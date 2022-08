Số phận khác biệt của 2 nàng dâu đế chế Samsung: Người đau đớn nỗi sầu nhung lụa, kẻ may mắn gặp được chân ái

Cánh cửa hào môn là điều rất nhiều cô gái mong ước, kể cả những mỹ nhân sở hữu sắc nước hương trời. Việc bước chân vào những gia tộc giàu có cho họ "tấm vé" đổi đời. Nhưng phía sau cánh cửa hào môn của những gia tộc giàu sang không chỉ có hoa hồng, đôi khi là cả nước mắt và những nỗi đau đớn.

Nhiều người cho rằng việc kết hôn với những người trong gia tộc giàu sang là những canh bạc mà người may mắn, kẻ hẩm hiu.

Trong showbiz có 2 nàng dâu đều là những minh tinh điện ảnh nổi tiếng, thậm chí có người từng là Á hậu - đại diện nhan sắc cả một quốc gia nhưng số phận lại hoàn toàn khác nhau. Người thì chịu cảnh sống như người giúp việc, bị gia tộc ghẻ lạnh. Người lại may mắn có chồng chở che yêu thương.

Go Hyun Jung

Năm 1989, Go Hyun Jung đăng quang ngôi vị Á hậu Hàn Quốc. Khuôn mặt tròn trịa đầy đặn cùng nụ cười rạng rỡ của Go Hyun Jung làm trái tim biết bao gã đàn ông phải say đắm.

Với danh hiệu Á hậu, Go Hyun Jung nỗ lực chứng tỏ mình khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Người đẹp với xuất thân nghèo khổ hi vọng rằng cuộc đời của mình sẽ bước sang một trang mới để thoát khỏi số phận chua chát.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, khả năng diễn xuất của Go Hyun Jung nhận được nhiều đánh giá cao, các tác phẩm người đẹp tham dự cũng nhân được nhiều lời khen ngợi. Giữa đỉnh cao nghệ thuật, Go Hyun Jung bất ngờ theo chồng bỏ cuộc chơi, cô kết hôn cùng cháu ngoại của nhà sáng lập Samsung- doanh nhân Lee Hyung Chul. Nhiều người cho rằng có lẽ cuộc đời nhung lụa của Go Hyun Jung sẽ bắt đầu những chuỗi ngay hạnh phúc.

Thế nhưng ít ai ngờ rằng từ khi Go Hyun Jung bước vào cánh cửa hào môn chính là bước vào cuộc đời địa ngục. Năm 2003, Go Hyun Jung bất ngờ tuyên bố ly hôn, cũng từ đó tấm màn của cuộc sống hào quang được bóc trần. Bước vào gia tộc nhà chồng, Go Hyun Jung bị kinh miệt vì xuất thân nghèo kém. Các bữa ăn hay tụ tập gia đình, mọi người đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, nhưng Go Hyun Jung lại không thể hiểu được vì tiếng Anh quá kém. Sau này cô cố gắng học thêm tiếng Anh thì mọi người cố tình nói chuyện bằng tiếng Pháp. Đến lúc đó Go Hyun Jung hiểu rằng cô thật sự bị bài xích khỏi cuộc sống gia tộc.

Những tháng ngày ở dưới mái nhà của gia tộc Samsung, Go Hyun Jung thật sự bị đối xử như 1 người giúp việc. Thậm chí cả khi cô sinh cho gia tộc Samsung 1 tiểu hoàng tử và 1 tiểu công chúa xinh xắn thì Go Hyun Jung vẫn chỉ như người thừa trong gia tộc.

Những tưởng đã hi sinh cả tuổi xuân sẽ được đền đáp nhưng nào ngờ Go Hyun Jung đã nhanh chóng bị gia tộc hất cẳng sau khi sinh con. Nhà chồng phụ bạc, người chồng không bảo vệ khiến Go Hyun Jung rơi vào ngõ cụt.

Cô được chồng chia cho 1,5 tỉ won, số tiền như những đồng xu lẻ trong khối tài sản 30 nghìn tỉ đồng của anh ta. Không những vậy, nữ diễn viên Go Hyun Jung còn bị mất quyền nuôi con và thậm chí bị cấm gặp con.

Bước chân ra khỏi gia tộc, Go Hyun Jung quay lại showbiz nhưng cũng vô cùng gian nan khi mẹ chồng cũ tuyên bố cấm cửa cô, cấm quay tất cả các quảng nào liên quan tới tập đoàn Samsung.

Giữa tăm tối, Go Hyun Jung càng ngày càng nỗ lực với hi vọng các con có thể nhìn thấy mẹ trên tivi.

Im Yoo Jin

Xét về độ nổi tiếng có lẽ Im Yoo Jin không bằng Go Hyun Jung nhưng cô lại may mắn hơn người đẹp họ Go khi cưới được người chồng yêu thương mình. Cũng như Go Hyun Jung, Im Yoo Jin chỉ là một nữ diễn viên bình thường với xuất thân đơn giản. Còn chồng cô lại là con trai độc nhất của cựu Phó chủ tịch Samsung.

Mặc dù là con trai thừa kế nhưng Yoon Tae Young cũng từng xuất hiện với vai trò là diễn viên. Anh từng góp mặt trong những bộ phim như Người quản lý khách sạn, Cô gái thông minh, Thái Vương Tứ Thần ký...

Thời điểm Im Yoo Jin và Yoon Tae Young bên nhau đã có không ít lời xì xào. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả Im Yoo Jin và Yoon Tae Young vẫn khiến mọi người tan chảy vì chuyện tình ngọt ngào và hạnh phúc của mình.

Vào đúng ngày lễ tính nhân 14/2/2007, lễ cưới giữa chú rể Yoon Tae Young và cô dâu Im Yoo Jin đã diễn ra trước sự chứng kiến của 4.000 thương nhân, chính trị gia danh tiếng cùng đông đảo nghệ sĩ xứ Hàn tại khách sạn Shilla, Seoul (Hàn Quốc).

Góp mặt trong đám cưới gây xôn xao dư luận này còn có cựu thị trưởng Seoul, cựu bộ trưởng tài chính Hàn Quốc Lee Hun Jai và phó chủ tịch LG Electronics Kim Sang Su... Ngoài những tên tuổi trong giới kinh tế và chính trị, lễ cưới còn có sự góp mặt của các diễn viên Kim Rae Won, Hwon Gi Jun, Choi Min Soo, Park Soo Hong, Kang Ho Dong, Yoon Jung Soo..

Hơn 15 năm bên nhau, vợ chồng Yoon Tae Young và Im Yoo Jin có với nhau 3 thiên thần nhỏ, cuộc sống hạnh phúc khiến mọi người ghen tị. Dù đã rút khỏi showbiz toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng và các con nhưng Im Yoo Jin chưa từng thấy tiếc nuối. Cô cho rằng mái ấm cùng các thiên thần nhỏ khiến cô thấy rằng sự hi sinh này là đáng giá.

Theo nhiều người, cái kết hạnh phúc của Im Yoo Jin phần lớn đến từ việc cô luôn có người chồng đứng lên gánh vác và bảo vệ cô trong suốt những năm tháng làm dâu nhà giàu.

Quả thật không quan trọng bạn gả đi đâu mà quan trọng là bạn gả cho ai.

https://afamily.vn/so-phan-khac-biet-cua-2-nang-dau-de-che-samsung-nguoi-dau-don-noi-sau-nhung-lua-ke-may-man-gap-duoc-chan-ai-20220809141055542.chn