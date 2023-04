Style Xoài Non dạo này: thăng hạng vượt bậc, vô địch về khoản sexy, ngắm 1000 lần không chán

Xoài Non là một trong những KOL nổi tiếng bậc nhất với hơn 2 triệu lượt follow trên trang Instagram. Ngoài visual xinh đẹp ngất ngây, Xoài Non gây ấn tượng nhờ gu thời trang siêu sành điệu và biến hóa đa dạng phong cách. Chẳng thế mà, mỗi lần Xoài Non lên đồ, chị em lại được dịp xin "info" tới tấp để sắm theo. Đợt này, tủ đồ của Xoài Non liên tục cập nhật hàng loạt outfit mới với style khỏe khoắn, sexy. Hầu hết cô đều sắm đồ tại các local brand, shop online có mức giá bình dân. Bởi vậy, nếu thích thì chị em "copy" theo cực dễ.

Set đồ này là thiết kế của shop online ở Sài Gòn có tên Wet Avocado. Nếu nàng theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ thì đây là một gợi ý lên đồ cực kỳ thú vị đó nha. Diện bộ này đi "quẩy" thì đúng là hết ý. Giá em này cũng rất "okelah" chỉ 420k cho áo và 380k cho chân váy.

Phong cách Y2K đang quay trở lại và khiến các tín đồ thời trang mê mẩn. Tất nhiên, Xoài Non không thể đứng ngoài cuộc chơi. Cô nàng rất tích cực lăng xê style này với loạt bộ đồ ấn tượng. Trong đó phải kể đến set đồ denim đến từ thương hiệu Mach Nha Duong. Nhìn sang xịn mịn là thế, nhưng cây đồ này có giá khá bình dân chỉ hơn 1,2 triệu đồng. Nàng hoàn toàn yên tâm "đu theo".

Sở hữu body vạn người mê, Xoài Non dễ dàng chinh phục các kiểu đầm ôm, bó sát để tôn lên đường cong hình chữ S của mình. Không thể phủ nhận, ngắm Xoài Non diện đồ chỉ muốn mua theo ngay lập tức vì quá đẹp.

Ngay khi Xoài Non diện set đồ này, nhiều cô nàng đã tới tấp xin địa chỉ để sắm theo. Set đồ này diện đi chơi mùa hè thì đúng là khỏi chê. Giá full set thì siêu "nhẹ ví" chỉ hơn 540k thôi.

Dường như Xoài Non rất chuộng các mẫu áo croptop khoe eo thon. Cô nàng cũng phải tự nhận rằng bản thân "mê vòng eo của chính mình" nên thích diện kiểu đồ này để show triệt để lợi thế.

Nơi mua: Set order Taobao

Vẫn là style sexy nhưng thỉnh thoảng đổi gió, cô nàng sẽ diện một chiếc đầm cổ yếm thướt tha có thiết kế cắt xẻ quyến rũ.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc đầm kiểu "tiểu thư nhà giàu" thì Xoài Non gợi ý luôn cho chị em đây. Thiết kế này có giá chỉ 605k mà diện lên đẹp đỉnh không thua kém bất kì item đắt tiền nào. Rất đáng sắm nhé nàng ơi!

Ảnh: IG @chanchan.0411