ShopeePay "gây sốt" AIC 2025: Giảm đến 50% nạp thẻ, loạt ưu đãi độc quyền cho fan Esports

Hai thế giới đối lập: Ngoài sân náo nhiệt, trong sân căng như dây đàn

Cuối tuần này, Hà Nội chính thức trở thành "thánh địa" Esports khi vòng chung kết Arena of Valor International Championship 2025 đổ bộ. Từ sáng sớm 6/12, khu vực tổ chức sự kiện đã "ken đặc" fan từ các đội Flash Wolves, PSG Esports, Full Sense, Bacon Time và hàng nghìn game thủ Việt đổ về - ai cũng muốn chứng kiến những trận cầu đỉnh cao mang tầm châu lục.

Không gian trước tòa nhà thi đấu như một lễ hội đường phố thu nhỏ. Áo jersey, light stick, banner cổ vũ rực rỡ khắp nơi. Nhóm fan Thái Lan - quốc gia có tận ba đội lọt top 4 - mang theo cờ và slogan tự thiết kế, nhiệt tình giao lưu với fan Việt, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ ngay từ khu check-in.

Nhưng chỉ cần bước qua cửa sân đấu chính, không khí lập tức chuyển sang chế độ "căng não". Hệ thống ánh sáng LED hoành tráng, âm thanh bùng nổ cùng màn hình khổng lồ phát liên tục trailer, highlight và interview tuyển thủ khiến cả khán đài như được "bơm" adrenalin. Đây chính là sự chuyển đổi giữa hai "thế giới": ngoài sân tươi vui - rộn ràng, trong sân nghiêm túc - kịch tính đến từng giây.

Trận mở màn Full Sense - Bacon Time ở nhánh thắng đã khiến khán đài "dậy sóng" liên tục. Những pha highlight như đúc, những tình huống lật kèo bất ngờ khiến fan nhiều phen ôm đầu hoặc bật dậy hét lên. Còn ở trận PSG Esports - Flash Wolves, không khí lại căng đến mức cả sân như nín thở theo từng bước di chuyển của tuyển thủ trên màn hình.

Ví điện tử ShopeePay - Điểm nhấn thương hiệu ngoài sân đấu

Trước khi vào sân thi đấu, hầu như fan nào cũng dừng chân tại booth của ví điện tử ShopeePay - điểm nhấn không thể bỏ lỡ với tone cam-xanh siêu bắt mắt. Ngay từ xa, standee khổng lồ in dòng chữ "Nạp thẻ thanh toán qua ShopeePay - Giảm ngay 50%" đã hút mọi ánh nhìn. Muốn hưởng ưu đãi? Chỉ cần quét QR là xong - đơn giản, nhanh gọn, ai cũng làm được. Không dừng ở đó, ShopeePay còn tung chiêu check-in siêu dễ: chụp ảnh với phông nền AIC xịn sò, đăng lên Facebook, TikTok hoặc Instagram kèm hashtag là nhận voucher liền tay.

Nhưng điểm bùng nổ thực sự của ngày 6/12 chính là sự xuất hiện của Huy Popper - BLV quen thuộc và được yêu mến của làng Liên Quân. Ngay khi Huy Popper bước đến, khu vực booth lập tức chật cứng người. Tiếng gọi tên, tiếng cổ vũ vang lên không dứt. Với phong thái thân thiện như thường lệ, anh chụp hình cùng fan, thử nghiệm các hoạt động quét QR nhận ưu đãi từ ShopeePay.

ShopeePay không chỉ "chơi lớn" tại booth mà còn đồng hành cùng fan xuyên suốt cả hành trình đến xem AIC 2025. Ưu đãi bao gồm voucher giảm 20% cho dịch vụ Xanh SM và be đến sân, giảm 50.000đ cho bạn mới và 20.000đ cho bạn thân khi đặt đồ ăn trên ShopeeFood ngay tại sự kiện. Cùng với đội ngũ nhân viên tại booth luôn sẵn sàng hướng dẫn tận tình, từ đó mang đến không gian trải nghiệm và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn trên ứng dụng ShopeePay trở nên dễ dàng và thú vị.

AIC 2025 ngày 6/12 cho thấy một sự kiện Esports đỉnh cao không chỉ nằm ở những trận đấu mãn nhãn trên sân, mà còn nằm ở trải nghiệm mà khán giả nhận được xuyên suốt hành trình tham dự. Với cách tiếp cận trẻ trung, tương tác mạnh mẽ, ưu đãi hấp dẫn và đặc biệt là màn kết hợp bùng nổ cùng Huy Popper, ShopeePay đã mang đến không gian tương tác, trải nghiệm độc đáo và ấn tượng - nơi fan không chỉ đến để xem giải, check-in mà còn tận hưởng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khi lựa chọn thanh toán trực tuyến cùng ví ShopeePay.