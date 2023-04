Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trở lại, nhiều học sinh là F0, các trường ứng phó thế nào?

Theo thống kê, số ca mắc Covid-19 đang có dấu hiệu tăng trở lại. Mỗi ngày ghi nhận hàng chục ca, thậm chí có những ngày ghi nhận hơn 100 ca mắc, tập trung chủ yếu ở miền Bắc, trong đó cao nhất là Hà Nội.

Từ ngày 10/4 đến nay, các trường học trên địa bàn quận Hà Đông ghi nhận 16 học sinh mắc Covid-19, chủ yếu ở cấp tiểu học và THCS. Đáng chú ý là thông tin tại một lớp khối 12 của Hệ thống giáo dục Lômônôxốp (Nam Từ Liêm) có tới 15/35 học sinh phải nghỉ học với lý do ốm sốt, trong đó ghi nhận 9 học sinh mắc Covid-19.

Thông tin trên khiến nhiều phụ huynh, học sinh Hà Nội không khỏi lo ngại. Lý do là bởi đây đang là giai đoạn nước rút ôn tập cuối năm học, nhiều kỳ thi quan trọng như: thi cuối kỳ 2, tuyển sinh đầu cấp 3, thi tốt nghiệp THPT 2023... đã đến rất gần, nếu học sinh chẳng may bị mắc và phải nghỉ học sẽ ảnh hưởng tiến độ học.



Trước tình hình này, hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn đều có những biện pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng bùng phát dịch bệnh Covid-19, cũng như là trấn an tinh thần của phụ huynh, học sinh.

Luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án nếu dịch bệnh bùng phát!

Trao đổi với đại diện một số trường trên địa bàn Hà Nội, được biết tất cả các trường đều trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu gia tăng như hiện nay.

Cô Bích Hợp - Hiệu trưởng trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa) chia sẻ, nhà trường luôn tuyên truyền giáo dục học sinh về việc phòng tránh dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Trường tiến hành nhắc nhở các em đeo khẩu trang, sử dụng bình nước uống cá nhân, hạn chế tiếp xúc với người bệnh, đồng thời tăng cường sức đề kháng, ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Mọi công tác tuyên truyền được thực hiện liên tục thông qua bản tin, loa phát thanh giờ ra chơi, qua giáo viên chủ nhiệm trong giờ sinh hoạt lớp.

Tương tự, thầy Nguyễn Văn Diệp - Hiệu trưởng trường THPT Chúc Động (huyện Chương Mỹ) nói, các phương án về việc thực hiện phòng, chống dịch, trong đó có dịch Covid-19 đã được nhà trường lên kế hoạch từ đầu năm. Bản thân thầy và trò trường THPT Chúc Động cũng chủ động xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị, tập huấn quán triệt cho đội ngũ trong việc phòng chống dịch bệnh. Ngay từ đầu tháng 3, nhà trường đã thực hiện phun khử khuẩn xung quanh trường học và hiện nay, nhà trường chưa ghi nhận học sinh nào mắc Covid-19.

"Nhà trường luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với Covid-19, thực hiện đúng văn bản hướng dẫn của các cấp lãnh đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học", cô Nguyễn Thu Hà - Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) cho hay.

Dù hiện nay, trường THPT Mỹ Đình có ghi nhận một vài trường hợp học sinh mắc Covid-19, song nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền để giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức, bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh, thực hiện đúng chỉ dẫn của các cơ quan chuyên môn liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid.

Dù cách xa so với Hà Nội - "tâm dịch" Covid-19 hiện nay, nhưng thầy Hồ Tuấn Anh - Hiệu trưởng trường THCS Quỳnh Phương (Nghệ An) cũng đã có những chia sẻ về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Thầy nhấn mạnh: "Việc đảm bảo an toàn, an ninh trường học, trong đó có phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng chống Covid-19 nói riêng luôn được nhà trường quan tâm hàng đầu".



Nhớ lại những đợt bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn những năm trước, lúc cao điểm có hàng trăm học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên của nhà trường mắc Covid-19. Dẫu vậy, nhà trường luôn thích ứng linh hoạt với phương châm: "Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học".

Từ những kết quả phòng, chống dịch Covid-19 trong những năm 2021-2022, trường THCS Quỳnh Phương có được những bài học kinh nghiệm quý báu, song chưa bao giờ chủ quan, lơ là. Các kế hoạch, giải pháp phòng, chống dịch vẫn luôn sẵn sàng. Các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch vẫn được duy trì và bổ sung.



Cụ thể, tuy các hoạt động giáo dục đã trở lại bình thường từ đầu năm học 2022-2023, nhưng những thói quen trong thời kỳ phòng chống dịch vẫn được nhiều học sinh, giáo viên trường duy trì như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh trường, lớp học… Đặc biệt là dạo gần đây, theo nhiều báo cáo dịch Covid-19 đã xuất hiện ở một số địa phương và có nguy cơ bùng phát trở lại, trường THCS Quỳnh Phương đã chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng kích hoạt trở lại các giải pháp phòng, chống dịch trước đây.

"Trước mắt nhà trường sẽ tăng cường công tác truyền thông để học sinh, giáo viên không chủ quan lơ là, rà soát chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học ứng phó với điệu kiện bùng phát dịch Covid-19.

Căn cứ vào thực tiễn, chủ động tham mưu với địa phương các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên khi tới trường. Chủ động tham mưu với phòng giáo dục xây dựng kế hoạch ứng phó khi có dịch bùng phát, khi cần có thể kết thúc kiểm tra cuối kỳ sớm hơn để sẵn sàng chuyển sang dạy học trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Ngoài ra, nhà trường sẽ rà soát lại các điều kiện hạ tầng và công nghệ để sẵn sàng chuyển sang dạy học trực tuyến khi có dịch bùng phát trên địa bàn", thầy Hồ Tuấn Anh khẳng định.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ rất nhiều thông tin liên quan đến việc: "Hà Nội sẵn sàng chuyển sang học trực tuyến khi có học sinh nhiễm Covid-19". Tuy nhiên, đại diện Sở Giáo dục và Đào Tạo cho biết, thông tin trên không phải là phát ngôn của sở. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thực tế có xảy ra tình trạng gia tăng các ca nhiễm Covid-19 trong các trường học. Để đối phó với tình trạng này, nhiều trường học đã yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trở lại. Việc bố trí tăng cường nước sát khuẩn cho học sinh cũng được triển khai trở lại. Với những học sinh mắc Covid-19, nhà trường đề nghị phụ huynh cho con nghỉ học tại nhà cho đến khi khỏi bệnh, tránh lây lan sang các bạn.