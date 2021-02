Sau SNSD, đến lượt nhóm nhạc được mệnh danh là "nữ hoàng mùa hè" đình đám Gen 2 lấp lửng về khả năng tái hợp

SISTARlà một trong những nhóm nữ được yêu mến nhất Gen 2, họ có biệt danh là "nữ hoàng mùa hè" vì phong cách sexy, lại sở hữu hàng loạt bản hit ra mắt vào thời điểm này. Đáng tiếc là SISTAR đã tan rã vào năm 2017, khiến công chúng và fan vô cùng tiếc nuối. Thế nhưng mới đây, nhóm nữ này đã để ngỏ khả năng tái hợp.



SISTAR có khả năng tái hợp sau 4 năm tan rã

Cựu thành viên Dasom của SISTAR đã trò chuyện với fan trên 1 nền tảng chat audio. Tại đây, cô trả lời câu hỏi luôn tồn tại âm ỉ trong cộng đồng fan kể từ ngày nhóm tan rã, rằng liệu họ có kế hoạch tái hợp không.

Dasom cho biết: "Chúng tôi liên tục nói về chuyện tái hợp. Tôi nghĩ rằng kể cả công ty của chúng tôi cũng phấn khích về việc này".

Dasom cho biết các thành viên SISTAR liên tục bàn về chuyện tái hợp

Tiết lộ của cựu thành viên SISTAR đã khiến các fan vô cùng vui mừng, tuy nhiên cô cũng thành thật chia sẻ với mọi người rằng mọi chuyện có thể diễn ra muộn hơn so với kỳ vọng của họ. Dasom cho biết: "Tất cả các bạn sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Tôi rất thận trọng khi nói bất cứ điều gì, nhưng tôi cam đoan là nếu các bạn đợi, sẽ có điều gì đó xảy ra".

SISTAR ra mắt năm 2010 và nhanh chóng được chú ý qua ca khúc Push Push. 4 cô gái gây tiếng vang nhờ những sản phẩm âm nhạc bắt tai, kỹ năng ca hát xuất sắc, sự cá tính và phong cách sexy.

SISTAR nổi tiếng với hình tượng sexy, cứ ra nhạc vào mùa hè là thành hit khủng

Được mệnh danh là "nữ hoàng mùa hè", họ từng làm mưa làm gió với những bản hit như So Cool, Touch My Body, Shake It,… qua đó luôn có tên trong danh sách những nhóm nữ hot nhất Gen 2. Thành công là vậy, nhưng SISTAR đột ngột thông báo tan rã vào năm 2017 để các thành viên tập trung vào sự nghiệp cá nhân.

MV Touch My Body - SISTAR

Trước khi Dasom bật mí về khả năng SISTAR tái hợp, 1 nhóm nữ Gen 2 khác là SNSD cũng khiến fan đứng ngồi không yên khi mới đây có tin các thành viên họp bàn comeback đủ 8 người. Tuy nhiên, SM thông báo chưa có gì được quyết định.

Khả năng SNSD comeback...

... và SISTAR tái hợp tiếp thêm hy vọng cho fan các nhóm Gen 2

SNSD "đóng băng" hoạt động từ năm 2017 sau khi Tiffany, Seohyun và Sooyoung rời SM. Nếu 2 nhóm tái hợp thành công, đây sẽ là tin vui cho những người yêu mến các nhóm nữ đình đám một thời.

Nguồn: KB - Ảnh: Internet - Video: YouTube