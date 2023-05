Sơn Tùng M-TP tích cực lăng xê điệp khúc Making My Way tạo trend nhưng dân tình lại nghĩ khác?

Mới đây, Sơn Tùng M-TP ăn mừng ca khúc mới Making My Way cán mốc 2 triệu lượt stream trên Spotify sau 3 ngày phát hành, chưa có dấu hiệu ngừng. Making My Way không chỉ đạt thành tích tốt mà còn sớm trở thành xu hướng MXH. Ca khúc mới của Sơn Tùng liên tục gây sốt TikTok ở nhiều phân đoạn khác nhau. Từ 23 giây hé lộ giai điệu trước khi ra mắt cho đến điệp khúc, nhạc dẫn, tất cả đều dễ dàng viral nhờ âm nhạc catchy, cuốn hút. Bất ngờ hơn cả, phân đoạn Sơn Tùng không dụng tâm quảng bá lại được dân tình yêu thích, đánh giá là đoạn hay nhất bài.

Sơn Tùng khoe loạt thành tích đáng nể của Making My Way

Đoạn nhạc đang được dân tình khen nức nở nằm ở outro kết bài, với nền beat được phối theo tiết tấu nhanh, dồn dập đè lên lời hát có ý nghĩa cực kì sâu cay. Khi dịch lời, dân tình ngỡ ngàng trước câu chuyện mà Sơn Tùng muốn cài cắm và cũng là phần lyrics ấn tượng nhất: "Từng nói rằng: 'Em sẽ giết vì anh'/ Như một lời khai/ Không có bằng chứng/ Chưa từng biết/ Mình chỉ từng là một con rối, nhưng rồi giờ đây những chiêu trò của em chẳng còn khiến tôi sợ hãi/ Ghim em xuống như một địa điểm tuyệt đẹp/ Cao trên ngọn đồi/ Bắt em phải cảm nhận/ Những thứ tôi phải trải qua/ Chúc em sống thật tốt/ Tại Vương quốc mà anh đã tạo nên". Đây là một trong những yếu tố giúp phần nhạc này viral.

Video gây sốt với visual và phần nhạc outro Making My Way

Vẻ điển trai của anh chàng fanboy thu hút 1,1 triệu lượt xem

Dân tình mê mẩn trước phần kết ca khúc Making My Way, liên tục tạo video sử dụng âm thanh này. Dù Sơn Tùng liên tục lăng xê cho điệp khúc bắt tai, thì outro mới là đoạn được đánh giá cao nhất. Phần beat đậm màu sắc moombahton hiện đại, thời thượng khẳng định tư duy âm nhạc không tầm thường của Sơn Tùng. Và để viral TikTok, phần nhạc catchy, sáng tạo nhưng phải dễ lan toả, dễ ứng dụng vào các nội dung video ngắn. Một trong những video đi đầu tạo trend ca khúc mới của Sơn Tùng là video trai đẹp khoe visual trên nền outro cực cuốn.

Trong khi đó điệp khúc mới là đoạn nhạc Sơn Tùng lăng xê nhiều nhất