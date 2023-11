Song Hye Kyo bị một đàn em vượt mặt lần hai, The Glory cũng mất luôn giải lớn ở Grand Bell 2023

Tối ngày 15/11, lễ trao giải Grand Bell Awards 2023 đã chính thức diễn ra. Tuy phim truyền hình không chiếm nhiều hạng mục ở giải thưởng này (do Grand Bell chủ yếu chấm và trao giải phim điện ảnh) nhưng những hạng mục liên quan vẫn nhận được sự quan tâm cực lớn. Đặc biệt, khán giả và truyền thông đổ dồn sự chú ý và hạng mục giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất, do đề cử năm nay có hai cái tên đình đám: Song Hye Kyo và Han Hyo Joo. Ngoài ra những cái tên khác cũng ấn tượng không kém, bao gồm Lee Na Young (phim One Day Off), Go Hyun Jung (phim Mask Girl), Jeon Jong Seo (phim Bargain), Yeom Hye Ran (Mask Girl).

Song Hye Kyo ở The Glory

Han Hyo Joo ở Moving

Cuối cùng, người được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất là Han Hyo Joo, với vai diễn ấn tượng trong bộ phim Moving. Đây là tác phẩm đánh dấu một màu sắc hoàn toàn mới của mỹ nhân họ Han, khi cô vào vai một người mẹ có siêu năng lực và luôn nỗ lực làm mọi thứ để bảo vệ gia đình.

Đáng nói hơn khi đây là lần thứ hai Han Hyo Joo vượt mặt đàn chị Song Hye Kyo ở một lễ trao giải. Trước đây, cô từng gây tranh cãi khi thắng mỹ nhân họ Song ở lễ trao giải APAN. Năm đó khán giả nhận định rằng Han Hyo Joo ở Hai Thế Giới không xuất sắc bằng Song Hye Kyo ở Hậu Duệ Mặt Trời. Lần này đáng mừng khi mỹ nhân họ Han không còn gây tranh cãi, được khán giả khen ngợi hết lời khi nhận về giải thưởng danh giá.

Han Hyo Joo nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Grand Bell Awards 2023

Không chỉ Han Hyo Joo, ngay cả bộ phim Moving cũng thắng giải Phim truyền hình xuất sắc nhất, bỏ qua đối thủ là The Glory của Song Hye Kyo. Trước đó đây cũng là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng và kết quả này cũng không khiến khán giả quá bất ngờ. Ngoài ra, giải Nam chính xuất sắc nhất năm nay được trao cho nam diễn viên gạo cội Choi Min Sik của bộ phim Casino.

Choi Min Sik không tới nhận giải

Nguồn ảnh: Naver