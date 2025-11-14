Sống trong cung cấm, phi tần nhà Thanh vẫn “đốt" hàng 100 triệu mỗi tháng để làm gì?

Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Triều đại này kéo dài gần 300 năm và đỉnh cao là thời kỳ "Khang – Càn thịnh thế" với sự trị vì của 3 vị hoàng đế tài giỏi gồm Khang Hi, Ung Chính và Càn Long. Trên thực tế, nhiều bộ phim truyền hình cổ trang làm về triều đại này.

Các hoàng đế nhà Thanh có nhiều phi tần trong hậu cung. Vào triều đại này, việc phân cấp trong hậu cũng được đặt ra rõ ràng. Số lượng từ hoàng hậu, phi tần, quý nhân… đều đã được quy định cụ thể.

Vào thời nhà Thanh, các phi tần trong hậu cung được chia thành những cấp bậc khác nhau. Do đó, vương triều này cũng có quy định về tiêu chuẩn thăng cấp trong cung. Nếu vị phi tần đó sinh được hoàng tử thì đây có thể là "thành tích" quan trọng để hoàng đế thăng cấp cho họ. Ngoài ra, địa vị của gia tộc cũng quyết định các phi tần có tiêu chuẩn thăng tiến trong hậu cung.

Hoa Phi trong phim Hậu cung Chân Hoàn truyện là người chi tiêu cực kỳ thoáng tay trong cung

Các mỹ nhân trong hậu cung của hoàng đế nhà Thanh hầu hết sẽ được tuyển chọn từ con cháu của Bát Kỳ Mãn Châu trong độ tuổi 13 - 17. Ngoài ra, còn có các cô gái người Hán, người Mông Cổ cũng được lựa chọn tiến cung. Việc được chọn vào trong cung đã không dễ, nhưng việc được thăng tiến ở nơi toàn mỹ nhân có gia thế lớn lại càng khó hơn.

Các cấp phi tần khác nhau trong hậu cung của nhà Thanh cũng quyết định mỗi người có mức thu nhập, tiêu chuẩn ăn uống, số lượng người hầu, môi trường sống… không giống nhau.

Theo QQNews, nếu quy đổi ngân lượng của Thanh triều sang đơn vị tiền Trung Quốc hiện đại, 1 lượng bạc sẽ tương đương với khoảng 451 nhân dân tệ. Lấy tỷ giá 1 NDT xấp xỉ bằng 3700 VNĐ, ta sẽ có được con số về "mức lương" thực tế của những phi tần nhà Thanh thông qua các số liệu dưới đây:

- Hoàng hậu: Theo lẽ thông thường, người được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất trong hậu cung Thanh triều (chỉ tính riêng các thê thiếp của Hoàng đế) nghiễm nhiên sẽ là Hoàng hậu. Dựa vào ghi chép của Thanh cung, Hoàng hậu mỗi năm được hưởng 1000 lượng bạc.

Một lượng bạc của thời nhà Thanh sẽ ứng với khoảng 451 NDT. Như vậy, các Hoàng hậu của vương triều này mỗi năm sẽ nhận được 451.000 NDT/năm, tương đương mức lương 37.583 NDT một tháng, nghĩa là xấp xỉ với khoảng 138 triệu VNĐ cho mỗi tháng.

- Hoàng Quý phi: Hưởng mức đãi ngộ cao thứ hai là các vị Hoàng Quý phi. Những nhân vật được ví như "Phó Hoàng hậu" trong hậu cung này sẽ được hưởng 800 lượng bạc mỗi năm.

- Quý phi: Các vị Quý phi trong hậu cung Thanh triều mỗi năm được cấp phát 600 lượng bạc làm bổng lộc

- Phi: Những người ở hàng Phi vị sẽ được hưởng bổng lộc 300 lượng bạc/năm.

- Tần: Những phi tử mang Tần vị thường được cấp phát 200 lượng bạc mỗi năm.

- Quý nhân: Quý nhân trong hậu cung Thanh triều mỗi năm được cấp 100 lượng bạc làm bổng lộc.

- Thường tại: Xếp dưới Quý nhân là các Thường tại, nhóm người này được phát 50 lượng bạc làm bổng lộc hàng năm.

- Đáp ứng: Đứng cuối trong danh sách những phi tần có chức vị trong hậu cung là các Đáp ứng. Họ chỉ nhận được 30 lượng bạc để chi tiêu cho cả năm.

Các phi tần phải mua sắm làm đẹp, hối lộ cho nô tì, thái giám,...để tranh sủng

Ngoài số bổng lộc được xem như tiền lương kể trên, mỗi phi tần ở các thứ bậc khác nhau sẽ được hưởng những đãi ngộ khác nhau về nhu yếu phẩm. Số vật dụng này sẽ bao gồm lăng la tơ lụa, đồ ăn hàng ngày, số cung nữ hầu hạ...

Ngoài ra, vào dịp sinh nhật của mỗi phi tử, nhà vua sẽ ban thưởng cho họ quà tặng là những lễ vật riêng. Trong các dịp lễ tết, những phi tần có con đều được Hoàng đế phát "hồng bao". Số ngân lượng hoặc lễ vật được phát trong các dịp này được gọi là "thứ bổng", tương đương với tiền thưởng trong thời hiện đại.

