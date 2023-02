Shipper bị đánh gãy hai tay bằng tuýp sắt, ghế inox: Gia đình mong pháp luật trừng trị nghiêm

Tối 18/2, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ông Trương Đình Nhạt (trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) đã thừa nhận hành vi đánh shipper Lâm Anh Đạt (24 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành). Các hung khí, tang vật như tuýp sắt, ghế inox… đã bị thu giữ.

“Hiện tại, công an đã lấy lời khai ban đầu của hai bên, đang chờ Công an xã Nghĩa Lâm chuyển hồ sơ vụ việc và giám định tỉ lệ thương tật của anh Đạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa cho biết thêm.

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Lâm, ông Trương Đình Nhạt là người có quan hệ xã hội rất phức tạp. "Việc ông Nhạt có hành xử côn đồ, đánh anh Đạt gãy hai tay, không khiến người dân địa phương bất ngờ. Ông Nhạt cũng là một người cộm cán tại địa phương ”, một lãnh đạo xã Nghĩa Lâm cho hay.

Shipper Lâm Anh Đạt bị vợ chồng người nhận hàng dùng tuýp sắt, ghế inox… đánh gãy cả hai tay. Ảnh: (NVCC)

Đến chiều cùng ngày (18/2), người nhà của nạn nhân Lâm Anh Đạt cho biết, sức khỏe của anh Đạt đã dần ổn định. Bác sĩ mới thông báo đã xếp lịch đến ngày 22/2 sẽ mổ cố định hai cánh tay bị gãy cho Đạt.

Được biết, anh Đạt từng làm tại một công ty ở Quảng Ngãi, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh công ty khó khăn, cắt giảm nhân sự nên anh mất việc.

Khoảng 3 tháng trước, Đạt xin vào làm cho Công ty CP Giao hàng tiết kiệm và giao hàng ở các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa).

Gia cảnh của anh rất khó khăn, bố thường xuyên đau ốm không có việc làm, còn mẹ đi phụ hồ thu nhập cũng bấp bênh.

“Gia đình rất bức xúc trước hành vi côn đồ của ông Nhạt. Tôi mong pháp luật trừng trị nghiêm minh hành vi coi thường pháp luật của ông Nhạt”, bà Phạm Thị Liêm, mẹ anh Đạt, bức xúc.

Như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 17/2, anh Lâm Anh Đạt đến nhà ông Trương Đình Nhạt (trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng.

Khi ông Nhạt không chịu nhận hàng, anh Đạt nói nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng. Lời qua tiếng lại, ông Nhạt đấm đá vào người anh Đạt và dùng bình hoa đập vào đầu anh.

Sau đó vợ ông này chạy ra kéo cửa cổng nhà, rồi hai vợ chồng dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh anh Đạt. Bị đánh liên tục, anh Đạt dùng tay đỡ. Chịu không nổi, anh Đạt tìm cách thoát thân, đẩy cửa cổng chạy qua trốn nhà dân gần đó và nhờ người dân điện thoại báo công an.

Ngay sau đó, công an xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa) đến nhà ông Nhạt và mời ông này xuống trụ sở công an xã làm việc, lấy lời khai.

Chiều cùng ngày, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, sau đó chuyển tiếp ra Bệnh viện Quân y 17 tại Đà Nẵng. Các bác sĩ kết luận anh Đạt bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí).