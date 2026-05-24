Sơn Tùng M-TP không phải nghệ sĩ Việt đầu tiên hợp tác với rapper hạng A nước Mỹ

Tối 23/5, Sơn Tùng M-TP khiến mạng xã hội bùng nổ khi bất ngờ công bố màn comeback với single Come My Way hợp tác cùng nam rapper người Mỹ Tyga. Chỉ với một poster đăng tải trên fanpage cá nhân, nam ca sĩ khiến netizen không khỏi phấn khích bởi đây được xem là dự án quốc tế lớn nhất của Vpop tính từ đầu năm 2026 đến nay.

Sau đó không lâu, cộng đồng mạng còn nhanh chóng "đào" lại hình ảnh mà rapper Tyga từng đăng tải vào tháng 12/2025. Hình ảnh được anh đăng tải có trang phục trùng khớp với bộ outfit xuất hiện trong poster mà Sơn Tùng công bố vào tối 23/5. Như vậy rất có thể, MV Come My Way đã được Sơn Tùng M-TP và Tyga thực hiện vào cuối năm 2025 và cho đến hiện tại mới chính thức phát hành.

Không chỉ gây chú ý bởi visual mang đậm màu sắc US-UK hay cách “đánh úp” quen thuộc của Sơn Tùng M-TP, điều khiến cư dân mạng đặc biệt tò mò còn nằm ở cái tên Tyga. Tuy nhiên, Sơn Tùng M-TP không phải nghệ sĩ Việt đầu tiên hợp tác với Tyga. Trước màn hợp tác được dự đoán sẽ gây sốt này, nam rapper người Mỹ cũng từng hợp tác với một nghệ sĩ Việt cách đây 5 năm.

Trước Sơn Tùng M-TP, Tyga từng có có màn kết hợp đặc biệt với Pháo trong ca khúc 2 Phút Hơn . Anh từng chủ động nhắn tin muốn hợp tác cùng Pháo và vào tháng 7/2021, cả hai đã phát hành phiên bản 2 Phút Hơn (Make It Hot) - bản remake quốc tế của ca khúc từng gây sốt trên TikTok và Shazam.

Ở thời điểm ca khúc được phát hành, màn kết hợp này từng tạo ra cuộc bàn luận lớn trên mạng xã hội bởi rất hiếm sản phẩm Vpop nào có thể thu hút một rapper mainstream hạng A của Mỹ tham gia góp giọng. Việc một nghệ sĩ hip-hop sở hữu hàng loạt bản hit toàn cầu chủ động xuất hiện trong một sản phẩm của nghệ sĩ Việt được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sức lan tỏa vượt khỏi phạm vi nội địa của ca khúc.

Pháo Northside - 2 Phút Hơn (DJ Kaiz) (Remake) ft. Tyga

Chi tiết này cũng phần nào cho thấy Tyga có sự quan tâm nhất định đến thị trường âm nhạc châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc anh hiện xuất hiện trong dự án của Sơn Tùng M-TP vì thế càng khiến khán giả tin rằng Come My Way chắc chắn sẽ là màn bắt tay gây “chấn động” ngay khi ra mắt.

Từ rapper underground đến ngôi sao hip-hop hàng đầu nước Mỹ, chủ nhân loạt hit tỷ view từng “thống trị” toàn cầu

Tyga tên thật là Michael Ray Nguyen-Stevenson, sinh năm 1989 tại California, Mỹ. Nam rapper mang hai dòng máu Jamaica và Việt Nam, trong đó gia đình bên ngoại có gốc Việt. Đây cũng là lý do khiến thông tin Tyga kết hợp cùng Sơn Tùng M-TP nhanh chóng tạo hiệu ứng đặc biệt tại Việt Nam, bởi lần hiếm hoi có hai nghệ sĩ cùng mang gốc Việt xuất hiện trong một dự án âm nhạc quy mô toàn cầu.

Tyga bước chân vào làng rap từ cuối những năm 2000 nhưng phải đến giai đoạn gia nhập Young Money Entertainment - công ty của Lil Wayne, tên tuổi anh mới thật sự bật lên mạnh mẽ. Thời kỳ này, Tyga được xem là một trong những gương mặt nổi bật của làn sóng hip-hop thương mại Mỹ với phong cách âm nhạc thiên về party rap, catchy hook và màu sắc lifestyle xa hoa đặc trưng.

Khác với hình ảnh “rapper gai góc” thường thấy, Tyga xây dựng thương hiệu cá nhân theo hướng hào nhoáng, thời trang và dễ tiếp cận số đông khán giả. Chính điều này giúp anh trở thành cái tên phủ sóng mạnh trên radio lẫn các nền tảng streaming trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Trong đó các bản hit như Taste , Rack City , Ayo , Loyal hay Deuces , đây đều là những bản hit từng khuấy đảo thị trường hip-hop quốc tế và đạt lượng stream khổng lồ trên Spotify lẫn YouTube.

