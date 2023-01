Sẽ thật buồn khi không còn thấy HLV Park Hang-seo trên băng ghế, cảm ơn thầy vì hành trình thật đẹp cùng Việt Nam!

Tối 16/1, trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đã chính thức diễn ra. Tuy nhiên không được như mong đợi, ĐT Việt Nam về nhì, trở thành đội Á quân tại AFF Cup 2022. Điều này không chỉ khiến người hâm mộ buồn bã mà tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện cũng cảm thấy tiếc nuối khi không có được món quà ý nghĩa dành tặng cho HLV Park Hang-seo. Bởi lẽ, đây sẽ là trận đấu cuối cùng thầy Park đồng hành cùng ĐT Việt Nam.

Trên MXH, nhiều cổ động viên bày tỏ tình cảm, lời tri ân xúc động đến với thầy Park Hang-seo. Nhìn lại hành trình 5 năm vừa qua, bất cứ ai cũng đều gửi một lời cảm ơn chân thành đến với nhà cầm quân người Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo kết thúc hành trình 5 năm đồng hành với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Như Ý)

Nhiều người cho rằng, ông là HLV trưởng thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi liên tiếp cùng đội tuyển làm nên kỳ tích. Từ Thường Châu tuyết trắng đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam nâng tầm châu lục, đến Asian Cup, vô địch SEA Games, ở vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đều đã làm rất tốt, điều mà chưa một vị HLV tiền nhiệm nào làm được.



Bên cạnh đó, những khoảnh khắc, hình ảnh ông dành sự yêu thương, nhiệt huyết, hết mình vì các cầu thủ cũng khiến nhiều người nhớ mãi. Vẫn luôn là một người thầy, người cha dễ dàng nóng nảy, sẵn sàng phản ứng quyết liệt với trọng tài nếu như học trò của mình bị xử ép. Hay những lần ông ngồi lặng lẽ, trầm tư trên băng ghế chỉ đạo và cả "cú đấm" lên trời mỗi khi giành chiến thắng,... tất cả sẽ được hàng triệu người Việt Nam ghi nhớ.

Anh Bình Bồng Bột có những chia sẻ gây xúc động: "Tạm biệt ông Park Hang-seo. Thua tâm phục khẩu phục. Không có gì phải than thở hết. Nhưng ông Park Hang-seo không thất bại. Thua Thái Lan trong một trận chung kết không có nghĩa là ông thất bại. Đó chỉ là một vĩ thanh buồn cho câu chuyện quá đẹp của ông và Việt Nam. Những gì ông đã làm cho đội tuyển Việt Nam sẽ được nhớ mãi.

Cảm ơn ông Park vì đã mang đến những thành tích phi thường. Cám ơn ông vì đã luôn phản ứng, đã chiến đấu, đã phàn nàn, đã càm ràm ở trên sân. Sau hôm nay ông hết được làm những việc này rồi. Ông chia tay Việt Nam không phải vì có lời mời nào tốt hơn. Ông dừng lại vì đã quá đủ, muốn dành thời gian cho gia đình.

Nhưng đừng nghĩ đây là sự kết thúc, mà hãy nghĩ đó là khởi đầu cho một tương lai xán lạn, dù không còn có ông Park hay không. Ông Park đến và nói cho Việt Nam biết là ta hoàn toàn có thể mơ lớn hơn là chức vô địch Đông Nam Á. Và việc ta vừa thua ở chung kết AFF Cup không nên coi là một bước hụt chân đáng kể. Mới năm trước ta còn đang cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng của World Cup mà.

Chúng ta biết ơn ông, nhưng ông cũng biết ơn Việt Nam. Chúng ta sẽ nhớ ông, nhưng tôi tin ông sẽ nhớ Việt Nam nhiều hơn. Những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp bóng đá của ông đều diễn ra ở đây, chứ không phải trên đất mẹ Hàn Quốc. Hãy khép lại một chương thật đẹp của bóng đá Việt Nam, để cùng đón nhận những chương mới tốt đẹp hơn. Và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ đội tuyển, dù HLV mới là ai. Vì chúng ta là đội tuyển Việt Nam, và ông Park Hang-seo dù rất thành công cũng chỉ là một nhân vật được lịch sử đặt vào vị trí ấy vào những năm tháng ấy mà thôi. Chúc ông bình an, và chúc tất cả mọi người ăn Tết mạnh khỏe".

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của thầy Park Hang-seo (Ảnh: Thanh Xuân)

"Cảm ơn thầy vì những điều tuyệt vời trong suốt 5 năm vừa qua, một chặng đường không dài nhưng lại đầy ý nghĩa. Cảm ơn thầy vì đã giúp những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các cầu thủ có niềm tin mãnh liệt vào sự chiến thắng, khiến mỗi người đều sống trọn vẹn trong mọi khoảnh khắc trên sân. Thật buồn vì từ giờ sẽ không được thấy một hình ảnh người thầy, người cha trên băng ghế dự bị. Nhưng đổi lại, đây là một kết thúc đẹp, viên mãn. Tri ân và tạm biệt thầy Park Hang-seo", tài khoản Thúy Hiền bình luận.



BTV Trần Quang Minh cũng bày tỏ những lời tri ân đến thầy Park: "Trừ lúc giận, nóng nảy và khó tính ra thì phần còn lại ông rất hiền lành và dễ tính. Thank you Mr. Park Hang-seo. Chúc ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Vẫn mong ông trở lại với bóng đá Việt một ngày không xa".

Không chỉ người hâm mộ, các cầu thủ cũng đồng loạt đăng tải trạng thái trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn đến vị HLV đã gắn bó với mình trong hành trình 5 năm vừa qua.

Quế Ngọc Hải: "Cảm ơn thầy vì những điều tuyệt vời và những thành tựu cho bóng đá Việt Nam trong suốt hành trình 5 năm đã qua. Chúc các thầy luôn nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ gặp lại nhau".

Bùi Tấn Trường: "Cảm ơn thầy đã đến và đưa bóng đá Việt Nam đến tầm cao mới. Chúc thầy thật nhiều sức khỏe".

Trả lời phỏng vấn khi kết thúc trận đấu, Đỗ Hùng Dũng bày tỏ sự buồn bã vì đội không thể dành tặng món quà chia tay ý nghĩa, trọn vẹn cho thầy: "Tuy nhiên hành trình 5 năm qua đã là lời tri ân cho thầy Park. Sau lần này, đội sẽ có HLV khác nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục phát triển và cố gắng hơn nữa trong thời gian tới".