NÓNG: Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng và phải tiêu huỷ MV There’s No One At All

Chiều 5/5, ngay sau buổi làm việc, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Cao Thái - Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết, đại diện công ty M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã đến làm việc với Thanh tra bộ theo thư mời.

"Đơn vị đã chấp nhận hành vi vi phạm, chúng tôi đã xử phạt 70 triệu đồng đối với công ty này" - ông Thái cho biết.

Theo kết luận của cuộc làm việc, Sơn Tùng M-TP đã vi phạm khoản 3 Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Cụ thể, MV There's No One At All mang thông điệp tiêu cực, kích động với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Theo văn bản quyết định xử phạt hành chính đối với MV There's No One At All, Sơn Tùng phải nộp phạt số tiền 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả đề ra yêu cầu công ty M-TP có trách nhiệm tiêu huỷ bản ghi hình There's No One At All, nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp đã thu từ MV và tháo dỡ MV trên mọi nền tảng. Điều này đồng nghĩa với việc Sơn Tùng không thể quảng bá MV tại nước ngoài.

https://kenh14.vn/son-tung-m-tp-bi-phat-70-trieu-dong-va-phai-tieu-huy-mv-theres-no-one-at-all-20220504184221634.chn