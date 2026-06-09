Sinh viên HUTECH “thực chiến” vai trò HR qua bài toán thương hiệu tuyển dụng

Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng mạnh mẽ, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng trở thành bài toán quan trọng để doanh nghiệp thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng.

Sinh viên tự tin trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng cho doanh nghiệp

Tại Chung kết HUTECH HRM Challenge 2026, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã trực tiếp giải bài toán xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng cho doanh nghiệp, từ phân tích thị trường lao động, nhận diện nhu cầu ứng viên đến đề xuất thông điệp, kênh truyền thông và giải pháp gắn kết nhân sự.

Trở lại mùa thứ IV, cuộc thi ghi nhận 80 đội đăng ký tham gia, với sự tài trợ độc quyền của Công ty Nghiên cứu thị trường CI Research và sự đồng hành của MM Mega Market.

Khi kiến thức nhân sự bước vào thử thách thực tế

Để góp mặt tại Chung kết, các đội thi đã lần lượt vượt qua Vòng Sơ loại với 50 câu hỏi bằng tiếng Anh và tiếng Việt về kinh tế - xã hội, chuyên ngành Quản trị nhân lực. Top 12 sau đó tiếp tục tham gia trải nghiệm thực tế tại MM Mega Market Hiệp Phú, Quận 12 để quan sát hoạt động nhân sự, tìm hiểu môi trường làm việc và thực hiện clip quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng.

Tại Chung kết, 6 đội thi tranh tài qua phần Khởi động với 10 câu hỏi thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, Quản trị nhân lực và phần Vượt chướng ngại vật với những câu hỏi chuyên sâu. Các thử thách đòi hỏi thí sinh vừa có nền tảng kiến thức vững, vừa phản xạ nhanh, phân tích chính xác và phối hợp hiệu quả trong thời gian giới hạn.

Sinh viên giải quyết các câu hỏi chuyên ngành trong thời gian giới hạn

Điểm nhấn của đêm thi là phần Về đích, khi các đội trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng cho MM Mega Market trước Hội đồng chuyên môn gồm bà Nguyễn Thùy Trinh - Giám đốc Nhân sự Công ty Tư vấn Đào tạo và Tuyển dụng OfficeworksR, ông Huỳnh Xuân Hiền - Giám đốc MM Mega Market Hiệp Phú và bà Bùi Nhật Lê Uyên - General Head of Supply Chain Risk & Compliance SMTM Corporation Europe and Middle East.

Từ dữ liệu khảo sát và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, sinh viên phân tích điểm mạnh, điểm yếu, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu nhân sự, thực trạng thu hút và giữ chân nhân tài để xây dựng giải pháp. Nhiều ý tưởng được triển khai khá bài bản như định vị EVP, phát triển kênh tuyển dụng, thiết kế lộ trình thăng tiến, xây dựng nội dung truyền thông thương hiệu tuyển dụng và đề xuất KPI đo lường hiệu quả.

Các HR tương lai bản lĩnh phản biện cùng hội đồng chuyên môn

Trước áp lực thời gian và phần chất vấn trực tiếp từ Ban Giám khảo, các thí sinh vẫn tự tin bảo vệ quan điểm, đồng thời linh hoạt tiếp nhận góp ý để hoàn thiện tư duy nghề nghiệp.

"Tôi đánh giá cao bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần đầu tư nghiêm túc của sinh viên tại Chung kết. Đây là sân chơi thiết thực, giúp các bạn va chạm thực tế và sẵn sàng hơn cho môi trường doanh nghiệp" - ông Huỳnh Xuân Hiền chia sẻ.

Rèn nghề từ giảng đường đến doanh nghiệp

HUTECH HRM Challenge 2026 là một lát cắt cho thấy định hướng đào tạo gắn với thực tiễn của ngành Quản trị nhân lực HUTECH. Thông qua mô hình "thực học - thực hành - thực chiến", sinh viên được rèn đồng thời kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và bản lĩnh cá nhân trước những bài toán nhân sự đang diễn ra trong doanh nghiệp.

Bên cạnh các học phần chuyên ngành, sinh viên có cơ hội tham gia Học kỳ doanh nghiệp - mô hình cho phép người học làm việc tại doanh nghiệp trong giờ hành chính, kết hợp học trực tuyến và thực hiện đồ án dưới sự hướng dẫn của giảng viên ngoài giờ làm việc. Nhờ đó, các bạn sớm tiếp cận nhịp vận hành thực tế, tác phong công sở, quy trình phối hợp nội bộ và những yêu cầu cụ thể của thị trường lao động.

Ở học phần Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên tiếp tục được tham gia các khóa huấn luyện nghề chuyên sâu theo hai hướng: chuyên viên tuyển dụng và đào tạo, hoặc chuyên viên hành chính văn phòng và lương thưởng phúc lợi.

Các lớp học có sự đồng hành của chuyên gia nhân sự đến từ nhiều doanh nghiệp như KPMG Việt Nam, Sony Electronics Việt Nam, Hansen Technologies Việt Nam, Total Energies,... mang đến góc nhìn thực tế về công việc, tiêu chuẩn nghề nghiệp và kỹ năng cần có của nhân sự trẻ.

Những chuyến học tập thực tế giúp sinh hiểu nghề từ sớm

Sinh viên ngành Quản trị nhân lực HUTECH cũng thường xuyên tham quan, trải nghiệm tại các doanh nghiệp như HR1 Vietnam Holdings, MM Mega Market, Lotte Mart,... Thông qua việc khảo sát quy trình nhân sự, trao đổi cùng người làm nghề và quan sát cách doanh nghiệp tổ chức vận hành, các bạn có thêm cơ sở để hiểu rõ hơn công việc của ngành, định hình năng lực phù hợp và tự tin chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.