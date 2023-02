Song Joong Ki và vợ người Anh không rời nhau nửa bước tại sân bay: Cử chỉ dành cho bà xã gây sốt

Chiều 16/2, Song Joong Ki và bà xã Katy Louise Saunders đã xuất hiện ở sân bay Incheon để lên đường sang Hungary. Được biết, trong thời gian tới, tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt sẽ thực hiện những cảnh quay cho bộ phim mới My Name is Loh Kiwan tại quốc gia châu Âu này. Trái ngược hoàn toàn với dự đoán từ khán giả, Katy vẫn đồng hành cùng Song Joong Ki ở chuyến đi này.

Khá đông phóng viên và người hâm mộ đã chờ đón cặp đôi tại sân bay. Trước ống kính, Song Joong Ki cùng vợ cúi chào họ với thái độ thân thiện. Trong 1 khoảnh khắc, nam tài tử chợt nhận ra Katy không sóng đôi cùng mình. Sau đó, anh liền đưa tay nhẹ nhàng kéo bà xã về gần với mình. Chỉ bằng 1 hành động nhỏ, Song Joong Ki cho thấy anh luôn quan tâm chăm sóc, dõi theo vợ yêu.

Bên cạnh đó, chiếc nhẫn cưới và chú chó trên tay của cựu diễn viên người Anh cũng thu hút nhiều sự chú ý.

Song Joong Ki cùng bà xã ra nước ngoài trong buổi chiều 16/2

Song Joong Ki không thấy bà xã đi cạnh bên nên nhẹ nhàng đưa tay kéo cô về gần với mình

Tài tử đình đám ân cần chăm sóc vợ bầu tại sân bay

Cặp đôi không rời nhau nửa bước, khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ

Đôi vợ chồng cúi chào phóng viên và người hâm mộ. Qua ánh mắt của Katy, có thể nhận ra rằng, cô đang đắm chìm trong hạnh phúc

Trước ống kính, Katy khoe chiếc nhẫn cưới. Trong lần lộ diện mới nhất, cô liên tục ghi điểm với truyền thông và khán giả nhờ sự thân thiện. Bên cạnh đó, chú chó cưng được vợ Song Joong Ki bế trên tay cũng thu hút nhiều sự chú ý

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders công khai hẹn hò hồi cuối năm ngoái. Sau đó khoảng 1 tháng, tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt tuyên bố kết hôn với cô trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Được biết, vợ anh hiện đang mang thai và có nhiều tin đồn cô sẽ lâm bồn vào tháng 8 năm nay. Trước thông tin này, đại diện Song Joong Ki chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi không thể xác nhận được điều gì vì đây là vấn đề cá nhân của nghệ sĩ".

Song Joong Ki và Katy giành được nhiều tình cảm từ công chúng