Đặc biệt, Taste được xem là bản hit lớn nhất sự nghiệp Tyga khi đạt gần 1,8 tỷ lượt xem cho đến thời điểm hiện tại. Ca khúc từng lọt Top 10 Billboard Hot 100 và trở thành một trong những ca khúc hip-hop viral nhất giai đoạn 2018 và góp phần đưa Tyga trở lại hàng ngũ rapper mainstream sau nhiều năm phong độ trồi sụt.

Tyga - Taste (Official Video) ft. Offset

Trong khi đó, Rack City từng được xem là “bài tủ” phủ sóng khắp các club và hộp đêm tại Mỹ vào đầu thập niên 2010 còn Deuces - màn kết hợp với Chris Brown và Kevin McCall giúp Tyga nhận đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp. Nam rapper cũng từng hợp tác với hàng loạt tên tuổi đình đám như Justin Bieber, Nicki Minaj, Kanye West, Lil Wayne hay Chris Brown.

Tính đến hiện tại, Tyga vẫn duy trì lượng người nghe hàng tháng cực lớn trên Spotify, đồng thời sở hữu nhiều MV vượt hàng trăm triệu đến hàng tỷ lượt xem trên YouTube. Sau hơn 15 năm hoạt động, anh vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng đáng kể trong dòng chảy hip-hop đại chúng Mỹ.

Đời tư ồn ào nhưng luôn giữ sức hút của một “bad boy” hip-hop

Bên cạnh âm nhạc, Tyga còn nổi tiếng bởi đời tư nhiều thị phi. Nam rapper từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với người mẫu Blac Chyna và có con trai chung trước khi bước vào chuyện tình đình đám với Kylie Jenner.

Mối quan hệ với Kylie Jenner từng giúp Tyga phủ sóng truyền thông toàn cầu trong suốt một thời gian dài. Cặp đôi liên tục xuất hiện trên mặt báo với những màn thể hiện tình cảm xa hoa, quà tặng hàng hiệu và các drama tình ái gây tranh cãi.

Theo nhiều nguồn tin, Rapper gốc Việt Tyga hiện đang hẹn hò với nữ diễn viên Madelaine Petsch (nổi tiếng với vai Cheryl Blossom trong phim Riverdale ). Cặp đôi bắt đầu công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025 và vẫn tiếp tục gắn bó, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như các câu lạc bộ ở Los Angeles.

Dẫu vậy, giữa hàng loạt scandal đời tư, Tyga vẫn duy trì được sức hút riêng trong văn hóa hip-hop Mỹ nhờ hình tượng bad boy, cuộc sống xa xỉ cùng khả năng tạo hit ổn định qua nhiều thời kỳ.

Chờ đợi gì ở Come My Way của Sơn Tùng M-TP và Tyga?

Sau khi hàng loạt poster của Come My Way được tung ra, cộng đồng mạng nhanh chóng bước vào cuộc “truy lùng” địa điểm quay hình. Nhiều netizen phát hiện loạt khung hình mang màu sắc cổ điển, kiến trúc Á Đông xuất hiện trong teaser rất giống khu vực Khuê Văn Các thuộc quần thể Chùa Bái Đính, Ninh Bình.

Không dừng lại ở đó, biểu tượng chim Lạc xuất hiện trong các thiết kế visual cũng khiến nhiều người tin rằng dự án lần này sẽ không đơn thuần là một sản phẩm US-UK hóa mà có thể mang tham vọng quảng bá chất liệu văn hóa Việt Nam theo hướng hiện đại hơn

Đây là chi tiết đặc biệt đáng chú ý bởi Tyga vốn là rapper người Mỹ gốc Việt, còn Sơn Tùng M-TP từ lâu đã cho thấy tham vọng đưa hình ảnh nghệ sĩ Việt tiến gần hơn với thị trường quốc tế. Nếu những suy đoán của netizen là chính xác, Come My Way nhiều khả năng sẽ trở thành một sản phẩm giao thoa giữa hip-hop Mỹ và bản sắc Việt, thay vì chỉ đơn giản là một màn feat quốc tế để tạo hiệu ứng truyền thông.

Sau Hãy Trao Cho Anh kết hợp cùng Snoop Dogg, Sơn Tùng M-TP rõ ràng không còn dừng lại ở việc mời sao quốc tế hợp tác đơn thuần. Với Come My Way , nam ca sĩ đang cho thấy tham vọng xây dựng một dự án mang màu sắc toàn cầu thực sự với âm nhạc, hình ảnh và yếu tố văn hóa cùng được đặt vào một cuộc chơi lớn hơn của Vpop trên thị trường quốc tế.