Với số tiền trên cùng với các khoản tiền thưởng, bổng lộc, thu nhập của các phi tần trong cung dường như không ít, nhưng họ phải chi tiêu rất nhiều. Thực tế ở trong cung không có chợ. Vậy, các phi tần không được ra khỏi cung thì họ hàng tháng tiêu tiền ở đâu?

Hối lộ

Nhà vua thường có rất nhiều phi tần, vậy làm sao để vượt lên những phi tần khác, nhận được sự chú ý, sủng ái của nhà vua?

Một trong những cách phổ biến nhất đó là hối lộ. Những phi tần làm vợ lẽ, thân phận thấp hèn, ít cơ hội gặp mặt nhà vua sẽ cần sử dụng những đồng lương bổng của mình để đi hối lộ người khác - cụ thể ở đây là những người thân cận của nhà vua, thường xuyên được gặp mặt.

Những người này sau khi được nhận hối lộ từ các phi tần, trong lúc tiếp xúc với nhà vua sẽ có những lời lẽ tốt đẹp dành cho phi tần đó, và chỉ cần nhà vua chú ý đến trong một khoảnh khắc nào đó thì cuộc đời họ có thể thay đổi, nhận được sự sủng ái của nhà vua.

Gửi cho người thân

Không phải tất cả phi tần trong cung đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, gia đình giàu có, có không ít phi tần sinh ra trong gia đình nghèo khó vẫn phải giúp đỡ các thành viên nên gửi tiền về cho người nhà, mục đích trang trải chi phí trong nhà.

Ngoài ra còn có những gia đình trong thời điểm tranh giành quyền lực, không có chỗ đứng thì cuộc sống sẽ cực kỳ khó khăn, chủ yếu sẽ phải nương nhờ phi tần nơi hậu cung. Vì vậy mà tiền họ gửi về gia đình có thể là khoản tiền rất quan trọng và thiết yếu, để ít ra có thể giúp gia đình mình bảo đảm vấn đề ấm no về sau.

Mua chuộc phe phái

Nhiều phi tần vốn không yên phận, để củng cố tốt cho địa vị của mình, những cô nàng này tìm mọi cách để nhận được nhiều sự ủng hộ, trong đó có việc mua chuộc các nô tì, thái giám xung quanh mình.

Đặc biệt, các nàng sẽ bàn mưu tính kế lôi kéo các vị quan đương triều và khi cần, những người này sẽ ra mặt để đề cử cho các nàng và gia đình mình. Bởi vậy, các nàng luôn muốn giữ mối quan hệ hòa hảo với các vị quan này.

Vì vậy, số tiền dành cho việc này không hề nhỏ, từ các nô tì, thái giám xung quanh đến các vị quan đương triều. Muốn có chỗ đứng phải "chịu chi", và đây dường như là xu hướng chung của việc tranh giành quyền lực trong trốn hậu cung.

Đầu tư vào việc ăn diện, làm đẹp

Việc lớn nhất và quan trọng nhất với các phi tần mỗi ngày chính là chờ đợi hoàng đế sủng ái. Đương nhiên, để được hoàng đế để mắt tới, những mỹ nhân này luôn phải mặc đẹp và quan tâm tới việc làm đẹp.

Trên thực tế, dù được cấp phát trang phục, trang sức theo quy định về cấp bậc, nhưng không phải phi tần nào cũng hài lòng với những món đồ này. Để gây ấn tượng với hoàng đế, các phi tần sẽ tự chọn hoặc may thêm cho mình các bộ trang phục lộng lẫy, nổi bật.

Vào thời điểm đó, dù không có nhiều thương hiệu thời trang hay mỹ phẩm lớn, nhưng cũng có những loại hàng thuộc đồ cao cấp nhất. Các phi tần có thể bỏ tiền bạc ra cho người may trang phục từ những loại vải cao cấp được hoàng đế ban tặng. Ngoài ra, họ cũng có thể chi tiền vào việc thuê những người thợ chế tác trang sức riêng, đặt làm mỹ phẩm từ các nguyên liệu quý hiếm. Rõ ràng từ việc mua nguyên liệu cho đến phái người làm đều cần phải có tiền.

Chi tiền mua đồ dùng không có trong cung

Một số phi tần trong hậu cung còn tốn tiền hàng tháng cho các thái giám, cung nữ để mua các đồ dùng không có trong cung nhằm mục đích giải trí. Đồ dùng trong cung tuy được cấp phát định kỳ cho các phi tần theo đúng cấp bậc, nhưng không phải thứ gì cũng có.

Cuộc sống trong cung cũng khá buồn tẻ với nhiều quy tắc, nên một số mỹ nhân cũng có nhu cầu muốn tìm kiếm các đồ vật mới mẻ ngoài dân gian để giải tỏa căng thẳng. Đồng thời đây cũng có thể là những món đồ thu hút sự chú ý của hoàng đế.