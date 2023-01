Siêu biệt thự xa hoa có số phận cực "lận đận": Định giá 11.000 tỷ, giảm "sương sương" còn 3.000 tỷ, nội thất là điều gây sốc nhất

Siêu biệt thự "lận đận"

Siêu biệt thự The One, tọa lạc tại khu phố Bel Air của Los Angeles (Mỹ) được cho là ngôi nhà hiện đại nhất xứ cờ hoa, theo Business Insider. Bel Air là khu phố có thu nhập trung bình cao nhất thành phố, nơi ở của nhiều ngôi sao hạng A Hollywood như Jay Z và Beyonce.

Dinh thự này được bán hồi tháng 3 năm ngoái với mức giá 126 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng), đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá niêm yết 295 triệu USD vào tháng 1. Kỷ lục ngôi nhà đắt nhất hiện nay thuộc về căn penthouse trị giá 250 triệu USD có tên The One Above All Else.

Chủ nhân mới của The One là Richard Saghian, CEO chuỗi cửa hàng thời trang nhanh Fashion Nova có doanh thu hơn 1 tỷ USD/năm. Saghian sẽ phải trả thêm 12% giá trị căn nhà cho phí đấu giá, chi tổng cộng 141 triệu USD để sở hữu The One.

"One Bel-Air là loại tài sản chỉ có một lần trong đời, không bao giờ có thể bị trùng lặp hay căn nhà nào có thể giống nó. Với tư cách một người đam mê bất động sản, tôi nhận thấy đây là cơ hội hiếm có cho phép tôi sở hữu tài sản được định sẵn một phần của lịch sử Los Angeles", Saghian nói với The Times Sunday qua email.

The One rộng gần 10.000m2 và mất 10 năm để hoàn thiện với sự tham gia của 600 công nhân. Nhà sản xuất phim và kinh doanh bất động sản Nile Niami, người tạo ra tòa dinh thự này mua khu đất tại Bel Air với giá 28 triệu USD. Ông hy vọng sẽ bán The One với mức giá khổng lồ 500 triệu USD (~11.000 tỷ), để nó trở thành một trong những ngôi nhà đắt nhất thế giới.

Tay buôn bất động sản nổi tiếng Nile Niami (Ảnh: WSJ)

Paul McClean, người đứng đằng sau những thiết kế sang trọng và tối giản cho dinh thự của Avicii, Calvin Klein, cặp đôi Beyonce và Jay Z là kiến trúc sư của The One. Tuy vậy, việc xây dựng siêu biệt thự bị chậm trễ, gặp nhiều thách thức và chi phí bị "đội" lên cao.

Số lượng nhà xa hoa quá nhiều khiến giá các ngôi nhà khủng như The One phải bán thấp hơn nhiều so với giá chào bán. Dù vậy, Niami vẫn vay hàng trăm triệu USD để xây The One, dẫn đến việc phải nộp đơn phá sản vào năm 2021. Thông qua người phát ngôn, Niami thừa nhận ông và vợ cũ Yvonne Niami cuối cùng đã mất 44 triệu USD cho dự án, "cộng thêm 10 năm cuộc đời ".

Mô hình kinh doanh trang bị cho ngôi nhà những tiện nghi cao cấp nhất như hầm rượu sâm panh, bể bơi đáy kính rồi bán với giá cao hơn thị trường của Niami từng rất thành công, cho đến khi nhiều người sao chép cách ông làm.

Chủ nợ lớn nhất của Niami, tỷ phú Don Hankey bày tỏ sự bất ngờ khi mức giá cuối cùng của The One lại thấp đến vậy. "Người mua nó vừa được một món hời. Có những người sẵn sàng trả 50.000 USD/ngày chỉ để vào nhà quay quảng cáo và đóng phim", Hankey nói.

Nội thất, ngoại thất đều xa hoa đến ngỡ ngàng

The One nằm trên ngọn đồi có tầm nhìn bao quát ra cả thành phố Los Angeles bên dưới, có tổng cộng 21 phòng ngủ, 42 phòng tắm, 3 phòng ngủ cho khách và 1 thư viện. Rải rác quanh ngôi nhà là những tác phẩm điêu khắc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Nội thất xa hoa, tinh tế, đầy đủ công năng biến The One trông giống khách sạn 5 sao với khu tổ hợp có đầy đủ dịch vụ mà gia chủ cần. Thậm chí có cả một thẩm mỹ viện với đầy đủ dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe ngay trong căn nhà. Ngoài ra, phòng chơi bi-a, quầy bar, sân chơi bowling 4 làn, rạp chiếu phim... hứa hẹn đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí của chủ nhân.

Phòng ngủ chính của The One rộng gần 400m2, rộng hơn cả những căn hộ ở New York. 5 hồ bơi nằm rải rác khắp dinh thự cùng một phòng tập gym, sân quần vợt đem đến trải nghiệm tập luyện thể thao mà không cần đi xa. Ngoài ra, The One còn sở hữu gara chứa được 30 ô tô và 6 thang máy.