Shin Hye Sun ấm ức vì không có "cậu nhỏ", vừa lấy chồng đã mò tới kỹ viện tìm gái xinh ở Mr. Queen tập 2

Không thua kém gì tập 1, Mr. Queen (Chàng Hậu) tập 2 tiếp tục mang đến cho khán giả những tràng cười ná thở cùng hành trình tập làm quen với cảnh "hồn cậu xác cô" của vương phi So Yong (Shin Hye Sun). Và dù So Yong là "hồn cậu xác cô" nhưng xin phép từ nay gọi So Yong là cô hoặc vương phi như chính địa vị lúc này nàng đang có.

Mở đầu tập 2, So Yong tiếp tục tìm cách chuốc rượu vua Won Bum (Kim Jung Hyun) tức tân lang của mình vì đó là cách duy nhất để cô tránh được chuyện động phòng. So Yong đâu có ngờ chỉ sau vài ba chén rượu, Won Bum đã chủ động đi ngủ một mình, tránh luôn "chuyện ấy" mà chẳng cần So Yong phải hao tâm tổn sức. Thứ duy nhất cô phải lo nghĩ lúc này là làm sao để giành lại chiếc đệm ấm áp của mình từ tân lang. Ngoài ra cô cũng nghĩ hóa ra Won Bum không hề ham mê tửu sắc giống như lịch sử ghi chép lại.

Việc vợ chồng trẻ làm trong đêm tân hôn lại là tranh giành chăn gối có chán không

Kết quả là nàng ngủ đất, chàng ngủ đệm

Trong đêm tân hôn, So Yong ngủ say như chết, thậm chí còn ngáy ngủ trong khi Won Bum nằm mơ thấy ác mộng. Sáng hôm sau Won Bum rời đi sớm còn So Yong thì hoang mang vì nút áo mình bị tuột, đây là thứ cô cố tình thắt để không bị nhà vua "lạm dụng". So Yong tự hỏi liệu có phải điều đó đã xảy ra hay chỉ đơn giản là nó tự tuột trong lúc ngủ.

So Yong không biết đêm qua "chuyện đó" có xảy ra không

Động phòng xong nhưng không có nghĩa đại hôn đã kết thúc, So Yong tiếp tục phải đau đầu với việc đi diện kiến đại vương phi cũng như người trong hoàng tộc. Qua lời cung nữ Choi, So Yong dần hiểu hơn về đại vương phi cũng như dòng tộc của mình. Ngoài ra trong lúc đi vấn an đại vương phi, So Yong cũng vô tình bắt gặp Hwa Jin (Seol In Ah) - mối tình đầu cũng là người mới nhập cung để chuẩn bị làm phi tần của Won Bum. Dĩ nhiên So Yong không hề ghen tức, cô chỉ tò mò về người con gái xinh đẹp trước mắt. Và qua lời của cung nữ Choi, So Yong biết rằng trong triều đang đồn Hwa Jin chính là người đã đẩy cô xuống hồ đêm hôm trước. So Yong không bận tâm đến những lời đồn đó, cô vẫn muốn "ở bên" người đẹp có điều Hwa Jin lại nhanh chóng dè chừng vương phi.

Hwa Jin và Won Bum hẹn hò

Nhưng So Yong chỉ quan tâm người đẹp thôi

Chưa kịp quan tâm thì nghe tin Hwa Jin là người đẩy mình xuống hồ

Buổi diện kiến đại vương phi nhanh chóng kết thúc khá suôn sẻ, So Yong tiếp tục phải cùng Won Bum tới buổi thượng triều, ra mắt bá quan văn võ. Tại đây, So Yong nhanh chóng nhận ra gia tộc họ Kim (tức gia tộc của So Yong và của cả đại vương phi) không mấy trong sạch mà thuộc hàng "tham nhũng mẫu mực", ăn chặn muôn nơi. Có điều theo những gì So Yong nhớ thì họ Cho của Hwa Jin cũng không tốt đẹp gì. Đặc biệt trong buổi thượng triều, Kim Jwa Gun (Kim Tae Woo) - em trai nữ hoàng cũng liên tục gây áp lực, muốn Won Bum để cha của So Yong người đứng đầu đội cận vệ Hoàng gia, bảo vệ cung điện. Dù lấy lý do muốn So Yong được bảo vệ nhưng thực chất gã này chỉ muốn gia tộc họ Kim ngày càng lớn mạnh, tiện cho việc lật đổ họ Lee.

Kim Jwa Gun

So Yong cực háo hức với việc soi xem những người trong buổi thượng triều có giống sử sách hay không

Ở một diễn biến khác, bí mật của nhà vua cũng dần được bật mí. Đằng sau gã bù nhìn chỉ thích đọc sách 18+ kia là hành tung đầy bí ẩn vào mỗi đêm khi Won Bum mặc đồ đen để đi... ăn trộm. Đây cũng là lúc khán giả được thấy một Won Bum rất khác, võ công thâm hậu và cũng rất nhân từ khi bất chấp nguy hiểm để cứu một đứa trẻ dù đang chạy trốn.

Won Bum cứu một đứa trẻ trên đường bỏ trốn

Giữa lúc So Yong vẫn đang mải tìm hiểu xem đêm động phòng, Won Bum có làm gì mình không thì cô buộc phải học một khóa nữ công gia chánh để ra dáng vương phi. Dĩ nhiên So Yong chẳng học nổi thứ gì vì linh hồn cô lúc này là một bad boy chính hiệu. Đây cũng là lúc So Yong cảm thấy tức ngực lần 2, có vẻ như ký ức về So Yong hàng auth đang cố gắng lấn át cô. Ngoài ra, So Yong cũng cố gắng tìm cách lấp đầy hồ nước vì nghĩ rằng đó là cách để mình quay về, thậm chí cô còn hứa sẽ có thai với vua nếu hồ nước được lấp đầy trong 7 ngày.

So Yong đang tập làm nữ nhi

Spotlight của tập 2 đích thị thuộc về màn giả nam nhân để trốn ra khỏi cung điện của So Yong. Trên đường đi, So Yong đã gặp Kim Hwan - một người trong gia tộc họ Kim và vờ như cực thân thiết với Hwan để đám lính canh cho cô ra ngoài. An toàn ra ngoài, nơi đầu tiên So Yong tới là kĩ viện, thậm chí còn bỏ ra rất nhiều tiền để được phục vụ đặc biệt. Trong lúc say rượu, So Yong đã đến nhà vệ sinh nam, nhìn chằm chằm vào "chỗ ấy" của chàng trai bên cạnh (Kim Byong In) và bất bình vì tại sao mình lại không có "cậu nhỏ".

Cả đám cung nữ vây quanh

Nhưng bản thân lại "bất lực"

Hẳn là nam nhân xấu số này cảm thấy hoang mang lắm

Tập phim kết thúc khi So Yong trở về từ nhà vệ sinh và đi nhầm phòng, vô tình lại đúng phòng mà vua Won Bum đang bàn chuyện cùng hai cận vệ. Vì sợ bí mật của mình bị bại lộ, Won Bum đã cầm kiếm đuổi theo So Yong với ý định giết người diệt khẩu.

Mr. Queen lên sóng từ 12/12 lúc mỗi thứ Bảy, Chủ nhật trên đài cáp tvN của Hàn.

Nguồn ảnh: tvN, chụp màn hình