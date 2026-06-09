Siri cuối cùng làm được điều Apple đã hứa từ 2024

Apple gọi đây là "phiên bản Siri hoàn toàn mới" - có giọng tùy chỉnh được, đọc được màn hình, nhớ ngữ cảnh cá nhân, và lần đầu tiên có ứng dụng độc lập.

Apple chính thức ra mắt Siri AI tại WWDC 2026 - sản phẩm hãng đã hứa từ WWDC 2024 nhưng không giao được, dẫn đến vụ dàn xếp 250 triệu USD với người dùng Mỹ bị cáo buộc Apple quảng cáo tính năng chưa tồn tại. Mike Rockwell, Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật Siri, đứng trên sân khấu và nói: "Siri giờ là trợ lý có năng lực hơn hẳn. Nó cũng trò chuyện tự nhiên hơn, để bạn có thể nói qua lại như chưa bao giờ có thể và nhận được câu trả lời chi tiết, thực chất".

Giao diện mới - từ Dynamic Island ra toàn màn hình

Viền sáng màu bao quanh màn hình khi kích hoạt Siri biến mất. Thay vào đó, Siri mới sống trong Dynamic Island - một animation xuất hiện trong thanh "tai thỏ" khi người dùng nói "Hey Siri" hoặc giữ nút nguồn. Khi Siri trả lời, Dynamic Island mở rộng thành thẻ kết quả trong suốt theo phong cách Liquid Glass. Vuốt lên thẻ đó mở giao diện trò chuyện đầy đủ, trông giống iMessage.

Ngoài Dynamic Island, vuốt xuống từ giữa phần trên màn hình mở panel "Search or Ask" mới - từ đây người dùng có thể tìm kiếm hệ thống, chạy phím tắt, hoặc chuyển câu hỏi sang ChatGPT, Claude hoặc Gemini nếu đã cài ứng dụng đó.

Trên Mac, Siri tích hợp với Spotlight và chạy trong cửa sổ riêng. Trên Apple Vision Pro, Siri xuất hiện như quả cầu 3D nổi trong tầm nhìn - người dùng chỉ cần nhìn vào quả cầu để kích hoạt, không cần nói gì.

Ứng dụng Siri độc lập - lần đầu tiên trong 15 năm

Siri có ứng dụng riêng trên iPhone, iPad và Mac - điều chưa từng xảy ra kể từ khi Siri ra mắt năm 2011. Ứng dụng lưu toàn bộ lịch sử trò chuyện, cho phép xem lại và tiếp tục hội thoại cũ, ghim cuộc trò chuyện quan trọng, và đính kèm ảnh hoặc tài liệu vào câu hỏi. Theo Apple, lịch sử này đồng bộ qua iCloud theo cách mã hóa và không được Apple truy cập.

Craig Federighi, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần mềm, khẳng định Siri AI được thiết kế "với quyền riêng tư ở mọi bước". Các query được xử lý trên thiết bị hoặc qua Private Cloud Compute - hạ tầng đám mây riêng của Apple dùng chip Apple Silicon, không lưu dữ liệu và không cho phép ngay cả nhân viên Apple truy cập. Cần lưu ý: theo báo cáo của The Information trước keynote, một số tác vụ nặng nhất có thể đi qua Google Cloud trên chip Nvidia B200 - Apple không đề cập trực tiếp điều này trong phần trình bày hôm nay.

Nhận biết màn hình và ngữ cảnh cá nhân

Đây là hai tính năng bị trễ từ 2024, hôm nay lần đầu tiên được demo thực tế.

On-screen awareness cho phép Siri đọc nội dung trên màn hình và hành động với nó. Trong demo của Mike Rockwell, người dùng đang xem bài đăng Instagram có địa điểm - nói "chỉ đường đến đây" mà không cần gõ tên địa điểm. Siri nhận ra địa điểm và mở Maps. Trong demo khác, Siri tự tìm email từ nhà thầu, đọc vấn đề người dùng mô tả, soạn email phản hồi phù hợp và gửi đi.

Personal context cho phép Siri truy cập tin nhắn, email, ảnh, lịch và danh bạ để trả lời câu hỏi liên quan - không cần người dùng cung cấp lại thông tin mỗi lần.

Giọng nói, viết và các tính năng thực dụng

Giọng Siri mới có thể điều chỉnh theo tốc độ nói, mức độ biểu cảm và giọng vùng miền - không chỉ chọn từ danh sách cố định. "Write with Siri" là tính năng mới cho phép soạn và chỉnh sửa văn bản bằng AI ở bất kỳ đâu có thể gõ, học cách người dùng viết với từng liên lạc cụ thể. Apple Intelligence cũng bổ sung kiểm tra ngữ pháp tự động toàn hệ thống, kể cả trong ứng dụng của bên thứ ba.

Chế độ Siri tích hợp trực tiếp vào Camera app như một chế độ chụp riêng. Từ đây có thể hướng camera vào hóa đơn để chia tiền, hoặc vào poster sự kiện để tạo nhiều sự kiện lịch cùng lúc. Siri mới cũng hoạt động đầy đủ trên Apple Watch, CarPlay và AirPods.

Ứng dụng hệ thống được nâng cấp theo

Safari thêm phân nhóm tab tự động theo chủ đề và tính năng "Notify Me" theo dõi thay đổi trên trang web bằng lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Messages phân tích ngữ cảnh hội thoại để gợi ý tạo nhắc nhở hoặc tìm lại ảnh đã nhắc đến trong chat. Calendar nhận lệnh tạo sự kiện bằng ngôn ngữ tự nhiên. Phone hiển thị thông tin ngữ cảnh khi đang gọi, ví dụ số xác nhận chuyến bay khi gọi đến hãng hàng không. Passwords tự cập nhật nhiều mật khẩu cùng lúc với một thao tác.

Siri AI ra mắt bằng tiếng Anh trước, Apple cho biết hỗ trợ thêm ngôn ngữ sẽ đến "sớm" nhưng chưa nêu thời điểm cụ thể. Toàn bộ tính năng mới đi kèm iOS 27 và macOS 27 Golden Gate, dự kiến ra mắt chính thức tháng 9/2026 cùng dòng iPhone mới.