MV Chúng ta của tương lai có thể xem là sản phẩm có phần nhìn tệ nhất của Sơn Tùng M-TP trong nhiều năm đổ lại. Rất nhiều khán giả xem xong MV cảm thấy… không biết nên tập trung vào điều gì. Âm nhạc, cốt truyện hay kỹ xảo? Một điểm “nhức nhối” phải kể đến, đó là Sơn Tùng và Hải Tú đã có phần diễn xuất chưa đạt trong MV lần này. Khán giả không cảm nhận được tương tác hay “chemistry” giữa các nhân vật chính dù 2 người có “tướng phu thê”, cảm xúc của các nhân vật bị lu mờ so với phần đầu tiên - Chúng ta của hiện tại. Các phân cảnh khóc, cười của các nhân vật chính tạo cảm giác gượng gạo, khó hiểu.

Nếu phần nội dung, cốt truyện và diễn xuất chỉ là điểm mờ, thì chắc chắn phần kỹ xảo phải là một điểm trừ rất đậm! Đến mức, chúng ta buộc phải thốt lên: năm 2024 rồi, một ekip nghệ sĩ bình thường cũng chưa chắc cho phép những hình ảnh này xuất hiện trên sản phẩm, huống hồ đây lại là Sơn Tùng M-TP. Thế nhưng, điều tréo ngoe ấy đã thực sự xảy ra. Chúng tôi đã liên hệ với những người có chuyên môn trong nghề để có cái nhìn khách quan hơn về sản phẩm lần này.

Sơn Tùng có thể làm tốt hơn với năng lực của ngành kỹ xảo Việt Nam hiện tại

Từ đầu đến cuối MV Chúng ta của tương lai là loạt khung cảnh CGI “giả trân” và sến súa. Điều này khiến cho phần nội dung vốn rối rắm lại càng trở nên khó hiểu bởi khán giả bị mất tập trung vào những cảnh hoa lá, bay lượn, vũ trụ bão táp... Đơn cử như phân cảnh Hải Tú đạp xe đạp giữa khu vườn hoa đào nở rộ - hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế nhưng trong MV của Sơn Tùng thì cảm giác mang lại khiến ai không biết tưởng MV quay từ những năm “hồi đó”.

Phân cảnh "xe đạp" được đánh giá là tệ nhất trong MV "Chúng ta của tương lai"

Một đạo diễn có tiếng trong thị trường làm MV Vpop chia sẻ với chúng tôi sau khi xem MV Chúng ta của tương lai: “Tôi nghĩ là có thể tốt hơn với năng lực của ngành kỹ xảo Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên điều kiện sản xuất của mỗi dự án cũng khác nhau nên chất lượng sau cùng nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác ngoài năng lực…”.

Ý kiến của đạo diễn cũng chỉ ra một thực tế: ekip Việt Nam hiện tại dư sức thực hiện cho Sơn Tùng những khung hình tốt hơn nhưng cuối cùng vì nhiều lý do nam nghệ sĩ đã không lựa chọn họ. Phải nói thêm rằng, các đội nhóm làm kỹ xảo tại Việt Nam đã được biết đến với tài năng vươn tầm quốc tế, rất nhiều bạn trẻ lẫn đội nhóm người Việt đã tham gia vào đội ngũ làm kỹ xảo cho cả phim bom tấn Hollywood hay MV của nghệ sĩ quốc tế… Thế nhưng một nam nghệ sĩ top 1 Việt Nam lại cho ra 1 sản phẩm thế này khiến nhiều người khó hiểu. Chưa kể Sơn Tùng trước đó đều bắt tay với những ekip hàng đầu thị trường, tạo nên những “bom tấn” thực thụ. Còn đâu những khung cảnh “đắt xắt ra miếng” như Hãy trao cho anh hay Lạc trôi? Còn đâu những concept mới mẻ, hiệu quả, trẻ trung hiện đại như Chạy ngay đi, Muộn rồi mà sao còn... Sơn Tùng của thời kỳ tiên phong ấy đã đi đâu?

Được biết, phần hình ảnh ban đầu của Chúng ta của tương lai do một ekip nổi tiếng, từng hợp tác với Sơn Tùng trong MV Có chắc yêu là đây (vai trò Production Design, Artwork & Typography) và MV Skyler quảng cáo cho một tựa game (vai trò Art & Production Design), gần nhất là There's no one at all. Qua sự kết hợp với đơn vị này, các MV được dàn dựng ấn tượng, hình ảnh được đánh giá cao với tiêu chuẩn không thua kém gì quốc tế.

"Một số idea gốc vẫn được giữ dù đã phát triển theo hướng khác, tiếc nhiều nha, vì đoạn ấy vẫn đang lên thiết kế và nếu được dựng chắc hoành tráng khủng khiếp lắm cái nhà nguyện và đường hoa đào đại thụ, và ốc đảo mùa hè..." - nhà sáng lập chia sẻ thêm về các ý tưởng gốc mà ekip thực hiện cho MV Chúng ta của tương lai.

Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, phần hình ảnh MV cuối cùng do một đội ngũ khác thực hiện. Đội ngũ này khá mới trong nghề tuy nhiên cũng từng bắt tay thực hiện một vài TVC cho Sơn Tùng trước đó. Nhưng có lẽ bấy nhiêu là chưa đủ cho sản phẩm đánh dấu sự trở lại quan trọng của Sơn Tùng.

Quá trình thực hiện vẫn cho thấy sự chuẩn bị tốt, nhưng có vẻ công đoạn hậu kỳ đã làm mất đi ý tưởng ban đầu

Một Art Director có tiếng trong giới thẳng thắn chỉ ra các “sạn” về mặt kỹ thuật trong khâu hình ảnh MV Chúng ta của tương lai: “Mình không thực sự rõ về quá trình hay những khó khăn mà team sản xuất video cho Sơn Tùng lần này gặp phải, nhưng khách quan mà nói thì phần kỹ xảo và Art Direction của MV này làm mình khá thất vọng. Điều đầu tiên khiến mình cảm thấy ngạc nhiên khi xem MV là một vài cảnh trong MV có phần kỹ xảo và hậu kỳ được xử lý khá vụng về. Từ những yếu tố nhỏ như việc chưa thể xử lý phần ánh sáng cho các phần footage thực tế cho hài hoà với bối cảnh CGI, cho đến việc color correction, color grading (một quá trình chỉnh màu, giúp xây dựng mood & tone cho cảnh quay) đều khiến mình có cảm giác loè loẹt, hơi cũ, và ‘sến’. Đơn cử như cảnh Hải Tú đạp xe trên con đường hoa anh đào là phần mình thấy cấn nhất, anh sáng của Hải Tú không hề match với bối cảnh, những cây anh đào thì được nhân lên đều chằn chặn một cách thiếu tự nhiên. Toàn bộ phần tiếp xúc giữa các nhân vật, gốc cây, với mặt nước vô cùng giả khiến cảnh quay hoàn toàn không thể thuyết phục được mình".

Đáng chú ý, trong những bức ảnh hậu trường Sơn Tùng chia sẻ lại hé lộ những set quay công phu, các yếu tố kĩ thuật tốt. Thế nhưng đến cuối cùng thành phẩm lại là một điều gì đó vô cùng khó hiểu: “Mình có tìm hiểu và xem bài đăng của Sơn Tùng về hậu trường quay MV và thấy set quay được dàn dựng khá công phu, phần ánh sáng cũng như mood & tone của những bức behind the scene cũng tốt, không hề có cảm giác giả giả như trong MV, tuy nhiên đáng tiếc là có vẻ như công đoạn compositing và hậu kỳ đã làm mất đi điều này”.

Các ảnh hậu trường chứng tỏ phần hình ảnh ban đầu không tệ, được chuẩn bị tốt, nhưng điều gì làm nên nỗi?

Một ý kiến khác từ người có chuyên môn trong nghề cũng trực tiếp đặt Chúng ta của tương lai lên bàn cân so sánh với mặt bằng chung của thị trường: “Sơn Tùng hoàn toàn đủ khả năng làm tốt hơn với Chúng ta của tương lai. Nếu cách đây 3 - 4 năm, Chúng ta của tương lai xứng đáng để Sơn Tùng tự hào, tuy nhiên MV gần đây của các nghệ sĩ Việt Nam, nhất là những nghệ sĩ trẻ đều có phần concept, art direction, phương thức kể chuyện, kỹ thuật quay hay thời trang đều được tính toán kỹ lưỡng để thể hiện được cá tính nghệ thuật của nghệ sĩ, cảnh quay, set quay mang nhiều tính biểu tượng hơn, câu chuyện cũng trừu tượng, hiện đại hơn vậy nên nếu phải so sánh Chúng ta của tương lai với mặt bằng chung thì cá nhân mình thấy hơi đuối. Cách kể chuyện cũ, hình ảnh sử dụng cũng là những hình ảnh khá cliché mà mọi người đã thấy khá nhiều (dù là reference thì vẫn nên làm mới bằng cách nào đó) styling cũng không có gì ấn tượng để bàn luận do đó theo mình, các anh em trong ngành sáng tạo sẽ không mấy hứng thú với Chúng ta của tương lai...”.

Những hình ảnh trong MV mới của Sơn Tùng khó so sánh với các sản phẩm ra mắt cùng thời điểm?

Thật vậy, cho đến khi ra mắt, tính riêng về phần hình ảnh, Sơn Tùng lần đầu tiên tỏ rõ sự thất thế trước những đối thủ ra mắt cùng thời gian. Bích Phương với Nâng chén tiêu sầu dẫu phần nghe tạo tranh cãi trái chiều nhưng phần nhìn vẫn độc đáo. Suboi với loạt concept độc lạ trong Dâu thiên hạ cũng đủ bỏ xa những khung hình của Chúng ta của tương lai. Các đối thủ kia dẫu khó bì lại với Sơn Tùng về mặt chỉ số, thành tích nhưng về tư duy hình ảnh, concept đều có sự khác biệt thấy rõ. Đó là chưa nói đến việc so sánh sản phẩm lần này với những sản phẩm âm nhạc cực chất của các nghệ sĩ Gen Z như MONO, Wren Evans, tlinh... - tất cả thể hiện sự hụt hơi và cũ kỹ rất rõ của Sơn Tùng.