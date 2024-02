Sinh năm 2002 đã tự sắm ô tô, "tiên nữ mukbang" Quỳnh Trương giỏi và giàu cỡ nào?

Không khó để bắt gặp những video mukbang (vừa ăn, vừa quay clip hoặc livestream) trên các nền tảng MXH. Trong đó một trong những gương mặt được cư dân mạng biết đến nhiều nhất thời gian gần đây là “idol Tóp Tóp” Quỳnh Trương.

Quỳnh Trương

Cũng chỉ làm clip ăn uống bình thường như mọi người nhưng Quỳnh Trương được netizen ưu ái cho những nickname như tiên nữ mukbang, mỹ nhân mukbang, hot girl mukbang,... vì vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào. Đây cũng là lý do mà cô nàng đang có 2,1 triệu người theo dõi và 44,3 triệu lượt thích.

Quỳnh Trương (bên trái) và Quỳnh Như (bên phải)

Được biết Quỳnh Trương sinh năm 2002, đến từ Nghệ An, hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ Thông tin, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Trước đó cô nàng cũng có những thành tích học tập không phải dạng vừa như: đạt 27,25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - trường chuyên nổi tiếng của Nghệ An và cả nước, HSG cấp tỉnh Nghệ An năm lớp 9,...

Quỳnh Trương bén duyên với TikTok trong thời gian dịch Covid-19 nhưng lúc đó cô nàng chỉ làm video giải trí. Phải đến đầu năm 2023, cô nàng mới nghiêm túc theo đuổi nội dung video ăn uống và duy trì đến hiện tại.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Quỳnh Trương cũng giải thích lý do chọn mukbang làm nội dung xuyên suốt. Cô nàng cho biết việc làm content ăn uống không chỉ giúp mình được nhiều người biết đến hơn mà còn tạo một nguồn thu nhập ổn định. Đầu tháng 2 vừa qua, Quỳnh Trương đã khoe chiếc xe ô tô mới tậu khiến dân tình trầm trồ.

“Đứa con gái 22 tuổi. 18 năm bố chở đi học, đi thi, đi đâu cũng có bố với chiếc máy nổ máy cả xóm tỉnh ngủ. Giờ thì để con gái chở bố đi nhận xe, đi chill thôi” - “idol Tóp Tóp” tâm sự.

Quỳnh Trương mới tậu xe ô tô cách đây không lâu

Ngoài những điều tích cực như vậy, Quỳnh Trương cũng phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Trong đó được quan tâm nhất là nghi vấn video của cô nàng là cắt ghép, chỉ nhai chứ không nuốt. Đáp trả nghi vấn này, Quỳnh khẳng định mình ăn và không nhả thức ăn. Trong các clip ít cảnh nuốt là do thời lượng video ngắn nên phần lớn cảnh quay phải cắt đi, chủ yếu giữ cảnh ăn và biểu cảm ngon miệng.

"Thời gian chủ yếu mình dành cho việc học và làm, đôi co với những ý kiến như này không giúp mình phát triển bản thân mà chỉ mất thời gian. Chỉ hi vọng mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn với cuộc đời!" - Quỳnh Trương nói. Clip lên tiếng này của cô nàng đã nhận về 15 triệu lượt xem và nhiều người cho rằng cách trả lời như vậy là hợp lý.

Về chuyện ăn nhiều mà vẫn xinh, không béo, Quỳnh Trương cho biết những clip ăn uống là bữa ăn thường ngày của người bình thường, chứ không quá nhiều. Song song với đó cô nàng cũng kết hợp tập luyện rất nhiều để giữ dáng. Dẫu vậy từ lúc làm video mukbang, cô cũng tăng 5kg.

“Tiên nữ mukbang” cũng không ngại thừa nhận việc có được những hình ảnh xinh lung linh trên MXH là nhờ dùng app và cho rằng lên mạng phải đẹp.