Show Your Moving: Người trẻ đi để trưởng thành

Show Your Moving - Chuyển động cùng SYM

Nếu như trong năm 2022 SYM đã chuyển tải đến các bạn trẻ tinh thần "Sống - Yêu - Mơ", Sống với đam mê, nhiệt huyết - Yêu thương hết mình - Mơ về những ước mơ và khát vọng tốt đẹp, thì trong năm 2023, SYM mong muốn các bạn trẻ hãy tiếp tục phát huy tinh thần đó và không ngừng tiến về phía trước "Show Your Moving - Chuyển động cùng SYM" để biến những giấc mơ đó thành hiện thực. Dám đương đầu với những thách thức, khó khăn và gen Z hiểu rằng ngay cả thất bại cũng là một phần của cuộc sống giúp các bạn rèn luyện bản lĩnh của chính mình và ngày một trưởng thành hơn.

Không chỉ là phương tiện giúp các bạn trẻ chuyển động, di chuyển hàng ngày, SYM còn là người bạn đồng hành trên con đường dẫn đến tương lai, sẻ chia và truyền cảm hứng, động lực để bạn luôn tiến về phía trước. Hành trình "Show Your Moving - Chuyển động cùng SYM" của các bạn trẻ sẽ luôn là những hành trình đầy hứng khởi, đậm chất riêng và nhiều khám phá thú vị. Hãy sống với ước mơ của bạn, dù lớn hay nhỏ thì gen Z hãy cứ sống hết mình, làm những điều mình thích và "cháy" theo cách của mình một cách có ý nghĩa. Hãy mạnh dạn và không giới hạn tương lai vào một mẫu số chung, thay vào đó là một tư duy độc lập và biết chọn lối đi đầy sáng tạo để khẳng định giá trị của riêng mình.

Hãy chuyển động để trưởng thành, để "lớn hơn" mỗi ngày, và SYM hân hạnh đồng hành cùng gen Z Việt trong hành trình thanh xuân rực rỡ của các bạn.

Show Your Moving - Hãy chuyển động và không ngừng tiến về phía trước cùng SYM

SYM 50cc đang là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ Việt

Những chiếc xe SYM đã đồng hành cùng thế hệ cha mẹ của các gen Z trong những năm tháng thanh xuân và giờ đây, SYM 50cc lại tiếp tục đồng hành cùng các bạn trẻ. Nhờ liên tục được cải tiến về kiểu dáng, tính năng và cả động cơ nên ngoài vẻ đẹp vintage lắng đọng qua thời gian, các mẫu xe SYM 50cc luôn hợp xu hướng, đáp ứng được nhu cầu về tính năng hiện đại lẫn sức mạnh động cơ.

Kiểu dáng hợp thời trang, màu sắc sinh động và thiết kế hiện đại, những mẫu xe SYM 50cc như Angela 50, Attila 50, Passing 50, Galaxy 50, Elegant 50, Elite 50… rất được các học sinh, sinh viên yêu chuộng vi vu trên những nẻo đường đến trường hay cùng bạn bè dạo phố.

Xe tay ga Attila 50cc thời trang, sành điệu

Xe tay ga Elite, Passing 50cc và xe số Galaxy, Elegant 50cc

SYM Việt Nam - Nhà sản xuất xe máy hàng đầu tại Việt Nam

Ngay từ những năm 90, SYM đã có mặt tại thị trường Việt Nam với nhiều mẫu xe "đình đám" chiếm lĩnh thị trường như Attila, Angela với thiết kế thanh lịch, sang trọng và động cơ bền bỉ. Cho đến nay, với những nỗ lực không ngừng để luôn đưa ra thị trường nhiều mẫu xe 50cc tiên tiến, thiết kế đẹp mắt, dòng xe 50cc của SYM đã và đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh và học sinh trên khắp cả nước. Các mẫu Passing, Galaxy, Elegant là đại diện cho phong cách thể thao năng động và mạnh mẽ. Mẫu tay ga Elite 50 ghi điểm bởi vẻ hoài cổ, cá tính. Trong khi Attila 50 được yêu mến bởi chất thời trang, sành điệu và là kiểu dáng chưa bao giờ lỗi mốt của SYM. Còn nếu bạn thích phong cách ngọt ngào, nữ tính thì Angela chính là lựa chọn hoàn hảo đã được kiểm chứng qua năm tháng. Một tin vui dành cho các bạn gái là tháng 4 vừa qua, bên cạnh các màu đỏ đen, xanh trắng, xanh ngọc trắng, SYM còn tung ra mẫu Angela 50cc màu mới xám trắng cực trendy và dễ phối với mọi set đồ của quý cô sành điệu.

Xe số Angela 50cc màu mới xám trắng cực trendy

Tất cả các mẫu xe 50cc ngoài kiểu dáng thời trang còn mang đến trải nghiệm lái êm ái, nhẹ nhàng cho người dùng. Đi kèm đó là những tính năng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ về một người bạn đồng hành tiện lợi, năng động. Tâm lý hơn, tùy theo từng mẫu xe, SYM còn luôn chú trọng thiết kế phần gầm xe rộng rãi giúp người lái thoải mái hơn hay cốp xe siêu rộng để các gen Z tha hồ chứa thế giới đồ lỉnh kỉnh của mình.

Chăm chút từng sản phẩm, hậu mãi chỉn chu và liên tục cải tiến để đáp ứng năng lực song hành cùng thị trường, SYM Việt Nam đang ngày càng có chỗ đứng vững vàng trong lòng người tiêu dùng Việt, đặc biệt là ở phân khúc xe 50cc. Động cơ bền bỉ, kiểu dáng năng động, trẻ trung, mẫu mã đa dạng, đáp ứng được nhiều sở thích khác nhau, thế nên không có gì lạ khi SYM 50cc hiện đang là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ Việt.

Hoạt động lái xe an toàn tại các trường THPT

Không chỉ tập trung vào sản xuất xe mà SYM Việt Nam còn thường xuyên tổ chức các hoạt động vì một cộng đồng tươi đẹp. Trong đó Hướng dẫn Lái xe an toàn tại các trường THPT trên toàn quốc là chương trình hết sức ý nghĩa nhằm trang bị cho các em học sinh kiến thức về giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn và xử lý tình huống khi gặp sự cố bất ngờ. Hàng năm, SYM Việt Nam cũng dành tặng các trường quỹ học bổng với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho các em học sinh nghèo hiếu học. Không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực, thông qua chương trình này, SYM Việt Nam còn khuyến khích tinh thần ham học hỏi và hiểu đúng, tham gia giao thông đường bộ một cách an toàn của các em học sinh.

Hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn tại các trường phổ thông trung học

Theo dõi các thông tin và hoạt động của SYM Việt Nam tại:

Website: https://www.sym.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/SYMVietnam