành lập Ordinary Rock Band đến nay, với tư cách là nữ ca sĩ chính, cô đã cùng chúng tôi sáng tạo hơn mười bài hát, ghi âm vô số bản demo và cùng nhau đi qua vô vàn sân khấu. Cô nỗ lực rèn luyện thể lực, chăm chỉ tập luyện, tích cực sáng tạo, dùng âm nhạc để thể hiện bản thân. Là đồng đội và bạn bè, chúng tôi vô cùng may mắn khi được đồng hành cùng một nghệ sĩ tài hoa như vậy!

Cô không chỉ là "chị gái Yoyo" của cuộc sống đời thường, mà còn là A Trấn của từng sợi dây đàn trên sân khấu; là cô thiếu nữ kéo violin mỏng manh nhưng kiên cường, là nghệ sĩ tài năng luôn tìm kiếm sự đổi mới, là người dùng âm nhạc để ghi lại những cảm xúc tinh tế của cuộc sống.

Cô là tiếng nói của tuổi trẻ và nhiệt huyết, là bông pháo hoa bùng sáng trong trái tim khán giả, và càng là linh hồn âm nhạc của Ordinary Rock Band.

"Xuyên qua màn sương mù, hướng về phía trước, cô đã đi đến một nơi xa xôi hơn, tiếp tục cuộc hành trình âm nhạc của riêng mình!"

Cuối cùng, Ordinary Rock Band chỉ muốn nói một câu: "Đứa con của thế giới âm nhạc không bao giờ rời bỏ chúng ta. Ở nơi đó, chúng ta chỉ là những người lặng lẽ tiến bước trong hàng ngũ của ánh sáng và lý trí."

Hy vọng mọi người có thể tiếp tục yêu âm nhạc, yêu cuộc sống, và cũng mong mọi người có thể ghi nhớ cô ấy - người chị gái YoYo từng đồng hành cùng mọi người trên hành trình dài rộng của cuộc đời này!

-Thông báo từ toàn thể thành viên Ordinary Rock Band