Sát Tết học lỏm bí kíp giữ dáng từ sao Hoa ngữ: Triệu Lộ Tư giảm 3kg trong 1 tuần, Ngu Thư Hân giảm 7kg trong 1 tháng

Giảm cân luôn là chủ đề muôn thuở của các chị em, thậm chí để giữ được dáng chuẩn, nhiều người đẹp không ngừng tìm tòi để chọn ra được lịch trình phù hợp với cơ thể mình nhất. Nếu vẫn còn lăn tăn chưa tìm được cho mình một phương pháp giảm cân hay ho thì bạn có thể xem thử những cách giữ dáng từ các sao Hoa ngữ dưới đây.

Triệu Lộ Tư

"Thánh nữ xuyên không" đã từng chia sẻ rất nhiều bí quyết tốt cho sức khỏe của mình. Đặc biệt, cô còn tiết lộ thực đơn giảm cân trong vòng 1 tuần rất chi tiết. Trong thực đơn này, Triệu Lộ Tư nhấn mạnh việc kết thúc bữa ăn cuối cùng trước 18 giờ, sau đó thì tuyệt đối không được ăn thêm gì.

Bữa sáng và bữa trưa sẽ trung thành với những loại thức ăn ít calo, bữa phụ thì chỉ chọn các món lành mạnh. Khi xem thực đơn giảm cân này từ Triệu Lộ Tư, bạn sẽ thấy nó khá đơn giản và dễ thực hiện. Thậm chí, một số cư dân mạng còn học theo và chia sẻ đã giảm thành công 3kg chỉ trong 1 tuần sau khi trải nghiệm thực tế.

Thực đơn giảm cân trong 1 tuần của Triệu Lộ Tư *Thứ 2: Bữa sáng: 1 quả trứng luộc + cháo yến mạch, 5 quả dâu tây (bữa ăn phụ). Bữa trưa: salad rau củ + trái cây ít calo (bữa ăn phụ). *Thứ 3: Bữa sáng: 1 ly sữa ít béo + sandwich, táo (bữa ăn phụ). Bữa trưa: rau luộc + salad bông cải xanh và tôm, nửa củ khoai lang tím (bữa ăn phụ). *Thứ 4: Bữa sáng: 1 quả trứng luộc + 1 ly sữa đậu nành, 1 quả cà chua (bữa ăn phụ). Bữa trưa: canh rong biển + rau xào theo mùa, 1 ly sữa ít béo (bữa ăn phụ). *Thứ 5: Bữa sáng: 1 cốc sữa đậu nành, bánh mì nguyên cám, 2 quả chuối (bữa ăn phụ). Bữa trưa: nửa bắp ngô + nửa củ khoai lang tím, trái cây ít đường (bữa ăn phụ). *Thứ 6: Bữa sáng: 1 quả trứng luộc + sữa chua, 15 quả cà chua nhỏ (bữa ăn phụ) Bữa trưa: Súp nấm + salad rau củ, 1 quả cam (bữa ăn phụ). *Thứ 7: Bữa sáng: 1 ly sữa ít béo + 1 củ khoai lang tím, thanh long (bữa ăn phụ). Bữa trưa: 200g thịt bò + 1 quả cà chua, 1 quả dưa chuột (bữa ăn phụ). *Chủ nhật:

Bữa sáng: 1 tách cà phê đen + bánh mì nguyên cám, một quả kiwi (bữa ăn phụ). Bữa trưa: 300g ức gà + sữa, trái cây ít đường (bữa ăn phụ).

Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân có khuôn mặt tròn nên cô thường rất áp lực trước ống kính nếu chẳng may ăn quá nhiều. Cô cũng sợ bị cư dân mạng chế giễu và cho rằng cô quá béo nên sau đó, Ngu Thư Hân đã hạ quyết tâm phải giảm đc 7kg trong vòng 1 tháng. Vũ khí giảm cân đầu tiên của Ngu Thư Hân là ngô, loại thực phẩm này rất giàu chất xơ, khi ăn tạo cảm giác no, ít calo và là một lựa chọn tốt làm lương thực chính phù hợp. Khi ăn ngô, bạn cần nhớ nhai chậm rãi, từ tốn để giúp tiêu hóa tốt, đồng thời kéo dài thời gian bữa ăn nhằm để dây thần kinh não bộ nhận được tín hiệu no, giảm bớt việc ăn lại.

Một thực phẩm khác để giảm cân là dưa chuột, lượng calo tương đố thấp. Với 100gr dưa chuột nhỏ chỉ có khoảng 15 calo. Trong khi đó, dưa chuột lại rất nhiều nước nên trước bữa ăn hãy lót dạ một quả để bữa tối ăn ít hơn.

Quan Hiểu Đồng

Quan Hiểu Đồng cao 1m72, nặng không quá 50kg, sở hữu thân hình chuẩn người mẫu rất đáng ghen tị. Trên thực tế, cô cũng từng được công nhận là một người biết kiểm soát cơ thể, chăm sóc sức khỏe tốt. Quan Hiểu Đồng thường chia sẻ thực đơn ăn kiêng của mình trên trang Xiaohongshu, thậm chí còn dựa vào việc uống nước ép trái cây và rau củ tự làm để duy trì vóc dáng chuẩn cũng như làn da mịn màng.

Công thức nước ép rau cải xoăn tự làm của Quan Hiểu Đồng Tỉ lệ cải xoăn, cần tây (có thể thay bằng mùi tây) và dưa chuột là 3:1:1, sau đó cho thêm nửa quả táo và một quả kiwi để điều chỉnh khẩu vị.

Lâm Duẫn

"Mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn có dáng người cao gầy, cô từng chia sẻ bản thân đã giảm thành công 7kg chỉ trong 4 tháng nhờ vào "thực đơn giảm cân không chứa carbs". Ngoài việc kiểm soát chế độ ăn nghiêm ngặt, Lâm Duẫn còn kết hợp với việc tập luyện nặng, yoga và các bài tập để phát triển những đường nét thon gọn, làm cho cơ thể đẹp hơn.

Thực đơn giảm cân của Lâm Duẫn Bữa sáng: cà phê đen, một ít trái cây. Bữa trưa: 1 quả bơ, 1 cốc sữa ít béo, 1-3 quả táo tàu, 1 miếng bánh gelatin da lừa. Bữa tối: súp tim bắp cải, súp lơ xào hoặc rau muống xào tỏi.

Nguồn: Fashion Ettoday