Số phận của nền y tế Hàn Quốc sau 1 năm bác sĩ đình công tập thể: Đã có quyết định cuối cùng

Chính phủ Hàn Quốc nhượng bộ

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khôi phục định mức tuyển sinh y khoa về mức trước đó, sau hơn một năm kể từ khi tăng chỉ tiêu vào tháng 2 năm ngoái, gây ra cuộc đình công chưa từng có của bác sĩ, nhân viên y tế và sinh viên y khoa toàn quốc. Điều kiện đặt ra là tất cả sinh viên y khoa phải quay trở lại học tập trong tháng 3.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7/3 rằng: "Với điều kiện sinh viên y khoa trở lại trường trước tháng 3, chỉ tiêu tuyển sinh y khoa trên toàn quốc năm 2026 sẽ được giữ nguyên ở mức 3.058 sinh viên như năm 2024". Điều này đồng nghĩa với việc chỉ tiêu tuyển sinh y khoa năm tới sẽ giảm xuống mức tương đương năm 2024.

Một số ý kiến trong ngành y tế lo ngại rằng ngay cả khi sinh viên y khoa trở lại học tập, môi trường giáo dục vẫn có thể gặp nhiều xáo trộn. Nguyên nhân là do số lượng sinh viên cần được đào tạo cùng lúc sẽ tăng gấp đôi so với định mức trước đây. Tổng số sinh viên năm nhất các trường y trên toàn quốc năm nay sẽ lên tới 7.625, bao gồm 3.058 sinh viên khóa 2024 và 4.567 sinh viên khóa 2025.

Sinh viên y khoa năm trước sẽ học chung với khóa năm nay

Một giáo sư tại một trường y khoa ở thủ đô Seoul (yêu cầu giấu tên) cho biết: "Các lớp học lý thuyết ở giai đoạn dự bị y khoa (năm 1 và 2) sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, khi sinh viên bước vào giai đoạn lâm sàng (năm 3 đến 6), chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn".

Chính phủ Hàn Quốc quyết định hỗ trợ các trường y khoa xây dựng kế hoạch đào tạo dựa trên mô hình do Hiệp hội các trường Đại học Y khoa và Đại học Y Dược Hàn Quốc (KAMC) đề xuất. KAMC đưa ra 4 mô hình, trong đó 3 mô hình cho phép sinh viên khóa 2024 tốt nghiệp trước khóa 2025 một học kỳ. Mô hình còn lại là cả hai khóa cùng tốt nghiệp vào học kỳ 2 năm 2030. Chính phủ cũng sẽ điều chỉnh lịch thi cấp chứng chỉ hành nghề y và chương trình thực tập nội trú để phù hợp với mô hình tốt nghiệp lệch một học kỳ.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng đưa ra các biện pháp nhằm khuyến khích các bác sĩ nội trú trở lại làm việc sau khi ngừng thực tập vì bất đồng quan điểm với chính phủ. Cụ thể, chính phủ sẽ tăng 41,5 tỷ won (tương đương 31,4 triệu USD) cho trợ cấp đào tạo bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa, đồng thời đầu tư 2.332 tỷ won (tương đương 1,76 tỷ USD) để cải thiện môi trường đào tạo. Chính phủ cũng sẽ triển khai chương trình thí điểm giảm thời gian làm việc tối đa của bác sĩ nội trú từ 80 giờ xuống 72 giờ mỗi tuần.

Một đại diện của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) nhận định: "Trong bối cảnh hiện nay, đây là những giải pháp khả thi nhất. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ phản ứng của sinh viên y khoa sẽ ra sao. Vì các mô hình này được xây dựng dựa trên điều kiện và ý kiến của từng trường y, nên chúng ta cần theo dõi lựa chọn của họ trong thời gian tới".

Phản ứng của các bác sĩ nội trú

Phản ứng của các bác sĩ nội trú vẫn còn khá dè dặt. Từ năm ngoái, họ đã yêu cầu chính phủ hủy bỏ việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa, xem xét lại gói chính sách y tế thiết yếu, điều chỉnh mức phí khám chữa bệnh, và tăng cường tuyển dụng bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện đào tạo.

