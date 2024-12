Showbiz Hàn đầu năm gây sốc, cuối năm chao đảo

Liên tiếp scandal tình ái

Theo khảo sát của Joy News 24, 99 trong số 200 người trong ngành giải trí đã chọn Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri là nhân vật chính của “tin đồn hẹn hò, chia tay gây sốc nhất năm 2024”.

Hồi tháng 3, Ryu Jun Yeol và Han So Hee bị Dispatch tung hình ảnh đi nghỉ dưỡng cùng nhau ở Hawaii, làm dấy lên tin đồn. Cả hai bên đều giữ im lặng, nhưng cùng ngày hôm đó, Hyeri bài viết ẩn ý "Thú vị" trên Instagram, khiến tình hình trở nên căng thẳng. Hyeri là bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol, cả hai mới chia tay sau 7 năm hẹn hò.

Hyeri, Ryu Jun Yeol, Han So Hee (từ trái sang). Ảnh: Instagram.

Ryu Jun Yeol và Han So Hee sau đó xác nhận quen nhau nhưng phủ nhận làm chuyện khuất tất trước khi Ryu Jun Yeol chia bạn gái cũ. Sự việc bùng lên khi Han So Hee đăng tâm thư dài, nói kiệt sức bởi những suy đoán vô căn cứ. Cô trách bạn trai im lặng suốt quá trình sự việc xảy ra, thậm chí khơi gợi mâu thuẫn với Hyeri. “Bạn trai cũ của cô ấy có bạn gái mới thì có gì mà thú vị” - Han So Hee viết trong tâm thư khiến dư luận dậy sóng và đổi chiều.

Nữ diễn viên Thế giới hôn nhân bị cuốn vào phản ứng dữ dội từ cư dân mạng, bị chỉ trích vì hành vi thiếu chuyên nghiệp gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, sự nghiệp. Chuyện tình của Ryu Jun Yeol và Han So Hee nhanh chóng đi đến hồi kết sau hai tuần công khai. Dự án chung được mong đợi của cặp sao, bộ phim Delusion, cũng thông báo cả hai diễn viên sẽ rời đi.

Diễn viên Hwang Jung Eum ly hôn đại gia ngành thép kiêm tay golf chuyên nghiệp Lee Young Don. Nguyên nhân được cho là chồng cô ngoại tình. Cô từng ám chỉ nhân tình của chồng là thí sinh Hoa hậu Hàn Quốc nhưng sau đó bị người phụ nữ này đâm đơn kiện ngược. Hwang Jung Eum phải lên tiếng xin lỗi.

5 tháng sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Hwang Jung Eum thông báo có bạn trai mới. Các nguồn tin nói tình mới của cô là Kim Jong Gyu - cầu thủ sinh năm 1991, kém Jung Eum 7 tuổi. Tuy vậy đến tháng 8, truyền thông Hàn đăng tải hai người kết thúc chóng vánh sau 2 tuần hẹn hò.

Hwang Jung Eum ly hôn đại gia ngành thép (trái), tình cảm chớm nở đã bị dập tắt của nữ thần tượng Karina và Lee Jae Wook.

Sau 5 tuần yêu, nam diễn viên Lee Jae Wook và ca sĩ nhóm aespa Karina “đường ai nấy đi” vì áp lực dư luận. Cả hai nói quay trở về làm mối quan hệ đồng nghiệp, hỗ trợ nhau.

Quen nhau khi tham dự Tuần lễ thời trang Milan (Italy), cả hai tận dụng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để hẹn hò ở nhà riêng. Karina phải lên tiếng xin lỗi vì hẹn hò, cô nhận chỉ trích vì đang trong thời điểm sự nghiệp đỉnh cao, là thần tượng có lượng fan đông đảo.

Cặp sao có cái kết đẹp là HyunA và Yong Jun Hyung. Cả hai gây bất ngờ vì thông báo kết hôn sau 9 tháng công khai mối quan hệ nhưng không nhận được nhiều sự chúc phúc từ dư luận. HyunA trước đây có nhiều mối tình “tốn giấy mực” với các thần tượng Kpop khác.

Khốn đốn vì bia rượu

Là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay BTS, Suga sụp đổ hình tượng vì uống rượu lái xe điện.

Suga (BTS) phải trình diện cảnh sát vì say rượu lái xe điện.

Nam ca sĩ sinh năm 1992 bị truy tố sau khi điều khiển xe tay ga điện trong tình trạng say rượu ở gần nhà anh, khu Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul, vào tối muộn 6/8. Vào thời điểm bị bắt, nồng độ cồn trong máu của anh được xác nhận là 0,227%, cao hơn mức thu hồi giấy phép (0,08% trở lên).

