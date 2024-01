Sốc: Nữ ca sĩ đình đám bị anh trai ruột hành hung dã man đến mức gãy cả răng

Chiều 18/1, tờ TMZ đưa tin nữ ca sĩ kiêm rapper nổi tiếng thế giới Doja Cat đã bị anh trai Raman Dalithando Dlamini hành hung và lăng mạ nặng nề. Nguồn tin cho hay bà Deborah Elizabeth Sawyer (mẹ Doja Cat) cũng là nạn nhân của Raman. Cách đây không lâu, bà Deborah nộp đơn xin lệnh cấm tạm thời đối với quý tử Raman. Trong đơn, bà bày tỏ mong muốn tòa án yêu cầu Raman không được tiếp xúc mình và Doja Cat trong ngắn hạn.

Bà Deborah khẳng định Raman đã đánh gãy răng Doja Cat, còn gây ra nhiều vết thương và vết bầm tím trên cơ thể nữ ca sĩ đình đám. Theo lời bà Deborah, Raman từng xúc phạm Doja Cat nặng nề, đồng thời hủy hoại và lấy cắp nhiều tài sản của giọng ca Say So. Chưa hết, Raman còn bị tố đánh đập cả bà Deborah và nhiều lần đe dọa mẹ mình trong suốt năm qua. Trong đơn trình lên tòa án, bà Deborah cho biết vừa bị con trai đe dọa hồi đầu tháng này.

Doja Cat bị anh trai bạo hành dã man đến mức gãy cả răng

Thông tin liên quan tới Doja Cat khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng

Ở diễn biến mới nhất, tòa án yêu cầu Raman tạm thời không được tiếp xúc với bà Deborah. Được biết, tòa đang cân nhắc 1 lệnh cấm dài hạn đối với Raman và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong phiên tòa sắp tới. Bên cạnh đó, tòa án hiện chưa ban hành lệnh cấm tiếp xúc tạm thời với Doja Cat dành cho Raman. Đại diện tòa án cho hay nữ ca sĩ phải tự mình nộp đơn để được phê duyệt.

Đến nay, giọng ca Say So chưa chính thức lên tiếng về thông tin bị hành hung do truyền thông đăng tải mới đây.

Doja Cat hiện vẫn giữ im lặng trước thông tin gây xôn xao

Nguồn: TMZ