Solo concert của Taeyeon ở Đài Loan cháy vé trong vòng 3 phút

Vào ngày 24/6, "TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in TAIPEI" đã được tổ chức tại Nhà thi đấu Đài Bắc, Đài Loan. Taeyeon khiến khán giả bản địa phấn khích khi mang đến sân khấu chất lượng cao, thể hiện kỹ năng ca hát độc đáo và màn trình diễn đa dạng của mình.

Vì đây là buổi hòa nhạc đầu tiên của Taeyeon tại Đài Loan sau 6 năm, tất cả các ghế đã được bán hết trong vòng ba phút sau khi đặt vé. Đặc biệt, trong thời gian bán vé có thời điểm đã có hơn 12.000 người đồng loạt truy cập vào website, chứng tỏ độ nổi tiếng và sức hút mạnh mẽ của Taeyeon.

Mở đầu chương trình với INVU, Taeyeon tiếp tục trình diễn nhiều bản hit khác nhau như I, Four Seasons, Spark. Sau đó, cô hoàn thành setlist tổng cộng 24 bài hát với Siren, Cold As Hell, No Love Again, Stress, My Tragedy, Better Babe, Fine, Drawing Our Moments và nhận được những tiếng reo hò bùng nổ.

Khán giả Đài Loan đã lấp đầy phòng hòa nhạc bằng những làn sóng màu hồng. Họ nhiệt tình giơ lightstick và hát theo tất cả các bài hát. Người hâm mộ cũng đã chuẩn bị một dự án ủng hộ bằng cách giương cao các biểu ngữ với những thông điệp như "Chúng ta xa nhau nhưng trái tim luôn gần nhau", "Tình yêu của chúng ta mãi không thay đổi",... Taeyeon đã vô cùng cảm động trước dự án đặc biệt này của người hâm mộ.

Taeyeon sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn châu Á của mình với buổi hòa nhạc kéo dài hai ngày tại Tokyo Gymnasium, Nhật Bản vào ngày 8 và 9 tháng 7.