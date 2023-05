Sơn Tùng sau 24h comeback: Dù chưa ra MV nhưng vẫn gặt hái loạt thành tích trong nước lẫn quốc tế!

Nửa đêm ngày 5/5, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP đã cho ra mắt bản audio ca khúc Making My Way, đánh dấu sự trở lại đầy sau hơn 1 năm im ắng. Sau 24h đầu, Making My Way đã có những thành tích đáng kể mặc dù sản phẩm chưa hề có một MV chính thức và đáng nói, Sơn Tùng hát 100% lời tiếng Anh.

Making My Way - Sơn Tùng M-TP

Ở mặt trận YouTube, phiên bản MV visualizer Making My Way chỉ mất chưa đến 7 tiếng đồng hồ để vươn lên Top 1 Trending Âm nhạc và Top 1 Trending tổng thể. Sau 24 giờ, MV visualizer cũng mang về cho Sơn Tùng 5.5 triệu lượt xem và hơn nửa triệu lượt thích. Không hề ra mắt MV chính thức, chỉ đơn thuần ra mắt 1 dạng lyrics video nên chỉ số trên của Sơn Tùng là một thành tích đáng ghi nhận. MV visualizer Making My Way vươn lên vị trí số 1 toàn cầu trong BXH những MV được xem nhiều nhất trong ngày.



Đáng chú ý, MV visualizer của Sơn Tùng cũng vươn thẳng lên vị trí top 1 trending tại Nhật Bản, thiết lập một kỳ tích mới mà chưa nghệ sĩ Việt Nam nào làm được. Making My Way cũng chạm đến top 6 trending tại Canada, top 7 trending tại Hoa Kỳ, top 14 trending tại Vương quốc Anh,...

Thứ hạng trending YouTube của Making My Way trên toàn thế giới. (nguồn: Kworb)

Ở thành tích nhạc số, Sơn Tùng chỉ mất rất ít thời gian để vươn lên #1 iTunes Việt Nam và Apple Music Việt Nam. Đáng chú ý, anh cũng chiếm trọn vị trí cao nhất tại BXH iTunes của cả Singapore, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Điều này chứng tỏ Sơn Tùng có lượng khán giả không hề ít tại những quốc gia, khu vực khác của Châu Á.Tại mặt trận Spotify, Sơn Tùng thu về hơn 840 nghìn lượt stream sau 24h đầu và con số đang tiếp tục tăng.



Hơn 840 nghìn lượt stream Making My Way trong ngày đầu.

Ngoài những con số ấn tượng trên, Making My Way cũng chiếm trọn sự chú ý của truyền thông không chỉ trong nước và quốc tế. Nhiều tờ báo, trang tin của các nước Đông Nam Á (Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia) lẫn Hàn Quốc, Australia,... đều đồng loạt đưa tin về sản phẩm trở lại của nam nghệ sĩ đình đám hàng đầu Việt Nam.



Các tờ báo của Hàn Quốc và Malaysia đưa tin về Making My Way.

Making My Way là một thử thách mà chính Sơn Tùng đặt ra cho bản thân anh. Anh tự cho ra mắt một sản phẩm thuần tiếng Anh mặc dù biết sẽ hạn chế rất nhiều khán giả, tự thay đổi phương thức phát hành truyền thống mà chuyển sang ra mắt audio trên tất cả các nền tảng,.. Mọi thứ đều là những điểm bất lợi mà chính Sơn Tùng mang đến như một cách để anh "phá kén", thoát ra khỏi vùng an toàn. Hiệu ứng truyền thông không thực sự bùng nổ là điều được dự đoán trước với quá nhiều bất lợi được liệt kê, nhưng vẫn dành cho Sơn Tùng sự khâm phục về tinh thần trong đợt comeback này!