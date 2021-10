Song Hye Kyo bất ngờ để lộ "tha thu": Nữ thần trong làng gái ngoan ngày nào giờ đã lột xác táo bạo rồi?

Song Hye Kyo trước nay được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc", gắn liền với hình ảnh chuẩn "gái ngoan", vô cùng dịu dàng, nữ tính và nền nã. Nữ diễn viên không mấy khi hở bạo, luôn gắn bó với mái tóc tối màu, trung thành với cách trang điểm nhẹ nhàng tôn lên đường nét gương mặt cực phẩm.

Tưởng chừng như nữ diễn viên sẽ không bao giờ theo đuổi hình tượng nổi loạn, hở bạo hay xăm mình thế nhưng, mới đây dân tình vừa soi được 1 chi tiết bất ngờ trên tay Song Hye Kyo. Trong nhiều bức ảnh, Song Hye Kyo đã để lộ 1 hình xăm nhỏ trên cổ tay. Do ảnh khá mờ nên nhiều người đoán rằng đó là 1 cành hoa hoặc dòng chữ mang ý nghĩa đặc biệt.

Cánh tay phải của nữ diễn viên bỗng xuất hiện 1 hình xăm nho nhỏ

Trước sự thay đổi của mỹ nhân họ Song, người hâm mộ không khỏi tỏ ra phấn khích và cho rằng nữ diễn viên ngày càng lột xác táo bạo. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng đây có thể chỉ là hình xăm giả để phục vụ cho bộ phim mới Now We Are Breaking Up. Dù chưa biết rõ thực hư nhưng đây vẫn là chủ đề đang netizen được bàn tán xôn xao.

Trước đó, trên tay Song Hye Kyo không hề có "tha thu" nào

Người hâm mộ háo hức với sự thay đổi của nữ diễn viên, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là hình xăm dán phục vụ việc đóng phim

Nguồn: Instagram