Thẩm phán Lee Yoo Seop của Tòa án quận phía Tây Seoul đã ban hành lệnh tóm tắt, tuyên án Suga phạt 15 triệu won vì vi phạm Luật giao thông đường bộ do lái xe khi say rượu. Văn phòng công tố quận phía Tây Seoul truy tố nam thần tượng mức phạt 15 triệu won.

Suga đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, với vai trò nhân viên dịch vụ xã hội. Bê bối của anh tạo nên cuộc tranh luận gay gắt ở cả trong và ngoài Hàn Quốc, truyền thông quốc tế cho rằng dư luận xứ kim chi quá khắc nghiệt với nam rapper.

Tháng 5, nam ca sĩ Kim Ho Joong bị biệt giam vì gây tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu, bỏ trốn, ngụy tạo hiện trường. Ca sĩ sinh năm 1991 tráo đổi quần áo để quản lý gánh tội thay. Khi bị bắt, Kim Ho Joong nói hối hận về hành động của mình, thề sẽ tỉnh táo và sống đúng đắn.

Ca sĩ Kim Ho Joong bị bắt vì lái say rượu lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Kim Ho Joong bị đứng đầu danh sách người nổi tiếng tệ nhất ngành giải trí năm 2024, theo Joy News 24 khảo sát với 100 phiếu bầu (tương đương 50%).

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 13/11 tuyên án Kim Ho Joong nhận 2 năm 6 tháng tù giam với nhiều tội danh.

Nội chiến của ông lớn ngành giải trí, showbiz Hàn chao đảo vì thiết quân luật

Mối bất hòa giữa gã khổng lồ ngành giải trí Hybe và công ty con Ador do Min Hee Jin điều hành khiến showbiz Hàn rối ren. Cuộc xung đột xoay quanh quyền kiểm soát Ador và nhóm nhạc nữ NewJeans, các cáo buộc đạo nhái, cố gắng giành quyền điều hành và phỉ báng liên tục được các bên tố cáo.

Min Hee Jin, CEO của Ador, đã bị Hybe điều tra và sau đó sa thải, dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ NewJeans, những người đã công khai ủng hộ Min và cuối cùng đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng với Ador lẫn Hybe.

Nội chiến giữa Hybe và công ty con Ador.

Vụ ồn ào dẫn đến nhiều vụ kiện tụng, một đạo luật mới được đề xuất tại Quốc hội Hàn Quốc để bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ Kpop. Hiện tại, Min Hee Jin đã rời khỏi Ador và NewJeans tự mở họp báo thông tin tự tách khỏi công ty.

Liên tục các vụ việc chấn động khiến showbiz Hàn chao đảo. Cuối năm, tình hình không hề thuyên giảm mà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngày 3/12, Tổng thống Yoon Suk Yeol bất ngờ ban bố thiết quân luật khiến hoạt động ngành giải trí đình trệ, nhiều dự án nghệ thuật buộc phải tạm hoãn. Ban bố thiết quân luật được rút lại sau 6 giờ nhưng tình hình vẫn chưa thể trở lại như cũ.

Các ngôi sao Kpop tham gia kêu gọi luận tội tổng thống. Một số ngôi sao thậm chí còn tham dự các cuộc biểu tình trực tiếp.

Trong các cuộc biểu tình gần Quốc hội ở Yeouido, Seoul, những bài hát phản đối kinh điển, từ lâu đã gắn liền với lịch sử hoạt động của Hàn Quốc, giờ đây đã nhường chỗ cho các bản hit Kpop. Ví dụ điển hình là Into the New World, ca khúc đầu tay của nhóm nhạc Girls' Generation vào năm 2007.

Những người biểu tình tổ chức kêu gọi luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol trước Quốc hội ở Seoul. Ảnh: Yonhap.

Theo Melon, một trong những nền tảng phát nhạc trực tuyến chính của Hàn Quốc, lượng người nghe Into the New World đã tăng 23% trong tuần sau khi thông báo lệnh thiết quân luật.

Những người tham gia biểu tình trẻ tuổi vẫy lighstick của các nhóm nhạc thay vì nến truyền thống và hô vang các bài hát Kpop, cuộc biểu tình mang bầu không khí gợi nhớ đến các buổi hòa nhạc Kpop, nhưng lại mang thông điệp chính trị rõ ràng.