Vấn đề chỉ tiêu tuyển sinh y khoa tạm thời được giải quyết sau khi chính phủ nhượng bộ. Tuy nhiên, việc các bác sĩ nội trú ngừng thực tập kéo dài đã khiến nhiều người quyết định chuyển sang làm bác sĩ đa khoa, nhập ngũ, nên chưa thể chắc chắn số lượng bác sĩ nội trú trở lại làm việc sẽ tăng lên.

Một bác sĩ nội trú đã nghỉ việc chia sẻ: "Tôi được biết hầu hết các bác sĩ nội trú đã chuyển sang làm việc tại các phòng khám tư nhân đều không có ý định quay lại. Hiện tại, trong cộng đồng bác sĩ nội trú đã nghỉ việc vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên quay lại hay không".

Các bác sĩ nội trú là nhóm chính đòi quyền lợi trong cuộc đình công lịch sử

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành y trong tương lai chưa được ngã ngũ

Ủy ban Dự báo Cung cầu Nhân lực Y tế, được thành lập nhằm mục đích hòa giải mâu thuẫn giữa chính phủ và ngành y tế, ban đầu dự kiến sẽ cùng nhau thảo luận và quyết định về chỉ tiêu tuyển sinh y khoa từ năm sau. Tuy nhiên, do hai bên vẫn chưa thống nhất được về phương thức thành lập và quyền hạn của ủy ban, nên việc xử lý dự luật liên quan đang bị trì hoãn.

Dự luật “Sửa đổi Luật Hỗ trợ Nhân lực Y tế” đã được thông qua tại Tiểu ban Pháp luật của Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 27/2 vừa qua, đánh dấu một bước tiến nhất định. Dự luật này quy định Ủy ban Dự báo Cung cầu Nhân lực Y tế sẽ trực thuộc Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, và Ủy ban Chính sách Y tế sẽ quyết định chỉ tiêu tuyển sinh y khoa, đồng thời tôn trọng kết quả thẩm định của Ủy ban Dự báo Cung cầu Nhân lực Y tế.

Tuy nhiên, ngành y tế phản đối nội dung của dự luật vì cho rằng các yêu cầu của họ chưa được đáp ứng đầy đủ. Trong khi đó, chính phủ vẫn giữ quan điểm cần phải thông qua dự luật thành lập ủy ban càng sớm càng tốt.

Chính phủ đã công bố quyết định đóng băng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa “chỉ trong năm tới”, do đó, chỉ tiêu tuyển sinh y khoa từ năm 2027 trở đi sẽ do Ủy ban Dự báo Cung cầu Nhân lực Y tế quyết định. Do quan điểm của chính phủ và ngành y tế vẫn còn nhiều khác biệt, nên dự kiến quá trình này sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cuộc đình công diễn ra từ tháng 2 năm ngoái đã đẩy hệ thống y tế Hàn Quốc vào khủng hoảng

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ra thông cáo báo chí trong ngày 7/3, khẳng định: "Cần phải thông qua dự luật liên quan đến Ủy ban Dự báo Cung cầu Nhân lực Y tế tại Quốc hội càng sớm càng tốt để giải quyết triệt để vấn đề chỉ tiêu tuyển sinh y khoa. Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các chính sách theo hướng không làm ảnh hưởng đến mục tiêu của dự luật đã được Quốc hội thông qua, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên y khoa trở lại học tập và bình thường hóa hoạt động khám chữa bệnh".

Một đại diện của KMA cho biết: "Việc thảo luận về chỉ tiêu tuyển sinh y khoa năm tới tại Ủy ban Dự báo Cung cầu Nhân lực Y tế coi như đã bị hủy bỏ. Vấn đề quan trọng hiện nay là việc thảo luận về chỉ tiêu tuyển sinh y khoa trong những năm tiếp theo phải được thực hiện tại ủy ban này. Dự luật về Ủy ban Dự báo Cung cầu Nhân lực Y tế mới chỉ được thông qua tại Ủy ban Thường vụ, còn nhiều bước cần phải thực hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với chính phủ về vấn đề này".

