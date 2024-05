Sau vụ cháy làm 14 người chết: Hơn 2.800 nhà trọ ở Cầu Giấy 'không đảm bảo lối thoát nạn'

Quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa có báo cáo về kết quả tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn.

Theo báo cáo, ngay sau khi vụ cháy ở phố Trung Kính xảy ra, thực hiện các chỉ đạo từ T.Ư và thành phố, quận đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường thành lập 40 tổ công tác để thực hiện ngay tổng rà soát, kiểm tra 100% việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với nhà trọ trên địa bàn.

Theo báo cáo, quận Cầu Giấy có 3.328 cơ sở nhà trọ, tăng 213 cơ sở so với năm 2023. Nhiều nhất là phường Mai Dịch với 934 cơ sở, phường Trung Hoà có 638 cơ sở, phường Quan Hoa 598 cơ sở, phường Yên Hoà 353 cơ sở, phường Dịch Vọng 333 cơ sở, phường Dịch Vọng Hậu có 275 cơ sở, phường Nghĩa Đô 137 cơ sở, phường Nghĩa Tân 60 cơ sở.

Hiện trường vụ cháy nhà trọ kết hợp kinh doanh ở phố Trung Kính khiến 14 người thiệt mạng. Ảnh: PV.

Về kết quả kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với loại hình nhà cho thuê trọ , theo báo cáo, UBND quận đã kiểm tra toàn bộ 3.328 cơ sở này. Trong số này, có 1.812 cơ sở chỉ cho thuê trọ, 1.513 cơ sở là nhà ở kết hợp kinh doanh thuê trọ, 3 cơ sở là nhà ở riêng lẻ cho 1 hộ gia đình thuê và sử dụng cả nhà. Đáng chú ý, chỉ có 153 cơ sở có đăng ký kinh doanh thuê trọ.

Báo cáo của quận cũng nêu rõ về các vi phạm PCCC của các cơ sở này. Cụ thể, có 3.172 cơ sở không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy; 3.198 cơ sở không đảm bảo ngăn cháy lan; 2.822 cơ sở không đảm bảo điều kiện lối thoát nạn.

2.961 cơ sở hệ thống báo cháy không đảm bảo; 2.717 cơ sở có hệ thống chữa cháy không đảm bảo; 1.239 cơ sở các hệ thống kỹ thuật khác không đảm bảo. 1.566 cơ sở có vi phạm về điện (việc sử dụng điện sau công tơ, đấu nối đường dây điện không đảm bảo.

Về các giải pháp khắc phục trước mắt, quận Cầu Giấy cho biết, có 28 cơ sở đã khắc phục các vấn đề liên quan đến việc sạc xe điện, còn 2.274 cơ sở chưa khắc phục được.

Về vấn đề “cầu thang bộ, giếng thang máy đi từ tầng hầm, tầng nửa hầm lên phải được ngăn cháy, ngăn khói với khu vực xung quanh”, quận cho biết, đã khắc phục được 24 cơ sở, chưa khắc phục được 1.924 cơ sở. Đáng chú ý, với vấn đề “lối ra thoát nạn tại tầng 1…”, có 51 cơ sở đã khắc phục được, còn 2.969 cơ sở chưa được khắc phục.

Hồi 0h46’ ngày 24/5/2024, đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính , phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ngay khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Người dân cùng các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và kịp thời cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 01h26’, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 14 người tử vong.