Shin Hye Sun từ vô danh thành sao đắt giá nhờ vai diễn bị từ chối

Chuyện thay đổi diễn viên là điều chẳng hề hiếm gặp ở màn ảnh Hàn. Không ít trường hợp nhờ nhận lại vai diễn bị người khác từ chối mà đổi đời thành sao lớn. "Đóa hoa nở muộn" Shin Hye Sun là một trường hợp như thế.

Khởi nghiệp khá muộn so với các đồng nghiệp cùng lứa, Shin Hye Sun mất khá nhiều năm lận đận không tìm được chỗ đứng. Cô thậm chí còn từng đóng vai nữ phụ làm nền cho Nhã Phương ở bộ phim Việt - Hàn Tuổi Thanh Xuân. Với nỗ lực không ngừng nghỉ và sự quyết tâm tìm cho mình chỗ đứng trong nghề, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với Shin Hye Sun. Cuộc đời cô sang trang nhờ bom tấn rating My Golden Life. Bộ phim này vượt mốc rating 40% và trở thành một hiện tượng của màn ảnh Hàn trong năm 2017, khiến Shin Hye Sun trở thành nữ hoàng rating thế hệ mới sau nhiều năm nỗ lực làm nghề.

Trong My Golden Life, Shin Hye Sun vào vai Seo Ji An, từng là tiểu thư giàu có cho đến khi gia đình cô phá sản, cuộc sống hoàn toàn đảo lộn. Từ một cô gái được mọi người quan tâm, chăm sóc, Ji An phải bắt đầu vật lộn với cuộc sống để tự lo cho bản thân mình. Hàng loạt rắc rối tìm đến khi cô không tìm được việc làm lại bị bạn bè phản bội. Bộ phim sẽ là những nỗ lực của Seo Ji An để tìm ra ý nghĩa và hạnh phúc mới trong cuộc đời mình.

Với màn thể hiện hoàn hảo vai diễn của mình, ai cũng nghĩ Shin Hye Sun được đo ni đóng giày cho bộ phim My Golden Life. Tuy nhiên trên thực tế, cô không phải lựa chọn đầu tiên của ekip. Ban đầu, người mà ekip My Golden Life nhắm tới là mỹ nhân chân dài UEE. So với Shin Hye Sun, ở thời điểm đó, UEE là cái tên nổi danh hơn, dù là idol đá sân nhưng cô được đánh giá rất cao về diễn xuất. Được biết lý do từ chối vai là vì UEE không thương thảo thành công với ekip My Golden Life.

Từ chối một siêu bom tấn đã đáng tiếc, đáng tiếc hơn thế nữa khi UEE lại chọn tái xuất ở Manhole, một trong số những phim Hàn có rating vô cùng thấp, chỉ với 1,4% dù quy dụ dàn sao đình đám.

Manhole quy tụ dàn sao đình đám

