Giữa tháng 8, nam diễn viên đình đám Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố con trai đầu lòng. Trước đó, cặp sao giấu kín chuyện yêu đương và có con. Thậm chí, siêu mẫu Victoria's Secret còn ở ẩn, xóa trắng mạng xã hội trong thời gian mang thai và sinh con.

Đến nay, Hà Tuệ mới lại tái xuất. Ngay lập tức, loạt ảnh mới của cô đã gây bão mạng xã hội xứ tỷ dân. Có thể thấy rằng dù mới sinh con nhưng nàng siêu mẫu 36 tuổi đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn chuẩn từng milimet cùng đôi chân dài xứng đáng bạc tỷ. Thậm chí, nhan sắc Hà Tuệ còn thêm thăng hạng nhờ vẻ mặn mà, còn thân hình thêm nóng bỏng nhờ những đường cong nảy nở. Quả là đẳng cấp siêu mẫu quốc tế, netizen nhìn vóc dáng hậu sinh con của Hà Tuệ mà cảm thấy như bị "bạo lực mạng", bởi cô quá đỗi hoàn hảo và quyến rũ.

Hà Tuệ nhanh chóng lấy lại được vóc dáng chuẩn siêu mẫu sau khi sinh con, thậm chí còn thêm phần xinh đẹp và gợi cảm

Vóc dáng của bà mẹ mới sinh con này làm netizen cảm thấy như bị "bạo lực mạng"

Hà Tuệ sinh năm 1989 là người mẫu hàng đầu Trung Quốc và vươn tầm quốc tế. Cô được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Hà Tuệ là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria's Secret. Cô cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở "đêm thời trang sexy nhất hành tinh" (hơn 8 lần), gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình nóng bỏng, lối trình diễn cuốn hút.

Những lần Hà Tuệ "khuấy đảo" show diễn Victoria's Secret

Cô có nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ của mình. Dù vậy, công chúng vẫn rất ủng hộ chuyện tình cảm của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ. Họ kín đáo, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp "xứng đôi vừa lứa". Vào tháng 3/2023, cặp sao được tiết lộ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ hẹn hò kín tiếng

Sau thời gian dài im ắng, họ công bố đã có con trai đầu lòng. Quý tử của cặp sao lập tức trở thành "em bé ngậm thìa vàng" hot nhất xứ tỷ dân, với xuất thân trong mơ. Nhiều netizen gọi con trai Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ là "thái tử" hàng thật giá thật của Cbiz bởi có mẹ là siêu mẫu quốc tế, còn bố là tài tử hàng đầu kiêm thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Ông nội của bé là trùm bất động sản, cô chú đều là doanh nhân thành đạt.

Không những vậy, "em bé vàng" này còn nhận được sự hậu thuẫn lớn của tỷ phú, ông trùm thao túng cả showbiz xứ Hương Cảng - Dương Thụ Thành. Trong 1 bữa tiệc của công ty giải trí Anh Hoàng (EEG), Dương Thụ Thành đã tặng cho con trai Trần Vỹ Đình 1 chiếc huy chương bằng vàng nguyên chất khoảng 311 gram, ước tính trị giá 20.000 USD (526 triệu đồng).

Tỷ phú Dương Thụ Thành còn tuyên bố ký hợp đồng quản lý nghệ sĩ với con trai Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ. Ông đưa ra quyết định này sau khi xem ảnh quý tử của cặp sao hàng đầu Cbiz. Cậu bé được cho biết có ngoại hình nổi bật, giống cả bố lẫn mẹ. Với thông báo của Dương Thụ Thành, quý tử của Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ trở thành con nhà sao đầu tiên ở Cbiz còn chưa biết đi, biết nói, biết viết đã được ký hợp đồng bạc tỷ.