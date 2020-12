Sau khi đi 1 vòng hoá dân chơi cùng Binz, Soobin đã trở về làm chàng hoàng tử ballad trong MV Tháng Năm khép lại EP The Playah

Vào lúc 20h ngày 15/12, Soobin đã chính thức cho ra mắt MV Tháng Năm, làm "đốn tim" không ít người hâm mộ. Được biết, Tháng Năm chính là single cuối cùng nằm trong EP The Playah được nam ca sĩ gửi đến khán giả.

Tháng Năm - Soobin

Đối lập với hình tượng dân chơi cực ngầu cùng với chất nhạc sôi động, cuồng nhiệt trong Trò Chơi và BlackJack, Tháng Năm được Soobin thể hiện qua hình tượng một chàng trai nhẹ nhàng, lãng mạn và có đôi chút u buồn, khiến khán giả ngỡ như được gặp lại chàng hoàng tử của làng nhạc Việt năm nào.

Được biết, Tháng Năm là một ca khúc được chắp bút bởi nhạc sĩ Nguyễn Tùng với phần rap do chính Soobin thể hiện. Và hiển nhiên, bản phối của sản phẩm âm nhạc lần này tiếp tục do "phù thủy âm nhạc" Touliver đảm nhận trọng trách, tương tự như hai bản phối trước của EP The Playah.

Soobin với hình tượng chàng trai nhẹ nhàng, lãng mạn và có chút u buồn trong Tháng Năm

Chẳng phải là một câu chuyện drama kịch tính, MV Tháng Năm chủ yếu lột tả tâm trạng xót xa và tiếc nuối của người con trai khi đã đánh mất đi người mình yêu thương. Đây vốn dĩ là những cảm xúc rất quen thuộc của bất kỳ ai khi rơi vào chuyên yêu đương. Với tông màu xanh cyan làm chủ đạo cùng những góc quay nghệ thuật và đầy chất thơ, MV Tháng Năm hẳn đã thể hiện đúng nỗi niềm mà bài hát này muốn gửi gắm.

Tuy MV Tháng Năm có phần nhẹ nhàng hơn hai MV trước là Trò Chơi và BlackJack, thế nhưng nếu xâu chuỗi lại sẽ dễ dàng nhận thấy mạch truyện tổng thể của EP The Playah này. Muốn biết vì sao Soobin trở thành dân chơi, hãy xem MV Tháng Năm!

Xuyên suốt cả MV là hình ảnh Soobin với cảm xúc đầy u buồn, nuối tiếc

Anh và người yêu đã đánh mất nhau

Soobin lột tả hết cảm xúc khi đánh mất người mình yêu thương

Chia sẻ về MV lần này, Soobin tiết lộ ban đầu anh đã định cho ra mắt Tháng Năm đầu tiên để mở màn cho câu chuyện của EP The Playah. Thế nhưng cuối cùng anh đã quyết định đảo ngược trình tự mạch truyện với mong muốn EP này có một cái kết nhẹ nhàng hơn.

Như vậy, Tháng Năm có thể nói chính là lời giải đáp cho bao thắc mắc của khán giả trong suốt thời gian qua về việc Soobin thay đổi hình tượng dân chơi một cách đột ngột trong Trò Chơi và BlackJack. Dễ thấy, sau chuyện tình buồn trong Tháng Năm, chàng trai này đã sống có phần buông thả hơn khi bắt đầu với trò chơi ái tình bên những cô nàng nóng bỏng.

Tuy MV có phần đơn giản, mà đôi khi sẽ không tạo được ấn tượng mạnh đối với phần đông người nghe nhạc, thế nhưng hẳn rằng giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc của Soobin cùng hình tượng chàng hoàng tử của năm nào chính là điểm cộng khiến Tháng Năm dễ đi vào lòng khán giả hơn.

Sau khi xem xong MV Tháng Năm, đã có không ít khán giả để lại bình luận thích thú với hình tượng chàng hoàng tử này của Soobin:

- Ôi sao anh Soobin đẹp trai thế nhỉ! Mình vẫn mong sẽ được thấy chàng hoàng tử ballad trong những sản phẩm tiếp theo nữa của anh.

- Đẹp trai, hát hay, khỏi phải bản cãi. Không biết mọi người thế nào chứ mình thích hình tượng này của Soobin hơn, hai bài kia cũng hay đó nhưng mà nhìn hoài vẫn thấy không quen, không hợp.

- Bài hát nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim bao người trong cái giá lạnh của tiết trời mùa đông! Cảm ơn mọi người vì một EP thực sự tuyệt vời!!!



- Bài này nhạc nhẹ, MV không ấn tượng lắm nhưng được cái nhạc kiểu này hợp với Soobin hơn á. Mình thấy bài này hay!

Có thể nói, Tháng Năm chính là cái kết trọn vẹn cho dự án dài hơi được đầu tư chỉn chu bởi Soobin cùng team SpaceSpeakers. The Playah đã trọn vẹn với 3 sản phẩm âm nhạc bao gồm BlackJack, Trò Chơi và Tháng Năm, liệu rằng trong năm 2021, Soobin cùng SpaceSpeakers sẽ ấp ủ mang đến điều gì bùng nổ hơn nữa gửi tặng khán giả?



Soobin cũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân về MV Tháng Năm

Nguồn: Ekip sản xuất