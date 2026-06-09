Sóng thần cao tới 11 mét ập vào thủ đô New Zealand, lệnh sơ tán khẩn cấp được ban hành

Chính quyền New Zealand hôm 9/6 đã sơ tán hàng trăm cư dân ở ven biển ở thủ đô Wellington khi những con sóng cao 11 mét ập vào bờ biển tại đây.

(Ảnh: NZ Herald)

Thị trưởng thành phố Wellington - ông Andrew Little - đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với cư dân ven biển ở Vịnh Owhiro, Vịnh Island, Vịnh Houghton Bay và Vịnh Breaker trước khi sóng thần ập đến. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố đối với các khu vực phía Nam và phía Đông của thủ đô của New Zealand khi dự báo có những đợt sóng lớn đổ bộ vào Wellington và Wairarapa.

"Người dân phải tránh xa bờ biển phía Nam" - ông Little nói trong một tuyên bố, cảnh báo rằng lực lượng cứu hộ sẽ không đến hỗ trợ bất cứ người nào cố tình ở lại.

Văn phòng Quản lý khẩn cấp khu vực Wellington cũng đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với các khu nhà ven biển ở Vịnh Ōwhiro, Vịnh Island, Vịnh Houghton và Vịnh Breaker. Văn phòng này cảnh báo: "Những người chưa rời khỏi khu vực sơ tán sẽ phải tự chịu rủi ro. Các dịch vụ khẩn cấp sẽ không được cử đến những khu vực đã được lệnh sơ tán".

Lệnh sơ tán có hiệu lực vào sáng 9/6 (theo giờ địa phương). Lực lượng cảnh sát đã được điều động để đảm bảo người dân di chuyển đến vùng đất cao hơn. Các sĩ quan cảnh sát đã thiết lập những rào chắn trên các con đường xung quanh để ngăn người dân đổ ra bờ biển.

Rác thải vương vãi trên bờ biển và đường phố tại Vịnh Owhiro (Ảnh: Kezza)

Hội đồng thành phố Wellington thông tin sự kiện sóng thần tương tự diễn ra vào năm 2021 đã ảnh hưởng đến nhiều ngôi nhà ở Breaker Bay, và sóng trong cơn bão đó cao khoảng 6,5 mét.

Sóng thần tràn vào cảng Wellington hôm 9/6 được đo ở mức 11 mét - theo Cơ quan Khí tượng New Zealand. Gió giật mạnh đến mức hai phụ nữ bị sóng đánh ngã lăn qua đường tại Vịnh Island.

Một số chuyến bay đã bị hủy tại sân bay Wellington - nơi ghi nhận gió giật lên tới 128 km/h. Một máy bay nhỏ của hãng hàng không địa phương Golden Bay Air bị lật nghiêng do gió đẩy khi đang đậu tại sân bay, may mắn là không có người trên máy bay. Giám đốc điều hành hãng hàng không Richard Molloy nói với Đài phát thanh quốc gia RNZ rằng lực lượng cứu hỏa đã cố định chiếc máy bay trên mặt đất.

Những đợt sóng khổng lồ và gió thổi rất mạnh 137 km/h cũng đã ập vào bờ biển Wairarapa.

Dịch vụ phà vận chuyển Interislander (kết nối giữa thủ đô Wellington ở Đảo Bắc và thị trấn Picton ở Đảo Nam) và phà Bluebridge (kết nối giữa Đảo Bắc, Wellington và Đảo Nam) đã hủy các chuyến phà qua eo biển Cook.

Hầu hết các con đường ven biển phía Nam Wellington đã bị đóng cửa. Cảnh sát sở tại đã bắt giữ một số người đi bộ dọc theo bờ biển, đồng thời khuyến khích những người khác rời đi. Đường đi bộ và đường dành cho xe đạp Te Ara Tupua dọc theo cảng Wellington cũng bị đóng cửa.



