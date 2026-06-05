Siêu hot hè 2026: Trải nghiệm “hoang sơ xa xỉ” trên hải trình “The Beauty of Vân Đồn”

Du thuyền 5 sao, ẩm thực cao cấp, thư giãn trên đảo riêng tư giữa biển xanh, cát trắng, nắng vàng và tận hưởng chất “hoang sơ xa xỉ” đặc trưng của vịnh Bái Tử Long kỳ bí… là những trải nghiệm đang chờ đón du khách trên hải trình “The Beauty of Vân Đồn” hè 2026.

Hải trình "The Beauty of Vân Đồn" xuất phát từ Cảng quốc tế Ao Tiên. Ảnh – Everland Group.

3 hải trình, một kỳ nghỉ thú vị như mơ

Đặc khu Vân Đồn đang trở thành điểm đến mới đầy hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Không chỉ hạ tầng du lịch ngày một hoàn thiện với những cơ sở lưu trú 5 sao tuyệt đẹp bên vịnh biển, dịch vụ giải trí, ẩm thực phong phú, giá cả phải chăng, mùa hè này du khách đến Vân Đồn còn được trải nghiệm một hải trình đặc biệt trên du thuyền 5 sao Crystal Holidays Cruise mang tên "The Beauty of Vân Đồn".

Xuất phát hàng ngày từ cảng quốc tế Ao Tiên trên du thuyền 5 sao Crystal Holidays Cruise, du khách có 3 lựa chọn tương ứng với 3 hải trình để đến với những địa điểm còn nguyên vẹn vẻ đẹp nguyên sơ trên vịnh Bái Tử Long - Top 7 kỳ quan bậc nhất Đông Nam Á*.

Hải trình 1, từ cảng Ao Tiên du khách sẽ lên du thuyền để tới đảo Tây Hoi. Chỉ cách bến cảng chừng 30 phút, đảo Tây Hoi tuyệt đẹp với bãi biển riêng thơ mộng, làn nước xanh như ngọc và cát trắng mịn màng đem tới cho du khách những trải nghiệm thượng lưu, những đặc quyền chỉ dành cho những kỳ nghỉ của giới siêu giàu. Du khách có thể hòa mình trong làn nước trong xanh, tận hưởng không gian riêng tư tuyệt đối, hoặc tham gia các hoạt động náo nhiệt như chèo thuyền kayak, SUP, thể thao bãi biển với vô vàn các khu vực photo zone độc đáo để check in.

Từ đảo Tây Hoi, du khách tiếp tục ghé thăm Hòn Mèo May Mắn ngộ nghĩnh, hòa mình vào câu chuyện dân gian đầy thú vị, khám phá vẻ đẹp yên bình của đảo Bản Sen - nơi nổi tiếng với các vườn quế thơm nồng và cuộc sống dân dã, khám phá vẻ đẹp độc đáo của hang Nhà Trò – một kỳ quan địa chất giữa lòng vịnh Bái Tử Long.

Mỗi hải trình mang vẻ đặc sắc riêng, mang lại cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh – Everland Group.

Hải trình 2, du khách khám phá hang Phất Cờ kỳ vĩ, lắng nghe câu chuyện hào hùng nơi đây, chiêm ngưỡng Hòn Đá Đen độc đáo và trải nghiệm cuộc sống chân thật, giản dị của người dân địa phương tại làng chài Cống Lão Vọng, tham quan khu nuôi trai ngọc (hòn Đá Đen) độc đáo, hòn Đũa. Ghé thăm đảo Minh Châu - nơi được mệnh danh là thiên đường cát trắng tại Quảng Ninh, thưởng thức những món hải sản tươi ngon nhất và cảm nhận sự hiếu khách, ấm áp của người dân vùng biển.

Hải trình 3 được thiết kế chuyên biệt dành cho những du khách hứng thú với hệ thống hang động trên Vịnh Bái Tử Long. Hải trình đưa du khách tới hai hang động lớn, kỳ thú và ít dấu chân du khách là hang Cái Đé và hang Cái Lim. Du thuyền sẽ đưa bạn bước vào thế giới thần tiên, kỳ ảo với những nhũ đá pha lê tuyệt đẹp, những cột đá kỳ vĩ như trụ trời, tượng trưng cho sức mạnh kỳ diệu của thiên nhiên.

Cả 3 hải trình, du khách đều được phục vụ chu đáo với tiêu chuẩn 5 sao cao cấp, chuyên biệt, tiện ích đẳng cấp trên du thuyền 5 sao: bể bơi Jacuzzi, ngắm hoàng hôn trên sundeck, thực đơn buffet và À La Carte thịnh soạn, hải sản tươi ngon, đầu bếp 5 sao đẳng cấp quốc tế.

The Beauty of Vân Đồn - Đánh thức tiềm năng du lịch biển

Du thuyền Crystal Holidays Cruise như thiên nga trắng trên vịnh Bái Tử Long được ví như "resort di động trên biển", là mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm du lịch biển đảo Vân Đồn, vốn đã rất tiềm năng với vẻ đẹp hoang sơ, nguyên bản, kỳ vĩ và bí ẩn với huyền thoại Thương cảng Vân Đồn - trung tâm giao thương lớn và quan trọng của Việt Nam từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 18.

Du thuyền Crystal Holidays Cruise đưa du khách khám phá rừng vịnh đảo trên Bái Tử Long. Ảnh – Everland Group.

Được khai thác bởi Tập đoàn Everland, chủ đầu tư Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, du thuyền Crystal Holidays Cruise là những kiệt tác được thiết kế với kiến trúc hiện đại, sang trọng. Mỗi du thuyền gồm 3 tầng, không gian rộng rãi, ghế ngồi bọc da êm ái, cửa kính lớn toàn cảnh, cho phép du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bái Tử Long từ mọi góc nhìn.

Du thuyền được trang bị hệ thống an toàn đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hành khách cùng đội ngũ hướng dẫn viên bản địa chuyên nghiệp đồng hành cùng du khách. Chính đội ngũ hướng dẫn viên này làm nên những nét phong phú, hấp dẫn cho hải trình bằng những chia sẻ hấp dẫn về lịch sử có thật, văn hóa và đời sống của ngư dân.

Theo đại diện Tập đoàn Everland, sau 01 năm đưa vào vận hành, du thuyền Crystal Holidays Cruise và hải trình "The Beauty of Vân Đồn", phản hồi của du khách vô cùng tích cực, là điểm nhấn quan trọng thay đổi diện mạo, chất lượng du lịch Vân Đồn, góp phần thực hiện mục tiêu đón 21 triệu lượt khách du lịch của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2025, hướng tới mục tiêu 22 triệu lượt khách trong năm 2026.

Với du thuyền Crystal Holidays Cruise và hải trình "The Beauty of Vân Đồn" cùng Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng 5 sao chính thức vận hành từ mùa hè 2026, Tập đoàn Everland đã hiện thực hóa giấc mơ nghỉ dưỡng phong cách thượng lưu vốn chỉ dành cho giới siêu giàu với chi phí mà du khách trung lưu cũng có thể tiếp cận và trải nghiệm.

Với chi phí hết sức hợp lý, chỉ hơn 1 triệu đồng/ người cho hải trình 5 tiếng trên du thuyền Crystal Holidays Cruise, "The Beauty of Vân Đồn" sẽ làm bùng nổ nhu cầu du lịch mùa hè năm nay, đưa đặc khu Vân Đồn, vịnh Bái Tử Long trở thành điểm đến hàng đầu miền Bắc.

* Theo bình chọn của Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler (Mỹ)