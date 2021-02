SHINee comeback sau 2 năm rưỡi vắng bóng, cả album "rồng rắn" trên BXH, Knet cảm thán: Còn gì mà SHINee không cân được?

Vào 16h chiều (giờ Việt Nam) ngày 22/2/2021, SHINee đã chính thức tái xuất với người hâm mộ qua album phòng thu đầy đủ thứ 7 với tên gọi Don't Call Me, ca khúc chủ đề cùng tên đánh dấu sự trở lại của 4 anh chàng sau khoảng 2 năm 6 tháng vắng bóng trên thị trường âm nhạc để thực hiện các hoạt động cá nhân của từng thành viên. Trước đó, vào trưa cùng ngày, các thành viên SHINee đã có buổi họp báo trực tuyến, công bố về màn comeback của mình tới khán giả.

Don't Call Me như một lời khẳng định của SHINee rằng nhóm sẽ không bị giới hạn trong một khái niệm nào cả, và khán giả hãy đón chờ những sự biến hóa của các anh chàng thông qua sản phẩm lần này. Với phong cách hip-hop gây ấn tượng mạnh mẽ cùng ca từ thể hiện những cảm xúc đau lòng của chàng trai sau khi bị người yêu phản bội, Don't Call Me một lần nữa chứng tỏ tài năng cũng như sự đầu tư công phu về âm nhạc và hình ảnh của SHINee.

MV Don't Call Me - SHINee

Với sự trở lại lần này, SHINee đã đem đến một phong cách hoàn toàn mới lạ so với những concept trước kia của nhóm. Ca khúc chủ đề Don't Call Me được chắp bút bởi KENZIE - tác giả của nhiều hit khủng như Into The New World (SNSD), Monster (EXO), Devil (Super Junior), Red Flavor (Red Velvet),... Bên cạnh đó, album phòng thu cùng tên còn có sự tham gia của những vị nhạc sĩ đã gắn bó với các bản hit khủng của nghệ sĩ nhà SM. Có lẽ bởi vậy mà các chàng trai SHINee đã chia sẻ rằng họ hài lòng tuyệt đối với sản phẩm trở lại lần này của nhóm.

SHINee tại buổi họp báo trực tuyến vào trưa ngày 22/2

Một số ý kiến của Knet về màn trở lại của SHINee:

- Khác hẳn so với các phong cách cũ, vậy mà nhóm vẫn xử đẹp, tài thật đó.

- Bài nào trong album cũng hay luôn.

- Ca khúc chủ đề lạ quá, nghe hoài luôn.



- Phần đệm đàn piano nghe gây nghiện thực sự.

- Đỉnh thật đó, còn gì mà SHINee không cân được không?

- Chúc mừng SHINee, bài hát gây nghiện thật đó.

- Hóng màn trình diễn live ghê.

Mặc dù là phong cách mới nhưng SHINee vẫn được khen ngợi vì đã "xử đẹp" concept lần này

Một lần nữa, SHINee tiếp tục chứng tỏ vị trí của mình trong lòng người hâm mộ nói riêng và khán giả yêu âm nhạc nói chung khi Don't Call Me cùng các ca khúc còn lại trong album đã ngay lập tức leo thẳng lên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc.

Một số bảng xếp hạng âm nhạc uy tín như Bugs, Genie đã ghi nhận cuộc "đổ bộ" của các ca khúc trong album Don't Call Me, cá biệt, một trong những bảng xếp hạng âm nhạc uy tín hàng đầu Hàn Quốc là Bugs đã ghi nhận toàn bộ 9 ca khúc trong album của SHINee lọt vào top 10 của bảng xếp hạng, đây là thành tích mà bất cứ một nhóm nhạc nào cũng muốn có được.

Don't Call Me đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc

Cá biệt tại bảng xếp hạng Bugs, toàn bộ 9 ca khúc trong album đã cùng nhau "rồng rắn" lên top 10

SHINee đã thực sự trở lại rồi!

Nguồn: theqoo - Ảnh: Internet - Video: YouTube