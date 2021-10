Sốc visual "mỹ nữ bị ghét nhất Running Man" ở phim mới, cảnh lăn giường với trai có vợ khiến netizen điếng người

Show Window: The Queen's House - phim mới của Jeon So Min hay còn được biết đến với danh xưng "mỹ nữ bị ghét nhất Running Man" mới đây đã tiếp tục nhá hàng teaser với nhân vật trung tâm là một tiểu tam giật chồng.

Teaser Show Window: The Queen's House

Đoạn teaser dài vẻn vẹn 20 giây giới thiệu sơ lược về nhân vật chính do Jeon So Min đảm nhận. Trong phim cô vào vai Yoon Mi Ra, người phụ nữ sẵn sàng thừa nhận rằng mình đang yêu "đàn ông của người phụ nữ khác" và dù biết tình yêu này sai lầm nhưng cô không thể dừng lại nó.

Nửa đầu teaser là những hình ảnh đầy mật ngọt giữa Mi Ra và Shin Myeong Seob (Lee Sung Jae), chồng của Han Seon Joo (Song Yoon Ah). Thậm chí Jeon So Min còn có cả cảnh giường chiếu đầy gợi cảm. Trái lại, nửa sau teaser lại là khoảnh khắc Myeong Seob quay về với tư cách một người chồng mẫu mực, hạnh phúc bên vợ mình khiến tiểu tam nhận ra bản thân là kẻ tay trắng. Teaser kết thúc khi Mi Ra dường như có ý định tự tử, cô đứng trước đầu xe tải và bất ngờ thay, người cứu cô lại chính là Han Seon Joo.

Ở vai trò một nghệ sĩ giải trí, Jeon So Min không mấy được yêu thích tuy nhiên với vai trò diễn viên, không thể phủ nhận việc cô sở hữu khả năng diễn xuất khá ổn định. Với teaser lần này, khán giả đánh giá rất cao màn thể hiện của Jeon So Min, nhiều người còn cho rằng cô đích thị là tiểu tam đáng ghét nhất màn ảnh Hàn năm nay. Bên cạnh đó, nhan sắc của cô cũng được chú ý, so với hình ảnh tả tơi ở Running Man, Jeon So Min lần này vô cùng xinh đẹp, trẻ trung và có chút bí ẩn.

Bình luận của khán giả: - Ghét bả ở Running Man thật nhưng xem teaser phim này thì có chút thiện cảm. Xinh với diễn ổn đó chứ - Tôi rất mong đợi diễn xuất của Jeon So Min - Có vẻ hai nữ chính sẽ có nhiều phản ứng hóa học hay ho đấy, đáng để hóng - Jeon So Min phim này xinh dữ vậy - Ôi trời, tôi đã rất ngạc nhiên khi xem đoạn đầu, So Min đã mang tới một hình ảnh độc lạ quá - So Mi cuối cùng cũng bung tỏa được năng lượng của mình, cố lên cô gái! Nguồn: YouTube

Show Window: The Queen's House dự kiến phát sóng từ 29/11.



Nguồn: Channel A