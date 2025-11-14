Sáng 13/11, tờ Mydaily đưa tin, nam ca sĩ đình đám MC Mong (chủ nhân bản hit quốc dân Sick Enough To Die) đã cố kết liễu mạng sống của mình sau thời gian dài suy sụp tinh thần. Nhưng rất may, cảnh sát đã đến kịp thời và cứu sống được nam ngôi sao sinh năm 1979.

Trên trang cá nhân, MC Mong vừa đăng tải hình ảnh chụp cổ tay bị thương sau khi đã được cảnh sát cứu. Anh cho biết mình rơi vào trạng thái vô cùng đau khổ, cảm giác như đã đánh mất tất cả mọi thứ quý giá nên mới nghĩ quẩn và chẳng thiết sống nữa. Theo lời nam ca sĩ, 1 người cảnh sát có mặt vào ngày hôm đó đã giúp anh cảm thấy thêm trân quý cuộc sống: "Khoảng 10 phút sau khi tôi cố tự tử, cảnh sát đã có mặt. 1 người trong số họ nói với tôi rằng ‘Hôm nay tôi cũng nghe nhạc của anh đấy’ và chính câu nói ấy đã khiến tôi không kìm chế nổi cảm xúc vỡ òa". Cũng trong thời khắc đó, MC Mong nhận ra vẫn còn nhiều khán giả quan tâm, ủng hộ và dõi theo các hoạt động nghệ thuật của anh.

MC Mong vừa công bố ảnh cổ tay bị thương vì cố tự tử

MC Mong hiện cảm thấy vô cùng hối hận, gọi thời điểm anh cố tự tử là khoảnh khắc ngu xuẩn nhất trong cuộc đời mình, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: "Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tôi xin hứa sẽ sống thật mạnh mẽ, bản lĩnh và làm việc, cống hiến thật chăm chỉ kể từ nay về sau".

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ 7X cũng mạnh mẽ lên tiếng phủ nhận thông tin anh từng cố trốn nghĩa vụ quân sự trong quá khứ: "Tôi đã cố gắng đấu tranh để chứng minh mình không trốn nghĩa vụ quân sự, nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã có thể lấy lại được danh tiếng. Tôi chưa từng lên tiếng phản hồi dù chỉ 1 bài báo viết sai sự thật và cũng chưa từng báo cáo 1 bình luận ác ý nào. Tôi đã phải trải qua nỗi đau khủng khiếp hơn mọi người tưởng tượng trong suốt thời gian dài".

Nam ngôi sao lên tiếng phủ nhận thông tin anh từng cố trốn nghĩa vụ

MC Mong ra mắt vào năm 1998 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc hiphop People Crew. Anh trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai trò nghệ sĩ solo và từng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách. Tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với loạt bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc, trong đó không thể không nhắc tới siêu hit quốc dân Sick Enough To Die.

MC Mong từng bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự cách đây 15 năm. Kể từ đó đến nay, anh ngừng toàn bộ hoạt động lên sóng truyền hình và chỉ phát hành nhạc số qua các trang mạng. Gần đây, nam ngôi sao đã quyết định rời khỏi khu sầm uất Gangnam để bắt đầu 1 cuộc sống mới.

Anh nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ ca khúc Sick Enough To Die

Nguồn: Allkpop