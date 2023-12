Vào giữa tháng 4 năm 2023, cuộc thi tìm kiếm nhân tài công nghệ Solve for Tomorrow đã chính thức quay trở lại với mùa thứ 5 tại Việt Nam. Đây là cuộc thi dành cho học sinh THCS và THPT (với sự hướng dẫn của giáo viên), khuyến khích các em nghiên cứu và ứng dụng kiến thức STEM để giải quyết những vấn đề của địa phương.

Tại mỗi mùa giải, cuộc thi ý nghĩa này đều bội thu những ý tưởng sáng tạo đột phá, góp phần mở rộng hành trình phổ cập giáo dục STEM cũng như khơi dậy tiềm năng công nghệ ở các bạn trẻ. Solve for Tomorrow năm nay đã thành công truyền ngọn lửa đam mê cho rất nhiều bạn trẻ yêu công nghệ, để lại ấn tượng mạnh mẽ với nhiều dấu ấn đặc biệt xuyên suốt cuộc thi, với nhiều dự án nổi trội nếu được tiếp tục phát triển sẽ có thể ứng dụng ngay vào thực tế.

Ngay từ thời điểm khởi động chương trình, Samsung đã tạo tiếng vang lớn khi lần đầu tiên thực hiện chuỗi hành trình phát động trên cả ba miền tổ quốc nhằm thu hút thêm nhiều học sinh hơn nữa tiếp cận và tham gia sân chơi công nghệ chuyên nghiệp này.



Bên cạnh đó, thấu hiểu được tầm quan trọng của đầu tư cho CSR và giáo dục, Samsung đã mạnh tay nâng tầm quy mô cho Solve for Tomorrow - một trong những chương trình CSR toàn cầu tiêu biểu của tập đoàn. Cụ thể, Samsung đã nâng tổng giá trị giải thưởng lên 8 tỷ đồng và mở rộng quy mô cuộc thi lên gấp 2 lần. Tất cả không nằm ngoài mục tiêu thúc đẩy và trao quyền cho thế hệ trẻ đưa ra các sáng kiến, giải pháp công nghệ đột phá, hữu ích cho đời sống và có thể giải quyết những vấn đề xã hội hiện hữu.

Quyết định nhân đôi đầu tư cho cuộc thi Solve for Tomorrow 2023 khẳng định cam kết mạnh mẽ của Samsung trong việc hỗ trợ và thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam.

Và quả thực, màn đầu tư hoành tráng đã đem về cho cuộc thi năm nay hàng loạt dấu mốc ấn tượng, vượt trội hơn hẳn so với mùa trước. Solve for Tomorrow 2023 đã thu hút gần 150.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về 2.266 bài dự thi – tăng gấp hai lần so với năm 2022.