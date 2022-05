Siêu sale 5/5 đã đổ bộ: 10 local brand giảm giá "khủng" tận 70%, phen này bạn tha hồ sắm đồ đẹp mà không cần nhìn giá!

Từ 0h ngày 5/5, các sàn TMĐT tưng bừng chào đón đợt siêu sale lớn nhất tháng. Bên cạnh đồ gia dụng và mỹ phẩm, thời trang là ngành hàng có nhiều mức ưu đãi siêu khủng dành riêng cho hội chị em. Trong đó, phải kể đến loạt sale cực mạnh tay của các local brand. Tranh thủ sale lớn, chị em nhanh chóng ghé qua gian hàng của brand mình ưa thích để sắm đồ nhé.



Nudieye sale đến 70% tất cả sản phẩm

Nudieye là một trong những brand ''chơi lớn'' nhất dịp này với mức sale "siêu to khổng lồ" lên đến 70%. Bên cạnh đó, khi mua hàng tại Nudieye, chị em sẽ được tặng ngay mẫu áo Dana Camisole Top trị giá 490k cho đơn hàng từ 999k. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 0h ngày 5/5, chị em shopping đi nào.

Rất nhiều mẫu váy áo mùa hè siêu xinh xắn đang chờ đợi các cô chủ xinh đẹp tương lại đến "chốt đơn" đây!

Rechic sale upto 50%

Rechic chính là cái tên thứ 2 tung ra loạt deal sale cực hời trong dịp này. Chương trình ưu đãi của Rechic sẽ kéo dài từ 5/5 - 9/5, các sản phẩm mới của brand cũng được sale với giá cực tốt. Chị em nhanh chóng ghé qua kênh Lazada của Rechic để sắm đồ nhé.

JUBIN STUDIO sale upto 60% + Mua 1 tặng 1

Bên cạnh mức sale lên đến 60%, JUBIN STUDIO còn tung ''chiếc'' deal mua 1 tặng 1 miễn phí cực hấp dẫn cho hội chị em. Các nàng mê style bánh bèo, tiểu thư còn chờ đợi gì mà không nghía qua loạt thiết kế xịn mịn của brand nhỉ.

BLEUBIRD sale upto 40%

Có một tin vui cho những ''con dân'' của local brand BLEUBIRD. Đó chính là không chỉ các mẫu váy áo hiện có mà các thiết kế hot hit, mới nhất của BLEUBIRD cũng có giá ưu đãi lên đến 40% nữa đó.

Bloomode sale upto 50%

Các cô nàng mê style năng động và cá tính chắc chắn sẽ cực ưng chiếc deal to bự đến từ Bloomode cho xem. Chương trình ưu đãi này của brand sẽ bao gồm: loạt sale đến 50% các hot items, freeship đơn từ 0đ và loạt voucher giảm giá khác cho chị em.

She By Shj sale upto 50%

''Con cưng'' của dàn sao và KOLs Việt - She By Shj cũng không bỏ lỡ dịp này để tung ra loạt ưu đãi hè cho hội chị em . Các mẫu váy áo của She By Shj không chỉ xinh xắn mà còn cực hợp trend và thời trang nên chị em nhất định không được bỏ lỡ nhé.

DEVONS STUDIO sale upto 50%

Local brand chuyên các mẫu đầm bánh bèo, đầm hoa nhí cũng ''xả'' đến nửa giá cho hội chị em sắm đồ hè. Nhanh tay ghé thăm kênh bán hàng của Devons để thêm vào giỏ hàng những items bạn yêu thích!

Chicbae sale upto 50%

Làm mới outfit mùa hè với loạt best-seller và new arrivals của Chicbae21. Hàng loạt sản phẩm tại Chicbae sẽ được sale up to 50%. Ngoài ra, chị em còn nhận được loạt voucher từ Chicbae21 + Voucher Shopee + Freeship.



SODAPOP tung voucher khủng

Dịp sale này, SODAPOP sẽ gửi tặng chị em voucher SODA55 để được giảm ngay 55k cho đơn từ 550k. Chương trình áp dụng duy nhất ngày 5.5, các nàng nhanh chóng áp mã nhé.



