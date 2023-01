Sau Grab, đến lượt Be thu "phụ phí" khách hàng dịp Tết Quý Mão 2023

Ngày 11/1, Be Group (đơn vị sở hữu ứng dụng gọi xe Be) cho biết, Be sẽ áp dụng thu "phụ phí" dịp Tết Quý Mão 2023.

Theo đó, Be sẽ thu "phụ phí" từ 5.000 - 20.000 đồng/chuyến xe trong khung giờ từ 06h00 - 22h00 cho tất cả dịch vụ từ ngày 20/1 đến ngày 26/1 (29 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết).

Riêng BeFood sẽ thu "phụ phí" Tết từ 06h00 - 23h00, tính từ thời điểm phát sinh chuyến xe.

Tài xế BeBike

Theo Be, ghi nhận nhu cầu đặt xe công nghệ tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2023 nên để đảm bảo dịch vụ vận chuyển được cung cấp xuyên suốt đến mọi khách hàng nên đơn vị này áp dụng "phụ phí" để hỗ trợ, khuyến khích tinh thần hoạt động của tài xế.

Ngoài ra, để tri ân, chia sẻ cũng như đảm bảo thu nhập cho tài xế dịp Tết, đồng thời hỗ trợ khách hàng, Be sẽ triển khai chuỗi chương trình thưởng đặc biệt cho tài xế và tung các mã khuyến mãi cho khách hàng.

Như vậy sau Grab, đến lượt Be áp dụng thu "phụ phí" khách hàng trong dịp Tết để khuyến khích, hỗ trợ các tài xế.

Trong khi đó, đại diện ứng dụng gọi xe Gojek cho biết vẫn chưa có thông báo về việc thu "phụ phí" khách hàng vào dịp Tết Quý Mão 2023.