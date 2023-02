Sex Education mùa mới chưa lên sóng đã "tan nát": Diễn viên chính bỏ đi gần hết, khán giả tẩy chay vì "vắt sữa" quá đáng

Khán giả bình luận:

- Hậu quả của việc vắt sữa mối quan hệ giữa Otis và Maeve. Cứ giận xong chưa kịp quay lại thì có bồ, xong chia tay bồ, xong quay lại...

- Phần 3 kết vậy là đẹp rồi mà, Meave chọn sự nghiệp và Otis thì cũng bước tiếp. Trong phần 3 mạch truyện giữa hai người đã rối hết lên rồi.

- Dí Otis với Maeve cho cố xong giờ lại cho người ta đi có chán không? Xin một vote cho Ruby chứ đừng cài cắm nữ chính mới, loãng hết cả.

- Thôi thì coi như mình dừng ở mùa 3 được rồi vậy...

- Ủa vậy coi phần 4 chi trời, tên tuổi đi hết rồi.

- thôi cancel chứ giờ nhân vật chính phụ đi hết thế này thì mùa 4 cũng hơi nát rồi, qua mùa 5 chắc thành một mớ hỗn độn quá!

Tổng hợp từ Maybe You Never Watched This Movie